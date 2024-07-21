【2024暑假泰國旅遊團】TOP3必去行程／走跳曼谷華欣市區、芭達雅水上活動、清邁佛教寺廟，帶給你最道地的泰國體驗

圖／AsiaYo提供

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👓行程特色

✨水上世界遨遊：行程特別到芭達雅的太空水樂園，讓你在不同水上遊樂設施間穿梭，享受炎熱酷暑中清涼的感覺！

✨曼谷購物天地：JODD FAIR(喬德市集)和愛侶灣四面佛商圈是不論當地人或觀光客都常去的逛街聖地，爆買的同時也能體驗當地的文化。





✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】14:55 高雄小港機場 → 17:25 曼谷國際機場

【回程 - 中華航空 】18:35 曼谷國際機場 → 22:55 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！





✨每日行程

Day 1：🛫高雄機場 › 🛬曼谷機場 › JODD FAIR(喬德市集)

Day 2：曼谷 › 綠山動物園(含遊園車) › 入住芭達雅最夯五星度假酒店

Day 3：浪漫粉紅沙灘Tutu Beach(含飲料一杯) › 曼谷 › Health land泰式古法按摩 › 愛侶灣四面佛商圈

Day 4：暹羅古城 › 三頭象神博物館 › 暹羅天地百貨公司(Iconsiam) › 夜遊湄南河

DAY 5：暹邏海洋世界 › 🛫曼谷機場 › 🛬高雄機場





搜尋AsiaYo👉【KHH曼芭FUN暑假】太空水樂園/綠山動物園/暹邏海洋世界五日





🌳【KHH華欣曼谷好心情】安帕瓦府漫遊/賽福瑞動物園/湄南河夜遊船五日🌳

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👓行程特色

✨網美必訪景點：Manpai Sainam Cafe&Restaurant水中屋和華欣舊車站都是超好看超出片的景點，給你滿滿的度假風氛圍！

✨親親可愛動物：行程安排前往賽福瑞野生動物園，是泰國最有名的動物園之一，還有搭乘遊園車近距離觀賞各種野生動物的機會唷





✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】14:55 高雄機場 → 17:25 曼谷機場

【回程 - 中華航空】18:35 曼谷機場 → 22:55 高雄機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！





✨每日行程

Day 1：🛫高雄機場 › 🛬曼谷機場 › JODD FAIR(喬德市集)

Day 2：賽福瑞野生動物園→鄭王廟→暹羅天地百貨公司(Iconsiam)→夜遊湄南河

Day 3：丹能莎朵歐式水上市場(搭乘舢舨船)→爆笑鐵路(美功鐵道市場)→華欣懷舊火車站→享受飯店設施→華欣夜市

Day 4：Manpai Sainam Cafe&Restaurant水中屋-網美咖啡廳→Health land泰式古法按摩→嘟嘟車遊曼谷

DAY 5：愛侶灣四面佛商圈→🛫曼谷機場 › 🛬高雄機場





搜尋AsiaYo👉 【KHH華欣曼谷好心情】安帕瓦府漫遊/賽福瑞動物園/湄南河夜遊船五日





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👓行程特色

✨泰北歷史文化：泰北的創意廟宇藍廟和蘭娜古城都是非常值得一訪的文化景點，來到泰北絕對不能錯過！

✨泰北秘境巡禮：茵他儂國家公園是泰國最高峰，在一段小健行登山後可以欣賞壯麗的風景，感受自然風光之美！





✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】07:30 桃園機場 → 10:20 清邁機場

【回程 - 中華航空】11:20 清邁機場 → 16:00 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！





✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 🛬清邁機場 › 雙龍寺 › 蘭娜古城之旅

Day 2：清邁 › 清萊黑屋藝術博物館 › 金三角公園 › 鴉片文史舊館 › 金三角遊船 › 清萊

Day 3：清萊 › 龍坤藝術廟 › 清邁藍廟 › 天使瀑布 › 清邁夜市 › 清邁

Day 4：茵他儂國家公園 › Kad Farang Village › 蘭納風星巴克 › 尼曼商圈

DAY 5：塔佩門 › 🛫清邁機場 › 🛬桃園機場





搜尋AsiaYo👉【嗨玩泰北】清萊金三角/創意彩色廟/茵他儂國家公園五日





看完如此豐富的暑假泰國跟團行程介紹，是不是想趕快打包行李出發了呀？我知道你現在非常想衝動下單，但是我希望你再上AsiaYo平台多看看其他豐富的東南亞行程，例如：暑假越南跟團行程馬來西亞跟團行程，搞不好看完更愛了呢^^ 現在登錄會員還可以享超低價的優惠，這麼好康該衝了吧…！

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