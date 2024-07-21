【2024暑假泰國旅遊團】TOP3必去行程／走跳曼谷華欣市區、芭達雅水上活動、清邁佛教寺廟，帶給你最道地的泰國體驗
想到暑假泰國旅遊你會想到甚麼？是熱鬧的曼谷市區跟悠閒的華欣，還是擁有美麗海邊的芭達雅跟莊嚴的佛教古都清邁呢？你的聲音AsiaYo都聽到了，今天精選了3組曼芭華欣跟團行程跟清邁跟團行程介紹給你，讓你一次瞭解4個都市有哪些好玩好逛的，幫助你挑選最適合你的旅遊行程，趕快跟我們一起看下去吧！
☀️【KHH曼芭FUN暑假】太空水樂園/綠山動物園/暹邏海洋世界五日☀️
👓行程特色
✨水上世界遨遊：行程特別到芭達雅的太空水樂園，讓你在不同水上遊樂設施間穿梭，享受炎熱酷暑中清涼的感覺！
✨曼谷購物天地：JODD FAIR(喬德市集)和愛侶灣四面佛商圈是不論當地人或觀光客都常去的逛街聖地，爆買的同時也能體驗當地的文化。
✈️ 航班資訊
【去程 - 中華航空】14:55 高雄小港機場 → 17:25 曼谷國際機場
【回程 - 中華航空 】18:35 曼谷國際機場 → 22:55 高雄小港機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
✨每日行程
Day 1：🛫高雄機場 › 🛬曼谷機場 › JODD FAIR(喬德市集)
Day 2：曼谷 › 綠山動物園(含遊園車) › 入住芭達雅最夯五星度假酒店
Day 3：浪漫粉紅沙灘Tutu Beach(含飲料一杯) › 曼谷 › Health land泰式古法按摩 › 愛侶灣四面佛商圈
Day 4：暹羅古城 › 三頭象神博物館 › 暹羅天地百貨公司(Iconsiam) › 夜遊湄南河
DAY 5：暹邏海洋世界 › 🛫曼谷機場 › 🛬高雄機場
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🌳【KHH華欣曼谷好心情】安帕瓦府漫遊/賽福瑞動物園/湄南河夜遊船五日🌳
👓行程特色
✨網美必訪景點：Manpai Sainam Cafe&Restaurant水中屋和華欣舊車站都是超好看超出片的景點，給你滿滿的度假風氛圍！
✨親親可愛動物：行程安排前往賽福瑞野生動物園，是泰國最有名的動物園之一，還有搭乘遊園車近距離觀賞各種野生動物的機會唷
✈️ 航班資訊
【去程 - 中華航空】14:55 高雄機場 → 17:25 曼谷機場
【回程 - 中華航空】18:35 曼谷機場 → 22:55 高雄機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
✨每日行程
Day 1：🛫高雄機場 › 🛬曼谷機場 › JODD FAIR(喬德市集)
Day 2：賽福瑞野生動物園→鄭王廟→暹羅天地百貨公司(Iconsiam)→夜遊湄南河
Day 3：丹能莎朵歐式水上市場(搭乘舢舨船)→爆笑鐵路(美功鐵道市場)→華欣懷舊火車站→享受飯店設施→華欣夜市
Day 4：Manpai Sainam Cafe&Restaurant水中屋-網美咖啡廳→Health land泰式古法按摩→嘟嘟車遊曼谷
DAY 5：愛侶灣四面佛商圈→🛫曼谷機場 › 🛬高雄機場
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⛲【嗨玩泰北】清萊金三角/創意彩色廟/茵他儂國家公園五日⛲
👓行程特色
✨泰北歷史文化：泰北的創意廟宇藍廟和蘭娜古城都是非常值得一訪的文化景點，來到泰北絕對不能錯過！
✨泰北秘境巡禮：茵他儂國家公園是泰國最高峰，在一段小健行登山後可以欣賞壯麗的風景，感受自然風光之美！
✈️ 航班資訊
【去程 - 中華航空】07:30 桃園機場 → 10:20 清邁機場
【回程 - 中華航空】11:20 清邁機場 → 16:00 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！
✨每日行程
Day 1：🛫桃園機場 › 🛬清邁機場 › 雙龍寺 › 蘭娜古城之旅
Day 2：清邁 › 清萊黑屋藝術博物館 › 金三角公園 › 鴉片文史舊館 › 金三角遊船 › 清萊
Day 3：清萊 › 龍坤藝術廟 › 清邁藍廟 › 天使瀑布 › 清邁夜市 › 清邁
Day 4：茵他儂國家公園 › Kad Farang Village › 蘭納風星巴克 › 尼曼商圈
DAY 5：塔佩門 › 🛫清邁機場 › 🛬桃園機場
搜尋AsiaYo👉【嗨玩泰北】清萊金三角/創意彩色廟/茵他儂國家公園五日
看完如此豐富的暑假泰國跟團行程介紹，是不是想趕快打包行李出發了呀？我知道你現在非常想衝動下單，但是我希望你再上AsiaYo平台多看看其他豐富的東南亞行程，例如：暑假越南跟團行程馬來西亞跟團行程，搞不好看完更愛了呢^^ 現在登錄會員還可以享超低價的優惠，這麼好康該衝了吧…！
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