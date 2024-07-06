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「迪士尼遊輪」首度進駐亞洲！ 最快2024年第四季開放預購

聯合新聞網／ TTN旅報
「迪士尼探險號」將由米奇與米妮擔任船長。 圖／可樂旅遊 提供
「迪士尼探險號」將由米奇與米妮擔任船長。 圖／可樂旅遊 提供

【文・林欣兒】

迪士尼遊輪Disney Cruise Line）」最新「迪士尼探險號（Disney Adventure）」將於2025年以新加坡為母港正式啟航！此為迪士尼遊輪首度進駐亞洲國家，且總噸位達20.8萬噸的迪士尼探險號可容納近6,700名賓客及約2,500名船員。

🎈不用搭機到歐美

即能享受這座移動式度假村！

2025年將在新加坡啟航的迪士尼探險號，由超可愛的米奇與米妮擔任船長，融合迪士尼、皮克斯和漫威宇宙（Disney, Pixar and Marvel stories）的經典場景與明星角色，把主題樂園搬上這座移動式度假村，在遊輪上即可盡情探索7大特色主題區域。

迪士尼探險號將為旅客帶來豪華版的迪士尼遊輪度假體驗，不管是景點設施、高互動性的遊樂區域和獨特娛樂項目等應有盡有，讓喜愛迪士尼的大、小朋友能擁有一場闔家歡樂的旅程。在船上，小航海家們可以前往專屬空間和兒童及青少年俱樂部盡情玩樂，大人們則可在高級餐區、酒廊和水療館放鬆享受。

迪士尼探險號就是這趟旅程的目的地。 圖／可樂旅遊 提供
迪士尼探險號就是這趟旅程的目的地。 圖／可樂旅遊 提供

🎈團體、自由行與船艙訂房等

第4季開放預購

可樂旅遊於第一時間加入迪士尼遊輪台灣分銷商（Travel Distributor）行列，將陸續規劃「迪士尼探險號之相關團體、自由行與船艙訂房等商品，預計最快2024年第4季開放旅客預購，喜愛迪士尼的大小朋友，千萬不要錯過在米奇、米妮船長的帶領下，來場海上奇幻之旅。

更多【迪士尼遊輪-探險號】👉相關資訊

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新加坡 迪士尼 遊輪

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