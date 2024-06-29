小資女玩北越五日自由行！走過河內、寧平、下龍灣，望見世界遺產之美

跟著 雯雯旅遊日記 於 2023-02-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 5 天，一共去了 20 個景點，其中包含 桃園國際機場、內排國際機場、酒街。

帶你看小資女如何玩越南

我們自由行，也能玩河內、寧平、下龍灣

第 1 天

桃園國際機場 | 2 小時

下午前往桃園第一航廈，準備出國啦～

看著旁邊大排長龍前往新加坡的旅客，幸好我們航班人少少耶～沒有客滿呦，而且超多越南本地人要回家的啦！

內排國際機場 | 3 小時

抵達河內啦，我們看著身穿深綠色軍裝的海關，莫名緊張了起來，在出海關前記得先在對面辦理落地簽，才能順利入境呦！

酒街 | 1 小時

終於抵達酒店，酒店外的露天夜店（？）好…好熱鬧，桌椅與人潮蔓延在街道上，店家熱情招呼，我們也就亂選了一家餐廳，融入在其中～

最讓人驚艷的雞翅，爆炸好吃啊！但炒飯的口味完全與台灣不同，不習慣呀～

Hanoi Allure Hotel | 10 小時

我們在trip app上訂購了河內傾城酒店，希望這幾天的旅程能有舒適休息的空間，只是第一晚外面的腳步聲，大概是假期開始的人們，太嗨了吧～

第 2 天

Cafe Giảng | 1 小時

昨天的交通日，今天應該算是在河內的第一天

我們步行前往超超超有名的蛋咖啡，也路上還買了好像是名產的圓形炸物甜點。

抵達咖啡店，店面一樓就像是別人家客廳一樣的環境，還有這人潮…終於我們點了蛋咖啡，上面甜甜的蛋奶泡與底層的黑咖啡，綿密的甜味與苦味融合，真的很特別好喝～

鎮國寺 | 2 小時

搭車抵達鎮國寺剛好是午休關門時間，天氣實在太曬了，我們也就拍拍照，散步的走去胡志明陵寢吧…

胡志明陵寢 | 20 分鐘

走去胡志明陵寢的路上，道路越來越寬敞，原本在老城區內的雜亂交通也變得安靜、有秩序了起來，原來這裡也是政府機構所在，嚴肅的氣氛漸漸瀰漫出來，外頭的軍人配著槍，我也就不敢拿手機拍照了，然後抵達入口的我們，因為裙子太短（沒超過膝蓋），與同是旅客的澳洲女生一起被擋了下來，只好在外面周圍走走，感受前領導人所在之處的莊嚴氛圍。

爾後，體驗了初次的人力車…

昇龍皇城 | 1 小時

抵達越南文化遺產之一的昇龍皇城，看見了學生們拍畢業照、歷史遺跡等，度過悠閒的下午。

Pho 10 Ly Quoc Su | 1 小時

終於午餐時間到囉～今天吃的是觀光客必吃的pho，也就是越南河粉，我覺得越式油條搭配湯汁很好吃～

聖若瑟主教座堂 | 1 小時

順走pho旁的聖若瑟主教座堂，感受一下歷史殖民後的宗教氛圍吧！

不過需要留意一下，周圍有非常多人力車與grab的招攬，一定一定要殺價，避免吃虧呦～

酒街 | 2 小時

今天晚餐吃路邊的烤肉，豬肉是沒有調味過的，用奶油烤，沾著糖胡椒金桔做的沾醬，真的好好吃，店家還有附法式麵包與生菜，這餐好棒！

還劍湖 | 1 小時

晚餐後漫步到還劍湖，感受當地假日悠閒的氣氛～

第 3 天

華閭縣 | 3 小時

今天在寧平的一天，首先我們來到華閭，請留意這裡下半身不能穿太短，太短的話就跟我一樣要披上一塊布囉～

長安生態保護區-陸龍灣 | 2 小時

陸龍灣的乘船體驗，我們與同行的英國大哥同船，此次的路線是有經過電影金剛取景地的路線，中間也路過了許多石灰岩洞穴，這裡真的非常舒服～

Hang Mua Viewpoint | 2 小時

午後的最後一個行程，我們在臥龍山，大約20-30分鐘的石階即可登頂，一望無際的寧平，是鏡頭下無法捕捉的～

第 4 天

下龍灣 | 12 小時

這一天給了下龍灣，我們在行程中選了三個下龍灣的景點，首先來到驚訝洞，是一個石灰岩洞穴，有個天然的石灰岩景觀，漫步在洞穴裡，很舒服不會有呼吸不順的感覺，走出洞穴後更有映入眼簾的下龍灣景色。

第二個景點是雙人划船，有點狼狽也有點好笑的景點，海水讓我們衣服都濕透了。最後我們則來到英雄島，也是此行最期待的地方，只要爬上景觀台，有著無際海景與來自世界各國的遊客一同欣賞。

Vua Chả Cá - Số 1 Đinh Tiên Hoàng | 2 小時

今天晚餐找了一家酒店推薦的餐廳，非常非常特別的店，是專賣鱧魚鍋，我們點了魚肉綜合，在店員貼心的引導我們如何飲用後，才能好好的用餐，魚肉很新鮮也好吃，但…超久了還是偏膩，整體來說我還是喜歡路邊小吃或是pho吧！而且這餐超貴！！竟然要600k以上，差點破產，成為我們的小插曲。

第 5 天

Aha Café | 1 小時

坐在街頭來一杯越式煉乳咖啡吧

Pho Ga | 1 小時

走在路邊隨意找的雞肉pho，價格超級超級便宜，而且口味也好，是清淡的感覺，讓我們不禁想起昨晚貴貴的一餐。我們走在路上剛好遇到販賣紅毛丹的婆婆，買了一些試試看，口感很像更多汁更Q的荔枝，因為紅毛丹是產自南越，以為吃不到的我們，竟然幸運遇到了～

內排國際機場 | 1 小時

收心回台灣囉，此趟旅程看見的與台灣非常不一樣的景色與風情，希望待久一點、錢多一點、心情再好一點。

下次日本見！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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