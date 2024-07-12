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2024玩越南！ 夏日必訪「峴港5大盛事」 國際級節慶感受再升級

聯合新聞網／ TTN旅報
【左上】大江覺醒。【右上】越南木偶戲。【左下】仙花盛會。【右下】2024 年峴港國際煙花節。
【左上】大江覺醒。【右上】越南木偶戲。【左下】仙花盛會。【右下】2024 年峴港國際煙花節。

【文・林欣兒】

越南峴港榮膺2022 年世界旅遊獎「亞洲最佳節慶與盛事旅遊熱點」，2024年夏天將迎來由Sun Group鎖策劃5大世界盛事，有哪5大呢？來看看吧～

2024 年峴港國際煙火節

以「締造團結」為主題的 2024 年峴港國際煙火節已於6/8開始，邀請來自法國、意大利、美國德國、波蘭、中國、芬蘭和越南等8支隊伍參加。 總決賽將於7/13在漢江河畔的煙火舞台舉行，且會放出4萬6,561 發煙火照亮漢江夜空。

大江覺醒

「大江覺醒」活動將演出以水上摩托和飛板為主題的表演，於每日吧17點半在峴港市中心的河畔舞台舉行，該場地可容納近3,000名觀眾。 其中，水上摩托會在水上漂移，並由飛板的世界冠軍在高達15公尺的高空進行360度空翻。

大江交響曲

延續大江覺醒，緊接著「大江交響曲」於同場地20點半登場，活動融合水上摩托和飛板表演、燈光秀、藝術煙火、馬戲和舞蹈，更匯聚了近百名來自不同國家的國際表演者。

「大江交響曲」於峴港市中心登場，每晚皆有藝術煙花表演點亮整個夜空。（圖片提供＝Sun Group）
「大江交響曲」於峴港市中心登場，每晚皆有藝術煙花表演點亮整個夜空。（圖片提供＝Sun Group）

越南木偶戲

越南木偶戲於中越最大的木偶劇院－「奧歐劇院」中演出，表演融合了千年以上的傳統水上木偶和陸地木偶技藝，將民間故事與現代藝術元素結合，展示越南文化的獨特魅力。 表演時間除星期一外皆有演出安排，而場地可容納約 600 名觀眾。

仙花盛會

位於海拔1,500公尺的巴拿山頂峰，在那宛如置身於如夢似幻的場域，「仙花盛會」將於此呈現。涵蓋了12項表演藝術，包括馬戲、柔術、扯鈴、平衡表演、空中綢吊、跑酷、雜耍、搖擺杆、舞蹈等，是今年巴拿山規模最大的表演，於每日11點在諾埃爾廣場上演。

演出由著名太陽劇團前成員，亦是《My Village》、《A O》、《Teh Dar》等知名大作的創作者Tuan Le執導，此外包括獨奏家舞台、個人表演和有40名國際藝術家參與的「魔幻」大遊行。

延伸閱讀>>意想不到的台南古都戲水樂 15個親水景點玩起來

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