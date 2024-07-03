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送簽證送大餐！精選2024台中出發的3個北越秘境、中越峴港渡假跟團，輕鬆享受東南亞旅遊之美

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
【中越峴港】順化雙層觀光巴士/峴港巴拿山/會安古鎮/無購物/含簽證6日遊 圖:AsiaYo提供
【中越峴港】順化雙層觀光巴士/峴港巴拿山/會安古鎮/無購物/含簽證6日遊 圖:AsiaYo提供

台中越南跟團旅遊 圖:AsiaYo提供
台中越南跟團旅遊 圖:AsiaYo提供

精選超值的台中越南跟團遊，不必特地北上南下，享受超級輕鬆又充滿豐富行程與文化體驗的越南深度遊🌟！精選1個北越跟團行程，2個中越峴港跟團遊，必去、必看、必吃的海鮮大餐也通通幫大家安排好了~跟著AsiaYo一探究竟吧！

🏯台中北越跟團旅遊行程推薦

【北越沙壩】法式梯田/番西邦纜車/河內36古街/含簽證6日遊

【北越沙壩】法式梯田/番西邦纜車/河內36古街/含簽證6日遊 圖:AsiaYo提供
【北越沙壩】法式梯田/番西邦纜車/河內36古街/含簽證6日遊 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

🏞️秘境探索：帶大家深度探索北越，法國殖民時期的必看、必去之地，還有超美山峰通通都替你安排好🛤！

🚶‍♀️文化體驗：在越南感受當地特色氛圍，少數民族文化特色一次看！古街的傳統建築、最大三竹寺，領略宗教人文之美🎋✨！

✈️ 航班資訊

【去程】越捷航空 20:10 台中機場 → 22:00 河內機場

【回程】越捷航空 15:40 河內機場 → 19:10 台中機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 ✈️台中機場 › ✈️河內機場 › 河內

Day 2 河內 › 沙壩 › 貓貓村 › 沙壩湖

Day 3 沙壩 → 太陽世界番西邦傳奇樂園 Sunworld Fansipan Legend~~特別安排搭乘三種交通工具：芒花單軌火車、來回纜車、登頂火車（雙程）→ 高台鐘樓、羅漢路、觀世音像、阿彌陀佛 → 沙壩教堂～ 愛情廣場

Day 4 沙壩 → 最美雲霧天空步道~龍雲玻璃天步道Rong May Glass Bridge → 河內 → 還劍湖～聖若瑟教堂St.Joseph Cathedral(外觀)~36古街~電瓶車(不含小費)

Day 5 河內 → 河南三竹 → 【世界最大寺廟】三竹寺~含單程VIP遊船~船上小吃~單程VIP電瓶車~三星廟 → 2023新開幕東南亞最大的西湖樂天購物廣場

Day 6 河內 › 文廟 › ✈️河內機場 › ✈️台中機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享26,235起/人

🏯台中峴港跟團旅遊行程推薦

【中越峴港】順化雙層觀光巴士/峴港巴拿山/會安古鎮/無購物/含簽證6日遊

👓行程特色

🏞️世界遺產：越南著名必去的世界級景點，會安古鎮和順化皇城必須安排！享受絕美的文化古蹟，體驗最接地氣的當地街道~🏯

🚡必去巴拿山：世界最長纜車就在這！法國殖民時期被法國人當作渡假聖地的巴拿山，有許多特色建築、歡樂園區，以及必打卡的巴拿山纜車☀！

✈️ 航班資訊

【去程 - 越捷航空】16:30 台中機場 → 17:50 峴港機場

【回程 - 越捷航空】12:10 峴港機場 → 15:30 台中機場

※實際航班時間以行前通知為準。

✨每日行程

日期 行程

Day 1 ✈️台中機場 › ✈️峴港國際機場 › Ngon flower中越式合菜

Day 2 啟定皇陵 › 搭乘仿古畫舫遊覽香江 › 靈姥寺 › 順化線香民俗文化村 › 順化人力三輪車京城古都巡禮 › 雙層觀光巴士夜遊順化古城

Day 3 迦南島生態之旅(竹桶船體驗+樂釣螃蟹趣+含小費) › 會安古城(福建會館、陳富街、日本橋、廣肇會館、進記古宅)

Day 4 雲霧巴拿山 › 搭乘世界最長纜車來回 › 黃金佛手空中步道 › 靜心園 › Fantasy Park夢想樂園 › 探訪峴港美麗夜色

Day 5 山茶半島&靈應寺 › 粉紅大教堂 › APEC公園 › 五行山 › 自助式下午茶 › 魅力峴港秀Charming Danang Show

Day 6 美溪沙灘 › ✈️峴港國際機場 › ✈️台中機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享26,631起/人

【中越峴港】巴拿山纜車/會安古城/海鮮饗宴/升等2晚五星/含簽證6日遊

【中越峴港】巴拿山纜車/會安古城/海鮮饗宴/升等2晚五星/含簽證6日遊 圖:AsiaYo提供
【中越峴港】巴拿山纜車/會安古城/海鮮饗宴/升等2晚五星/含簽證6日遊 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

🦀海鮮吃貨必看：行程包含了超多越南道地美食，替大家安排了兩場吃到飽！新鮮的海鮮、特色越難料理，通通吃到爽🤩

🏞️世界級景點：帶大家探索列為世界文化遺產的越南景點~會安古鎮的魅力，超美街區還有多道地攤販，美山聖地、巴拿山纜車也都是越南歷史的見證👀！

✈️ 航班資訊

【去程 - 越捷航空】16:30 台中機場 → 17:50 峴港機場

【回程 - 越捷航空】12:10 峴港機場 → 15:30 台中機場

※實際航班時間會依航空公司而有所調整，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 ✈️台中清泉崗機場 › ✈️峴港國際機場

Day 2 峴港 → 五行山(水山登高+上行電梯) → 山茶半島&靈應寺 → 峴港 Vincom Center → 2022年最新打卡景點峴港地中海風情碼頭(貼心安排軟性飲料每人一杯) → 美溪沙灘 → 夜船遊韓江 → 峴港

Day 3 峴港 → 巴拿山~搭乘世界最長纜車來回~黃金佛手橋峴港最熱門打卡點~巴拿山小火車~靜心園~Fantasy Park夢想樂園 → 峴港

Day 4 峴港 → APEC公園 → 峴港粉紅大教堂 → 擁有小吳哥之美稱~美山聖地→酒店內自由活動享用設施

Day 5 會安 → 會安迦南島生態之旅(竹桶船體驗+樂釣螃蟹趣+含2萬越盾小費) → 會安古城(福建會館、陳富街、日本橋、廣肇會館、進記古宅) ~ 秋盆河越式放水燈祈福 → 會安

Day 6  ✈️峴港國際機場 › ✈️台中清泉崗機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享30,591起/人

3個精選超值的越南跟團旅遊是不是也吸引到你了呢~除了豐富歷史遺跡之外，越南還有今年超夯超美的富國島跳島海景旅遊☀！東南亞的魅力還不止於此，還有泰國海島渡假跟團選擇，和普吉島跟團都超適合今年夏天衝一波！快跟著AsiaYo收拾行李準備出發吧✨

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