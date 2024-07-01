【2024越南暑假跟團懶人包】精選3條越南跟團旅遊路線，帶你遊走所有想得到的越南景點！

暑假想去越南玩但又不知道該從何下手嗎？快來看AsiaYo整理的暑假越南跟團攻略，從北越河內下龍灣跟團旅行，到中部峴港會安，和南越胡志明市湄公河，帶你一覽越南最熱門景點，包準你挑到喜歡的行程。不管上山下海，還是寺廟拜拜，準備好一起體驗越南之美了嗎？讓我們一起看下去~

✈️河內暑假跟團旅遊行程推薦

【漫遊北越】海上桂林下龍灣/世界遺產陸龍灣/河內法式風情五日

【漫遊北越】海上桂林下龍灣/世界遺產陸龍灣/河內法式風情五日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

☀️自然之美：造訪世界八大奇景的下龍灣、陸龍灣、驚訝鐘乳石洞、英雄島，帶你搭遊船在湖海上漫遊，享受靜謐的水上田園時光！

☀️越式老街：漫步河內市區和三十六古街，直接了解越南當地人的生活樣貌，同時享受挖掘街邊小店購物的樂趣🛒

✈️ 航班資訊

【去程 - 越捷航空】20:10 台中機場 → 22:00 河內機場

【回程 - 越捷航空】15:40 河內機場 → 19:10 台中機場

※實際航班時間以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫台中清泉崗機場 › 🛬河內內排國際機場

Day 2 巴亭廣場› 胡志明陵寢 › 總督府 › 一柱廟 › 還劍湖 › 三十六古街

Day 3 下龍灣 › 驚訝洞 › 英雄島TITOP › 鬥雞島(船遊) › 水上木偶戲陸龍灣

Day 4 寧平碧洞古廟 › 長安生態保護區(小舟遊船)

Day 5 鎮國寺 › 文廟 › 🛫河內內排國際機場 › 🛬台中清泉崗機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享17,600起/人

🌴胡志明市暑假跟團旅遊行程推薦

【豪華胡志明】夜遊西貢河/美托湄公河生態/美奈紅白沙丘/五星五日

【豪華胡志明】夜遊西貢河/美托湄公河生態/美奈紅白沙丘/五星五日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

☀️深遊胡志明：行程帶你走訪西貢歌劇院、胡志明市政廳、紅教堂、粉紅教堂等知名景點，也帶你遊玩湄公河三角洲，徹底玩轉南越。

☀️沙灘吉普車：前往美奈白沙丘和紅沙丘，在起伏的小沙漠中體驗吉普車疾馳的快感，喜歡刺激的朋友們千萬別錯過！

✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】07:50 桃園機場 → 10:15 胡志明市新山一國際機場

【回程 - 星宇航空】11:30 胡志明市新山一國際機場 → 15:50 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛬胡志明市 › 第五郡華人區(天后宮、胡志明歌劇院) › 咖啡公寓 › 阮惠街步行區(市政廳) › 夜遊西貢河

Day 2 美托生態一日遊(船遊湄公河、泰山島、熱帶果園、蜜蜂農場、椰子糖工廠、永長寺) › 越式洗頭體驗

Day 3 欣賞西貢河 › 粉紅教堂 › 紅教堂 › 西貢中心郵政局 › 文青書街 › 美奈

Day 4 美奈吉普車越野之旅(白沙丘～ATV沙地越野車體驗、仙女溪、紅沙丘) › 美奈漁港 › 胡志明

Day 5 🛫胡志明機場 › 🛬桃園機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享32,175起/人

🌊峴港暑假跟團旅遊行程推薦

【豐富峴港】纜車佛手橋/迦南島竹桶船/會安印象夜秀五日

【豐富峴港】纜車佛手橋/迦南島竹桶船/會安印象夜秀五日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

☀️巴拿山仙境：巴拿山除了有世界最長的纜車外，也有佛手天空步道、法式山城跟夢想公園等等景點，是一座與世隔絕的山間仙境！

☀️佛教文化薈萃：行程會帶你去莊嚴美麗的五行山和依山傍海的山茶半島，兩處都有很有名的靈應寺，讓你能在繁忙的世俗中沉澱心靈。

✈️ 航班資訊

【去程- 中華航空】 14:45 台北(桃園) → 16:35 越南峴港

【回程- 中華航空】 09:50 越南峴港 → 13:40 台北(桃園)

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛬峴港機場

Day 2 美溪沙灘 › 山茶半島(靈應寺) › APEC廣場 › 粉紅教堂 › 五行山 › CHAMPA越式風味餐 › 會安印象主題公園 › 會安印象記憶秀

Day 3 迦南島椰林(搭乘竹桶船) › 會安古鎮漫遊 › 贈送傳統水燈祈福

Day 4 會安飯店早餐 › 巴拿山登山纜車 › 佛手天空步道 › 靜心園 › 巴拿山法國山城 › Fantasy Park夢想樂園

Day 5 🛫峴港機場 › 🛬桃園機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享26,037起/人

看完那麼全面的暑假越南跟團行程介紹，有沒有更了解越南一點呢？如果想看更多東南亞旅遊攻略如泰國跟團行程和馬來西亞跟團行程，也可以前往AsiaYo主站，登入會員還可以享受超低價優惠唷！趕快gogo💥

延伸閱讀

👉【2024泰國高cp值跟團遊行程推薦】精選6條經典泰國跟團旅遊路線，包含芭達雅水上活動、清邁古寺跟熱鬧的曼谷市區

👉【2024暑期泰國玩水跟團旅行】走訪泰國芭達雅太空水樂園、普吉島美麗沙灘，夏天避暑就來泰國度假！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」