揭示2024下半年「不丹5大慶典」！ 深度遊雷龍之國

【文・林欣兒】

2024年是不丹入境觀光旅遊開放50周年，要體驗不丹的文化與精髓，最好的途徑莫過於參與每年150多個節慶活動。從鮮活展現不丹古老神話的神秘舞蹈，到幾個世紀以來在不丹山間回蕩的動人節奏，不丹繽紛多彩的節日將讓遊客沉浸在「雷龍之國」獨特的文化體驗中。

✔️吉內卡松茸節

2024年8/15～16

吉內卡松茸節。 圖／Petrie PR 提供

為期2天的「吉內卡松茸節」，透過節慶來促進蘑菇持續採收，同時提高當地人、旅客對野生食用菌的認識，並展示當地傳統美食。2天活動豐富精彩，有原住民體育表演賽、佈置野生蘑菇等攤位、非木材產品和優質農業種子展示等，遊客可以品嚐到蘑菇湯和咖喱等傳統菜餚、欣賞面具舞和民間舞蹈等傳統表演。

✔️ 廷布戒楚節

2024年9/13～15

廷布戒楚節。 圖／Petrie PR 提供

「廷布戒楚節」是不丹首都最特殊的節日之一，經由頌揚聖僧蓮華生大士的教義，紀念他的精神遺產。在為期3天的活動中，當地人會跳起風格多樣的舞蹈，並舉行各種儀式，以展現蓮華生大士的8個化身，讓旅客一同感受現場滂薄的氣氛。

✔️ 皇家高地節

2024年10/23～24

皇家高地節。 圖／Petrie PR 提供

皇家高地節於2024年10/23～24在不丹高原美麗的拉亞區（Laya）拉開序幕，一系列活動包含高原動物競賽、民族舞蹈和古老的傳統獻祭禮儀等，展示高原人民真實而淳樸的生活。其中，25公里的拉亞長跑是節慶亮點活動之一，長跑以可駕駛道路的終點蓬佐唐（Ponjothang）為起點，遊客將沿著莫曲河岸一路前行，沿途風光旖旎。

✔️ 謝姆岡宗觀鳥節

2024年11/13～15

謝姆岡宗觀鳥節。 圖／Petrie PR 提供

謝姆岡宗觀鳥節舉辦地為生態旅遊之都－謝姆岡宗，距離首都廷布6小時的車程。來自旅客可在此觀賞棲息在謝姆岡宗地區的500多種鳥類，同時可欣賞當地樂隊、舞者、歌手和傳統不丹音樂家帶來文化表演。現場更會佈置當地美食的小吃攤，能邊品嚐美食邊沿著觀鳥路線徒步賞景。

✔️ 普那卡卓瑪節

2025年2/24～28

普那卡卓瑪節。 圖／Petrie PR 提供

普那卡卓瑪節是為紀念曾為不丹英勇奮戰的人民，節慶期間，當地民兵將穿著不丹傳統戰鬥服裝，在莫曲河中祈福，並用斟滿美酒的銅碗與旅客共享。而此活動不但象徵不丹人民的堅韌與團結，更展現他們致力於保護自身文化認同的堅定承諾。

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