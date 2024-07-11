北越下龍灣必玩行程景點！夜宿海上一覽世界遺產 開箱世界7大奇景

越南自由行是近年非常熱門的旅遊行程，從台灣飛到越南航程約三個多小時，其實時間上和日本差不多，但相比之下物價就非常有感，所以很適合小資族的旅行。而越南知名的城市除了南越的胡志明市、中越的峴港，就是今天要介紹的北越景點下龍灣啦！被列為世界遺產的下龍灣，有著一生必看一次的絕美海景、特殊地形的鐘乳石洞，每年都有大批遊客要來一睹這奇幻的風采，事不宜遲就趕緊看看下龍灣有哪些必去必玩的景點吧！

圖 /ReadyGo

越南自由行：下龍灣怎麼玩

豪華遊天一日遊/兩日遊

首先要前往下龍灣，通常會從河內出發，可以參加一些旅行社辦的tour，大部分都是當天來回，或是選擇遊艇的行程，就可以待到兩天一夜。端看個人的行程安排，不過如果有時間，很推薦可以在遊艇上過夜，遠離岸邊的船隻，在汪洋的大海中靜靜地飄浮著，寂靜到一顆星星的閃耀都可能劃破這夜幕，隔天起床是迷人的峽灣景色，在窗外打招呼，一定要來體驗這夢幻的旅程。

圖 /ReadyGo

圖 /ReadyGo

划獨木舟

北越下龍灣的絕美海景，除了在船上看還想更近距離欣賞嗎？那可別錯過獨木舟的行程，下龍灣的海上有著形態各異的小島嶼，自然生成的景色又有「海上桂林」的稱號。散落在整片碧藍的海灣上，不妨悠然地自己划著獨木舟，一邊近距離欣賞大自然的美景吧！

圖 /ReadyGo

圖 /ReadyGo

下龍灣景點

驚訝洞

下龍灣的景點，其實分布在海灣中，放眼望去一座座島嶼，都是當地獨有的喀斯特石灰岩地形，幾乎有千年的歷史，目前不僅被列為世界遺產，也名列世界新七大奇景，而這個鐘乳石洞是越南目前唯二有開放參觀的鐘乳石洞，名稱來自當年法國人發現時的命名，從島上碼頭望去，實在很難想下地竟有有如此雄偉的鐘乳石洞。

圖 /ReadyGo

鬥雞石

大大小小的石灰岩地形，在下龍灣的海上也形成了特殊奇景，一進到下龍灣大夥都像是迷失在壯麗的自然風景中，聽著導遊解說這些島嶼的奇特名稱，例如斗雞（下龍灣的象徵）、鴨子、天鵝、香爐和石狗。

圖 /ReadyGo

下龍灣附近景點

聖若瑟主教座堂

聖若瑟主教座堂又稱河內大教堂，是河內最古老的教堂之一，越南受到中國文化和法國殖民的影響，整個教堂都是仿造巴黎聖母院的外觀建造，中世紀哥德式的建築最為特色，是越南遊不可錯過的老建築喔！

圖 /ReadyGo

三十六古街

三十六古街算是在河內的市中心，是當地人生活採買的地方，街區包含市場、教堂等，裡頭有許多咖啡廳、五金行，甚至是按摩店和越式洗髮都可以在這裡找到，而快速看完三十六接的方式就是乘坐電瓶車，它會載你繞完三十六古街，當然更推薦用雙腳走進巷弄，是最能體驗當地文化的方式。

圖 /ReadyGo

延伸閱讀>>越南景點｜胡志明必玩體驗！搭雙層巴士看世界最美郵局名

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」