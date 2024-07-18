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新加坡奢華酒店「高空瑜珈」療癒身心 網美打卡點泡泳池享美食

聯合報／ 記者劉孟玲／專題報導
濱海灣金沙酒店是新加坡著名地標。記者劉孟玲／攝影
濱海灣金沙酒店是新加坡著名地標。記者劉孟玲／攝影

2024新加坡健康養生節邁入第３屆，推出在奢華的濱海灣金沙酒店空中花園觀景台，海景、藍天相伴下做瑜珈，還能在城市裡衝浪、滑雪，透過一系列體驗，將日常變得不尋常；聖淘沙開幕不久的海濱渡假區「The Palawan@Sentosa」可玩水、打迷你高爾夫、有寵物樂園，並引進亞洲首間室內遊戲式電動卡丁車，也有獨立泳池的網美打卡店，滿足所有年齡層娛樂需求。

專程到新加坡做瑜珈，乍聽之下有點令人卻步，但如果是在奢華的濱海灣金沙酒店56樓空中花園觀景台做瑜珈，就讓人嚮往。2024年新加坡健康養生節在多個景點推出超過120種療癒課程，其中只要花費32.7元新加坡幣，不到800元台幣，就能在金沙酒店空中花園體驗哈達瑜珈，跟著老師伸展身體，一邊眺望城市與海景，藍天白雲相伴，有時涼風吹來，並不像想像中炎熱，讓旅程一早就有個通體舒暢的開始。

當地綜合娛樂設施「TRIFECTA」，是亞洲第一個結合衝浪、滑板與滑雪的場地，今年配合健康養生節推出體驗課程；衝浪場有寬達10公尺的波浪池，人造浪可高達1.5公尺，現場不僅有教練，也提供租賃器材，只要人到了就可以上課。健康養生節活動到7月21日止，近日到新加坡的遊客可報名參加。

聖淘沙去年剛開幕的海灘度假村「The Palawan@Sentosa」沿海岸而建，占地17萬平方公尺，擁有水上漂浮樂園、18洞迷你高爾夫場，並引進室內遊戲式電動卡丁車HyperDrive，賽道分三層，一圈約308公尺，一場比賽約10分鐘，分高級、初級與親子雙人共乘三種車款，只要滿9歲以上，就可在充滿聲光效果的賽道上，體驗虛擬遊戲的飆風競賽。

園區內也有超chill的海灘餐廳「+Twelve」，遊客泡在泳池內飲用調酒，也可在面海私人小包廂內享用生魚片、生蠔與炸物海鮮大餐，泡在獨立泳池小酌，欣賞Palawan無敵海景，堪稱人間享受。

迎合「數位排毒」(Digital Detox)趨勢，新加坡當局也宣布將把獅城打造成「城市康養天堂」，預計在濱海堤壩打造結合藝術治療、光療、室內外水上健身體驗等景點，讓旅客能在城市綠洲裡放鬆身心，預計2030年完工。

來自各地的遊客齊聚濱海灣金沙酒店觀景台體驗哈達瑜珈。記者劉孟玲／攝影
來自各地的遊客齊聚濱海灣金沙酒店觀景台體驗哈達瑜珈。記者劉孟玲／攝影
健康養生節引進歐洲的「THE ORCALE」系統，利用光線與聲波的搭配，讓人進入冥想狀態，獲得放鬆效果。記者劉孟玲／攝影
健康養生節引進歐洲的「THE ORCALE」系統，利用光線與聲波的搭配，讓人進入冥想狀態，獲得放鬆效果。記者劉孟玲／攝影
「TRIFECTA」衝浪場有寬達10公尺的波浪池，人造浪可高達1.5公尺。記者劉孟玲／攝影
「TRIFECTA」衝浪場有寬達10公尺的波浪池，人造浪可高達1.5公尺。記者劉孟玲／攝影
「TRIFECTA」是亞洲第一個結合衝浪、滑板與滑雪的娛樂設施。記者劉孟玲／攝影
「TRIFECTA」是亞洲第一個結合衝浪、滑板與滑雪的娛樂設施。記者劉孟玲／攝影
健康養生節與GLOW Festiva在金沙酒店購物中心外舉辦有氧運動、冥想等體驗空間。記者劉孟玲／攝影
健康養生節與GLOW Festiva在金沙酒店購物中心外舉辦有氧運動、冥想等體驗空間。記者劉孟玲／攝影
不少遊客喜歡泡在「+Twelve」內的酒吧泳池聊天放空。記者劉孟玲／攝影
不少遊客喜歡泡在「+Twelve」內的酒吧泳池聊天放空。記者劉孟玲／攝影
「The Palawan@Sentosa」內的「+Twelve」有獨立泳池小包廂。記者劉孟玲／攝影
「The Palawan@Sentosa」內的「+Twelve」有獨立泳池小包廂。記者劉孟玲／攝影
室內遊戲式電動卡丁車HyperDrive是「The Palawan@Sentosa」園內人氣設施。記者劉孟玲／攝影
室內遊戲式電動卡丁車HyperDrive是「The Palawan@Sentosa」園內人氣設施。記者劉孟玲／攝影

新加坡 海鮮 滑雪 炸物 酒店

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