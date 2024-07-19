小資族覓食好去處！曼谷澎蓬站「Jarunee」 大排檔風平價餐廳各種泰式小吃應有盡有

曼谷「Terminal 21 Asok」裡的「Pier 21」是許多旅人們公認經濟實惠的美食街，那裡的用餐環境乾淨又有冷氣，雖然熱門時段都非常擁擠，但因為食物便宜又衛生，所以深受大家歡迎（不只是外國觀光客，連很多在地泰國人也喜歡來這裡用餐），不過今天想推薦大家另外一個不同風格的覓食好選擇，那就是位於BTS Asok隔壁站BTS Phrom Phong（澎蓬站）旁邊的「Jarunee」！這個地方基本上算是一間複合式的餐廳，你要把它歸類於美食街或大排檔也可以，總之裡頭就是集合了各式各樣的攤位，比較經典的泰式小吃幾乎都點得到，大家在攤位點完餐以後不用立刻結帳，只要告知自己的桌號以後，老闆等下就會把餐點送到桌上，整餐都吃完以後再到共通的櫃台去結帳即可。

p.s.這裡的環境雖然沒有「Pier 21」的那麼好⋯但我真心覺得這裡的餐點普遍來說比「Pier 21」的還好吃（我跟阿峯都這樣認為），所以我覺得如果你們住的飯店比較靠近這裡或行程有安排來這一站的話，在這用餐也是不錯的選擇

基本資料（Jarunee）

地址：650 Sukhumvit Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand

電話：+66-87-065-7457

營業時間：7:00 ~ 凌晨1:30

「Jarunee」位於澎蓬站2號出口的樓梯底下，隔壁不遠處就是很有名、一堆人推薦的那家「興興海南雞飯」，然後往另一邊走是很大間的知名曼谷包品牌「NaRaYa」的店面，這樣講你們應該大概知道位置了吧！？

這就是餐廳的入口，進去以後不會有服務人員帶位，你們想坐哪裡都可以，佔好位置以後再出來點餐即可。（我傍晚5點多剛去的時候還有幾桌空桌，後來6點以後就幾乎都客滿了）

裡頭的用餐環境就長這樣，其實我覺得有點類似我們台灣一般熱炒店的環境，雖然沒有冷氣⋯不過裝了很多台電風扇（記得要挑個比較可以被電風扇吹到的位子），我們那天來用餐搭配冰沙和椰子汁，是沒有吃到汗流浹背的地步，覺得還算涼爽。

這就是桌上，出去跟攤商點東西的時候說「Table five」，他們餐點做好以後就會送來我們的5號桌。不過⋯如果你們完全不想離開座位的話，其實這裡也有提供紙本的菜單啦～我也有看到外國人是直接翻菜單來點餐的。（我自己是覺得到攤位前面跟老闆點餐比較有fu）

佔好位子以後就可以出來看想吃什麼了。（可以放一些比較沒有價值的東西來佔，或是一個人先留在位子上顧）

這一攤賣的算是泰國東北Isan地區的那種料理，上面都有泰文菜名、英文菜名、中文菜名（而且還是繁體中文），價格也清清楚楚寫在上面，然後我覺得這裡的定價乍看之下可能會覺得比「Pier 21」的貴一點，但光比較價格不公平，還要比較份量和口味才合理，我是覺得這裡的價格以曼谷市中心的泰式料理來說真的也不算貴啦～

這攤賣的是串烤，一串都只要10~15泰銖而已，跟其他路邊攤的價格差不多。

外面這一攤主要販售的是豬腳飯，生意還算不錯，除了我們有點餐以後，老闆還一直忙著做外帶的訂單。

台灣的泰式餐廳基本上不太會看到豬腳飯這道料理，但是在泰國其實豬腳飯還蠻常見的，到處都可以買得到，也可以算是國民美食之一。

泰國豬腳飯跟台灣的豬腳飯其實有點類似（不是走酸辣路線的），但還是有不同之處⋯簡單來說通常吃起來的口感是肥而不膩，那個滷汁的鹹甜滋味恰到好處（比多數我吃過的台灣豬腳飯醬汁味道淡一點），然後大多是提供去骨的部位，但以上只是概略的敘述，每家做出來的還是略有不同啦～

這攤基本上只賣三種品項而已，分別是豬腳飯加滷蛋、純豬腳加滷蛋的拼盤（肉量比較多，然後沒有飯），以及吃得到雞腿的雞肉麵。

我這次點的是豬腳飯，但他們稱之為「豬手飯」，其實也沒錯啦～反正就是豬的四肢。

然後這一攤有賣烤魚、海南雞飯、芒果糯米飯、現剖椰子水，都是一些外國觀光客去泰國旅遊時愛吃、愛喝的！

我們下飛機以後的第一餐就來這裡吃，所以當然要點一顆心心念念的現剖椰子水來喝一下嘍～♪

因為單價都感覺不貴，所以一不小心就很想出「全部都給我來一份」這種很囂張的話，後來雖然沒有真的實踐，但也是點了滿滿的一大桌⋯（我看一下四周，以兩人的用餐人數來說的話，我們這桌點的量應該最誇張）

餐點送上桌的時候都會擺一張這個小卡在桌上，上面的數字就是金額，最後結帳時把這些小卡全部拿去櫃台即可。

【雜雞飯 60泰銖】

這一盤應該是應該翻譯誤差的關係，所以聽起來有點怪怪的⋯它其實就是海南雞跟炸雞雙拼的飯，一份只賣60泰銖真的有夠佛心！

旁邊還有附一碗湯，該有的醬汁也都有提供。

桌上還有各式各樣的調味料，然後左邊那個小小顆的好像是「鳥眼辣椒」，當地人很喜歡生吃，但如果你們是平常不能吃辣的人建議不要輕易挑戰⋯

炸雞雖然感覺不是現點現炸的（沒有很熱），但感覺沒什麼油耗味，肉也不會很柴，以這價格來說我是覺得給過。

海南雞的口感我覺得蠻鮮嫩的，未沾醬的話就只有單純的雞汁味，沾點甜甜辣辣的醬汁會比較可口些。

p.s.基本上隔壁不遠處的「興興海南雞飯」的海南雞飯會比這裡的好吃，但我們是很懶得再專門過去吃，想說一頓在這裡解決就好。

再來這是豬腳飯跟烤豬頸肉。

【豬手飯加蛋 70泰銖】

先從豬腳飯看起好了，我覺得這樣一份還蠻大盤的，除了滷蛋以外還有附上燙過的芥藍菜跟酸菜。

豬腳的部份皮軟肉嫩，我覺得口感不錯，本身的調味沒有像台式的滷豬腳那麼重。

旁邊有提供一碗像是滷汁的東西（也沒有像台式的滷汁那麼濃），可以整碗或半碗直接淋在飯上，吃起來會比較夠味，但你們如果本來吃東西就比較走清淡路線，當然也可以不要加～

【烤豬頸肉 120泰銖】

另外這一盤是「烤豬頸肉」，也可以稱為「烤松阪豬」，我們吃了以後真的覺得烤功很棒，吃起來的口感也很Q彈，並不是每一家的烤豬頸肉都可以弄得這麼好吃。

沾上旁邊的沾醬，它有鹹、酸、辣的滋味，而帶著魚露和香菜的香味，真的讓人胃口大開，是我到現在看了還會很懷念的品項。

【玉米沙拉 70泰銖？】

那天我還有點了一份「鹹蛋玉米沙拉」，但是不知道為什麼⋯上桌時只有玉米、沒有鹹蛋，不過口味是真的很酸辣過癮啦～如果你們真的很不敢吃辣的話點餐時記得交代「不辣」或者「小辣就好」。

【現剖椰子水 60泰銖】

大家去泰國應該都必喝的現剖椰子這裡的一顆賣60泰銖（椰子有先冰鎮過），非常大顆，甜度也還不賴，喝完以後可以用湯匙去刮裡面的椰子肉唷！

【西瓜冰沙 50泰銖】

「西瓜冰沙」也是我心目中的消暑聖品，所以必須點一下。

冰箱裡也有可樂、汽水、茶類跟礦泉水可以買。

【芒果糯米飯 60泰銖】

「芒果糯米飯」是很多台灣人來泰國旅遊時必吃的品項，我自己也是在機場的時候就一直想說到市區以後看到有賣就要立刻買來一解對它的思念～

我覺得這裡的芒果糯米飯芒果好像有過熟一點點，不過整體來講還是很美味，果肉香甜多汁，糯米飯的口感QQ軟軟，淋上香甜椰漿的醬汁就是人間美味！

最後把那些有寫價格的小卡拿到入口附近的櫃台結帳就可以離開了，對了～這裡不接受刷卡，所以記得要準備一下現金唷！

Jarunee

地址：650 Sukhumvit Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand

電話：+66-87-065-7457

營業時間：7:00 ~ 凌晨1:30

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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