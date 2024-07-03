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探訪印度奧蘭卡巴「窮人版泰姬瑪哈陵」與「艾羅拉石窟」！

聯合新聞網／ 卡拉女巫
圖／卡拉女巫 攝影提供
圖／卡拉女巫 攝影提供

從古城亨比Hampi搭巴士轉火車到孟買Mumbai再直接搭另一班火車到奧蘭卡巴Aurangabad，歷時大約23小時，此外孟買Mumbai接奧蘭卡巴Aurangabad的火車，只有20分鐘的換車時間，依照火車誤點的頻率，擔心20分鐘的轉車時間會來不及，原本打算搭不上就搭晚上的火車吧，畢竟誤點是常態😂

而在Hampi往Mumbai的火車上，遇到的醫生阿伯，他也剛好去Hampi觀光度假碰巧搭上同班火車同個車廂，知道我來自台灣後，整個聊開了，結果一路上他一直怕我餓、怕我火車搭的不舒適(3A車廂要怎麼不舒適啦😂)，一直不停塞食物飲料點心給我😂😂

最後他怕我搭不上前往奧蘭卡巴Aurangabad 的火車，熱心提供解法，要我提早一站下車，直接在前一個Dadar火車站等我買的奧蘭卡巴Aurangabad火車，這樣不管他誤點多久，都趕得上了！還好，最後聽從了阿伯的建議，讓我有充裕的時間吃個早餐喝杯茶，愜意的等待火車到來❤️實在萬分感謝🙏

▲ 路上遇到的好心阿伯！ 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 路上遇到的好心阿伯！ 圖／卡拉女巫 攝影提供

● 奧蘭加巴德石窟 Aurangabad caves

在Aurangabad 的第一天剛好碰上星期二，終極目標Ellora Caves休息，只好先去附近的Aurangabad caves，這個石窟知名度不像Ellora Caves，他是公元6至7世紀的古代佛教岩石雕刻石窟群，共十二個岩石雕刻的佛教聖地，整座石窟被重視程度的程度感覺也低，明顯沒有被好好照顧著。

▲ 奧蘭加巴德石窟 Aurangabad caves 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 奧蘭加巴德石窟 Aurangabad caves 圖／卡拉女巫 攝影提供

● 比比卡瑪巴拉陵 Bibi Qa Maqbaras

之後就順路參觀號稱小泰姬瑪哈陵的Bibi Qa Maqbaras，一入園就完全可以理解為什麼有人說這是窮人版的泰姬瑪哈😂長的非常相似，但各種斑駁、庭園也都是枯樹，但樣態的確就是很雷同😂不過整個景色依舊壯觀❤️

這是國王兒子為紀念其母親Dilras Banu Begum所建的陵墓。這座17世紀的陵墓被稱為「南方的泰姬瑪哈」或者「窮人版泰姬瑪哈」(我在Lonely Plant上看到這樣的稱呼)，因其設計靈感來自泰姬瑪哈，它除了一些大理石裝飾，即基座和圓頂外，大部分結構都是用石灰砂漿完成的， 儘管使用了更便宜的材料並且有明顯的風化，但它景色依舊壯觀。

▲ 比比卡瑪巴拉陵 Bibi Qa Maqbaras, 窮人版泰姬瑪哈 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 比比卡瑪巴拉陵 Bibi Qa Maqbaras, 窮人版泰姬瑪哈 圖／卡拉女巫 攝影提供

● 艾羅拉石窟 Ellora Caves

從奧蘭卡巴巴士站搭巴士約1小時就會到，於1983年登錄為世界文化遺產，這些石窟是印度最重要古代宗教遺址之一，它相對於奧蘭加巴德石窟 Aurangabad caves保存良好，園區售票口在16窟的凱拉薩神廟前，回程也是在同樣地點反方向搭車就可以回到奧蘭卡巴市區。

▲ 奧蘭卡巴巴士站(左上), 前往艾蘿拉石窟巴士上(左下), 艾蘿拉石窟門口下車地點(右上), 艾蘿拉石窟搭巴士回程上車地點(右下) 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 奧蘭卡巴巴士站(左上), 前往艾蘿拉石窟巴士上(左下), 艾蘿拉石窟門口下車地點(右上), 艾蘿拉石窟搭巴士回程上車地點(右下) 圖／卡拉女巫 攝影提供

這些石窟是在公元600年至1000年之間雕刻而成的，總共34個石窟，分別由佛教、印度教和耆那教等宗教組合而成，其中最著名的是第16號洞窟——凱拉薩神廟（Kailasa Temple），它是一座巨大的單塊岩石雕刻而成的印度教寺廟，以其宏偉的結構和精美的雕刻聞名於世。

我一大清早天未亮，便搭了巴士前往期待已久的Ellora Caves，幸運地在太陽還沒出門前就已經抵達門口，怕太熱而無法好好參觀，這個決定真的太對了！！因為我逛完，在氣溫最熱的時候準備回城了😂

▲ 艾羅拉石窟 Ellora Caves, NO. 01-NO. 15 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 艾羅拉石窟 Ellora Caves, NO. 01-NO. 15 圖／卡拉女巫 攝影提供

園區一早人不多，先往數字小的石窟走，路線簡單沒問題，原本打算大重點凱拉薩神廟要請導遊，結果時間太早，導遊們還沒上班😂就先往數字大的石窟走去，但大數字的那邊有兩條岔路，下面沒有寫路標，上面爬山的路有寫象神廟，我問了一群路上遇到的印度人他們說應該是上面吧（？

▲ 艾蘿拉石窟NO.17以上和石窟山頂與一起走錯路的印度夥伴們 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 艾蘿拉石窟NO.17以上和石窟山頂與一起走錯路的印度夥伴們 圖／卡拉女巫 攝影提供

就叫我一起跟著走😂 但其實他們也第一次來🤣🤣 我們一群人就一直走一直走，終於看到象神廟，但上面疑似還有路，我們以為走對了，但發現越走越高，路況也越來越差，可是當我們發現要回頭的時候，也有點難度，只能繼續往前找路，好不容易找到往下的路線，但有夠高又陡😅好險他們幾個想辦法幫我一步步往下爬下去😂

▲ 凱拉薩神廟（Kailasa Temple）
▲ 凱拉薩神廟（Kailasa Temple）

終於我們找到最後一個石窟，結果才發現原來有另外一條好走的路啊😂😂😂真是太鬧了，一群人狂笑不止，果然條條道路都可以到啦😂而且山頂風景也還不錯😂可以可以😅🤣🤣謝謝他們一路照顧😂讓參觀遺跡這件事變得更加有趣好玩🤣印象深刻啊❤️❤️

▲ 艾羅拉石窟 Ellora Caves 同行夥伴們！ 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 艾羅拉石窟 Ellora Caves 同行夥伴們！ 圖／卡拉女巫 攝影提供

最後拜訪完所有石窟後，再次搭巴士回城，準備回Mumbai，臨時起意想要提早回去，不想等到晚上的火車，可是車票已經售完，只剩下非對號座的票，硬著頭皮就買了😂做好最壞的心理準備，結果印度好友說，千萬不要去搭那些車廂，你會先融化，而且寸步難行，不要拿自己冒險(我也不想啊😭）你可以直接走去AC車廂，問問車掌，讓你直接升級到AC，你就多付給他錢就好😅（有錢好辦事的地方🤣）

▲ 回孟買的火車，大家問了很多台灣問題(左), 補票車票(右上), 吃到飽餐廳 (360盧比/1人, 137台幣)有服務人員裝菜服務 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 回孟買的火車，大家問了很多台灣問題(左), 補票車票(右上), 吃到飽餐廳 (360盧比/1人, 137台幣)有服務人員裝菜服務 圖／卡拉女巫 攝影提供

上車問了車掌，他說沒有位置，沒有辦法，但過了幾分鐘後，他就要我坐下，然後付錢了600盧比（我加了些小費在裡面）😂 畢竟不知道為什麼那麼好心幫忙，因為跟我一樣提出這個需求的人超多，但我就快速坐下付錢，嗚嗚嗚，或許看到我大包小包很重的關係（又或者我是外國人？）啊啊啊 不管怎樣，除了他給的票價外，我還多塞了點小費給他❤️救苦救難會有好報的❤️❤️❤️

總之，我非常幸運地用最快的速度回到了孟買，這個我心心念念的城市❤️❤️

● 住宿地點：Hotel New Bharti

住宿地點離火車站走路不到1分鐘距離，從住宿地點就可以直接看到火車站，地點很好，但價格驚人，此外有點吵，不是因為火車，而是有人會一直在附近大聲撥放重金屬音樂，關起窗戶一樣無解，房間有油漆的味道，而飯店人員在還沒到退房的時間就一直打電話催你，問你人現在在哪，明明就已經跟他講了，但過幾分鐘後，會再次打來問一樣的事情，很煩人。他生意不太好，下次如果再來奧蘭卡巴，絕對不會選這間，這附近還有很多飯店可以選擇。

金額：1814rs (NT709) / 1 days， AC房，有瓶裝水、無肥皂

推薦指數：☆☆☆☆☆│乾淨程度：★★★☆☆│CP值：☆☆☆☆☆

▲ 住宿地點 Hotel New Bharti 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 住宿地點 Hotel New Bharti 圖／卡拉女巫 攝影提供

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