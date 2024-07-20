雲霧繚繞宛若仙境！馬來西亞「雲頂天城世界」主題樂園 9大主題區讓你暢快瘋玩一整天

圖 /IG@gentingskyworlds

馬來西亞景點：雲頂天城世界主題樂園行前須知

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1.樂園入口處位於雲天大道G 樓（Jom Makan 附近），現在可在正常開放時間進入。

2.使用雲頂天城世界手機App，可以在遊園前提前預訂首選的遊樂設施和景點，避免花費太多時間等待。

3.雲頂天城世界是一個零現金交易的主題樂園，請記得預先透過雲頂世界的手機應用程式準備您的雲頂世界電子錢包，或前往園內的任何GeM服務亭購買、充值和退款。也接受其他免觸式支付，如轉帳卡和信用卡、二維碼支付、電子錢包及雲端頂積分。

4.坐落於海拔6,000英尺的雲頂天城世界，常年都處於春天般的亞熱帶高原氣候。白天溫度一般達到約22°C，而夜晚則通常降至約12°C，請準備保暖衣物。

5.建議可以先在網路上購買門票，會比現場便宜很多。

雲頂天城世界主題樂園：環境設施

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馬來西亞雲頂天城世界主題樂園：園區介紹

雲頂天城世界主題樂園，位於海拔600公尺的山上，佔地二十六公頃，斥資八億美元打造，是馬來西亞最知名的主題樂園，距離吉隆坡市區車程只要40分鐘，2022年2月才開始試營運。搭乘雲天纜車出站後，會看見雲頂高原天城的室內遊樂園區但須另行購票進入，接著會經過美食商店街，這裡集結了不少國際品牌的服飾店、餐廳及博物館，可說是吃喝玩樂一次滿足，再往前走便能看見主題樂園了。

整座雲頂高原天城世界主題樂園共分為9大主題世界，共26種遊樂設施，還有不少與迪士尼IP聯名的遊樂設施，園區有時光廣場、雄鷹峰、中央公園、里約大冒險、仙女座基地、自由之路、森林幻境、機器人城、冰河時期等遊樂設施，其中最受歡迎的還是以大家熟悉的電影打造的里約大冒險、冰原歷險記、博物館驚魂夜、猩球對決等設施。由於地理位置的關係，常常會出現雲霧繚繞，宛若身在仙境中，特別有趣。

馬來西亞雲頂天城世界主題樂園：設施推薦

里約大冒險：森巴滑翔 身高95-122公分需要大人陪同

圖 /雲頂天城世界主題樂園

懸掛式滑翔機，可以從65米的高處鳥瞰里約大冒險的每一處，而且除了腰部的安全桿外，沒有其他可抓握的地方，感覺特別刺激呢!

冰原歷險記：冰川大征戰 身高110-122公分需要大人陪同

圖 /雲頂天城世界主題樂園

穿越寒風刺骨的冰洞及驚險的熔岩隧道，以拯救迷失的露營者，這個設施的刺激程度算是輕度，適合大人小孩一起同樂。

冰原歷險記：橡果瘋狂冒險 身高110-122公分需要大人陪同

圖 /IG@gentingskyworlds

速度很快的過山車，會經過瀑布，再攀上65米高處，向下俯衝濺起大片的水花，還蠻刺激的，但是要記得穿上雨衣喔～

博物館奇妙夜：午夜狂歡 90-122公分需要大人陪同

圖 /IG@gentingskyworlds

一進門就能看到恐龍、摩艾石像，完全複製了電影場景，是動感十足的3D互動遊樂設施，要和夜間守衛合作把對博物館造成破壞的傢伙攆出去！

獨立日：絕地反擊 身高100-140公分需要大人陪同

圖 /雲頂天城世界主題樂園

這個設施是很多人覺得最好玩的，一開始會有工作人員演一段劇情，接著坐在飛行器上，感受一場星際戰役，中間還會被噴水，真的蠻刺激的。

自由之路：猩球對決 身高110–122公分需要大人陪同

圖 /雲頂天城世界主題樂園

設計靈感源自舊金山街道，乘坐讓腎上腺素急速飆升的3D室內騎乘設施，見證凱撒為生存而戰，激動人心的場面，刺激程度屬於高。

馬來西亞雲頂天城世界主題樂園：

詳細資訊

樂園地址：Resorts World, Genting SkyWorlds, 69000 Genting Highlands, Pahang, 馬來西亞

連絡電話：+60 19-201 6286

營業時間：11:00–18:00（週二公休）

交通方式

1.可搭乘計程車再轉搭纜車，從半山的阿娃娜站抵達山頂的終點雲天大道站只需10分鐘

2.搭長途快車，可以搭到位於半山的阿娃娜巴士總站。

3.自行開車，遵循雲天綜合大樓停車場的標誌前往。

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