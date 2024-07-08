女性獨旅「南印度朝聖之旅」最終回！18天花費統計與孟買故事

回到Mumbai一切都很美好，除了通勤時間的交通外😂塞車真的太討厭和可怕了😂😂😂

這次18天的旅程，終點站選擇孟買，這個我最喜歡的印度城市，從清奈一路往南趕行程，瑪瑪拉普蘭、坎契普蘭、坦賈武爾、崔奇，到最南端的科摩林角，再往中部移動到馬都萊、邦加羅爾、亨比，再回到孟買，並順道拜訪了奧蘭卡巴，最後留了4天時間讓自己在孟買好好休養生息。

順道來見見在這裡生活打拼的好朋友 Archit，也由他陪我在孟買逛了幾個私房景點，其他就是瘋狂購物，把各種想吃的食物吃好吃滿，在台灣缺少的日用品與衣服也買好買滿，完全想把印度整個通通搬回家的概念😂😂😂

▲ 令人崩潰的孟買交通，上下班時間塞個沒完 圖／卡拉女巫 攝影提供

我的好朋友 Archit 他真的厲害👍🏼 ，隻身一人從阿格拉來到孟買，非常努力在研讀各種印度文化史料，尤其在介紹各種景點歷史的事情上，深刻感受到他熱愛著孟買這座城市，並且在這裡開啟了他的事業，現在在印度幾個觀光城市都有一些他自己組成慢且深度的觀光走訪團，經營14.4萬人的IG👍🏼👍🏼 IG可以搜尋「ttl.india」

▲ Archit &我 (左), 車站洗鞋50盧比(右上偏左), 花市(右上偏右), 花市(右下) 圖／卡拉女巫 攝影提供

在抵達孟買的一大清早，Archit 先拉著我去拜訪了印度第二大花市 Dadar Flower Market和郊區的8世紀濕婆石窟Mandapeshwar Caves，隨後就回到N訪的利奧波德，只能說這間餐廳對我來說，就是一種情懷，一種對「項塔蘭」這本自傳小說的信仰（？），感謝這本小說引領我來到印度❤️🙏 但在吃過各種美味印度料理後，深覺得信仰還是停留在信仰階段就好，食物可以多加努力😂😂😂果然沒有比較沒有傷害！

每天獨自散步在Colaba街頭，尋找新店踩點，跟小販、計程車司機討價還價，搭公車火車到各處晃晃，沒有特別目的地，隨機應變，隨意而行，此路不通就換一條路，放寬心慢慢來，總是會有解決辦法的😂😂 認真發現各種奇怪技能等級咻咻咻的提升！

▲ 濕婆石窟Mandapeshwar Caves, Cafe Mondegar, Cafe Churchill, TAJ Mahal Tea House 圖／卡拉女巫 攝影提供

最值得驕傲的是，現在可以靠自己買東西拿到印度價格❤️❤️雖然不可能每次都成功，但超級驕傲！尤其聽到各式印度人問我手裡東西買多少錢，他們聽到答案後，都會拍手並讚嘆「我很厲害，我拿到了印度價格！」😍😍 Archit笑說「那是因為你從這些過程中繳了不少學費啊😂😂這學費挺值得的啊！」真的超讚👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼 認真覺得自己很適合印度😂😂

特別想寫下這點，待在孟買最後一天，尋找著便宜可畫Henna的地方，或許時間太早，一時半刻找不到人，不然就是價格過高，在路上亂逛好心路人跑來問我在找什麼後，再次陪我繞了很多圈，最後他請鄰居小女孩幫忙，我去附近買Henna的顏料並帶我到她家幫我做畫！

驚訝的是幫我做畫的小妹妹房間是露天的，實在不知道雨季來的時候，他們要怎麼生活，露天架設的帳篷是用防水布加幾根棍子組合而成，閒來無事的小妹妹跟阿罵就躺在帳棚裡發呆。

▲ Sunaina 小妹妹和她的家 圖／卡拉女巫 攝影提供

小妹妹畫Henna的同時，我們閒聊，發現妹妹不只英文好，踢足球的能力也非常棒，獲得班加羅爾足球隊的獎學金，但放假待在家的時間裡，她不能練球，因為家裡沒有錢可以供應一顆足球，邊聽邊在腦袋中計畫，如果足球不會很貴的話，我可以送她一顆，只是不知道印度的價格是多少。

結束回到大街上，問了路人哪邊有賣足球，進了商店，一顆足球只需要500盧比(NT190)？我愣了一下，毫不猶豫地買下了它，回去送給妹妹，她看到我送的足球，興奮地又叫又跳，我跟她說「不管未來如何，千萬不要輕易放棄，要好好努力練習踢球、讀書，期待未來在體育場上看到你的精采表現！」第一次覺得這筆錢花得非常非常值得，現在每每看到她IG發文，足球比賽又獲得冠軍，真的都很替她加油高興！

▲ 叫不到半台車到火車站轉機場的我，路線太短沒賺頭，路人直接好心免費載我到火車站！ 圖／卡拉女巫 攝影提供

再次短暫停留印度，這次回程是第一次搭非廉航，幸運用少少的錢（NT 9,193）直上高級的新加坡航空❤️🤩從Mumbai回台北，轉機新加坡2小時，托運行李有25公斤，直接在Mumbai買了新行李箱東西塞好塞滿❤️❤️❤️ 而且新航沒有檢查手提行李，真是太美好了！因為我手提其實超過10公斤😂😂

● 住宿地點：Backpacker Cowies

住宿地點離利奧波德只需要3-4分鐘，在熱鬧的Colab區，附近就是泰姬瑪哈飯店，是個極度觀光的地方，附近也有很多好吃的餐廳，方常方便也非常適合休息。這裡已經可以說是我來孟買，一定會選擇的住宿地點，交通到哪裡都很方便！

金額：979rs (NT372) / 1 days， AC房，8人房

推薦指數：★★★★★│乾淨程度：★★★★★│CP值：★★★★★

▲ 住宿地點 Backpacker Cowies 圖／卡拉女巫 攝影提供

這次主要走訪南印度，可以稱為朝聖之旅，大部分都跟印度教藝術文化有關，途經11個城市，參訪超過15個以上的印度教寺廟，光算印度本土Google統計就移動超過3,662公里，赤腳走在寺廟地板上，用肉身感受太陽強大熱情，鐵腳掌訓練，像苦行僧般虔誠祈禱著，感謝一切的幸運集結，讓自己能夠來到這裡。可惜這次印度大選，總是錯過各城市投票時間，沒能見識到世界最大型投票的過程😭😭

▲ 在印度換新眼鏡，便宜又方便，而且是鏡片也是最高級，拿到保證卡並且可以免費回去檢查維修 圖／卡拉女巫 攝影提供

最終統計18天的旅程，總花費高達53,935元！

其中包含昂貴短暫在新加坡停留，純購物花費，包含衣服29套、雕像5個、眼鏡1副、點心伴手禮、紀念品、行李箱等，總共台幣16,290元，不含購物花費，僅計算來回機票（NT 13,581）{去程酷航NT$4,388, 回程新航NT$NT$9,193}、住宿（NT 6,743）、非機票交通（NT 6,455）、食（NT 5,087）、門票（NT 1,297）、簽證保險等等雜支（NT 4,482），總共37,678元，所以整體花費來到高額的53,935元😂😂

在印度要控制自己不要購物，實在過於困難，加上這次新加坡航空有附行李，第一次在國外大開殺戒，行李直接從去程3.56公斤飆漲到35公斤以上，實在太佩服自己了😂😂

果然花錢容易省錢難！這下真的要好好認真回台灣賺新台幣了！

▲ 新加坡航空有枕頭、耳機和毛毯(鄉巴佬的我)！從印度到新加坡有好喝的Masala tea 喝好喝滿(絕對不會承認喝超過4杯)！可惜新加坡到台灣就沒有了 圖／卡拉女巫 攝影提供

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