【TOP3高雄越南跟團旅遊攻略】河內旅遊團不私藏！帶你瘋玩下龍灣，欣賞大自然的鬼斧神工

高雄越南跟團旅遊 圖:AsiaYo提供

由於高雄機場人流較少，漸漸成為許多前往越南跟團行程的主要首選！今天AsiaYo帶來幾個優質的高雄飛越南河內旅遊團和高雄飛峴港跟團旅遊，這趟旅行中可以體驗到濃濃的異國風情，和欣賞大自然的美麗景致，別再猶豫了！快來看看有那些優質行程吧～

☀️越南河內跟團行程推薦

搭乘陸龍灣小舟、走訪下龍灣豪華日遊船6日遊

搭乘陸龍灣小舟、走訪下龍灣豪華日遊船6日遊 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

⛵【走訪下龍灣】有著海上桂林之稱的下龍灣，有著1000多座大小島嶼，孕育了獨特的自然景觀，是一生必看一次的絕好海景。

❤️‍🔥【體驗異國風情】這趟行程安排許多古蹟，帶大家體驗越南的歷史及文化，像是鎮國寺、文廟，都是越南較知名的文化遺址。

✈️ 航班資訊

去程: 越捷航空 19:00 高雄機場 → 20:35 河內機場

回程: 越捷航空 14:35 河內機場 → 18:00 高雄機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

✨每日行程

第一天：🛫高雄機場 › 🛬抵達河內

第二天：巴亭廣場 › 胡志明陵寢 › 總督府 › ⼀柱廟 › 胡志明故居 › 還劍湖 › 聖若瑟教堂 › 三十六古街 › 下龍灣

第三天：下龍灣Queen Cruises皇后號經典一日遊 › 下龍灣

第四天：下龍灣 › 三竹旅遊區 › 華閭古鎮 › 寧平

第五天：寧平陸龍灣 › 長安生態保護區 › 乳膠展示中心 › 河內威尼斯大世界 › 河內

第六天：鎮國寺 › 文廟 › 🛫河內機場 › 🛬高雄

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享TWD 22,769起/人

北越夢幻法式山城絕美梯田、番西邦纜車6日遊

👓行程特色

🚡【沙壩纜車】來到北越你一定要體驗一下中南半島第一高峰的番西邦峰！搭乘纜車從高處往下望，將美麗的山景一覽無遺。

☀️【見證黎明】被譽為『烏歸湖之巔的天堂之門』的龍雲玻璃橋，讓你漫步在雲端之上，親身感受雲海的流動。

✈️ 航班資訊

去程: 越捷航空 19:00 高雄機場 → 20:35 河內機場

回程: 越捷航空 14:35 河內機場 → 18:00 高雄機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

✨每日行程

第一天：🛫高雄機場 › 🛬內排機場 › 河內

第二天：河內 › 沙壩 › 貓貓村 › 沙壩湖

第三天：沙壩 › 太陽世界番西邦傳奇樂園 › 高台鐘樓 › 羅漢路 › 觀世音像 › 阿彌陀佛 › 沙壩教堂 › 愛情廣場

第四天：沙壩 › 龍雲玻璃天步道 › 河內 › 還劍湖 › 聖若瑟教堂 › 36古街 › 電瓶車

第五天：河內 › 三竹 › 三竹寺 › 西湖樂天購物廣場

第六天：河內 › 文廟 › 🛫內排機場 › 🛬高雄機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享TWD 27,621起/人

越南峴港深度文化之旅、體驗釣螃蟹5日遊

越南峴港深度文化之旅、體驗釣螃蟹5日遊 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

🫴【佛手橋】越南黃金佛手橋是許多遊客的必來的熱門打卡景點，從橋上可以欣賞到巴拿山的美麗景觀。

🦀【釣螃蟹】來到峴港一定要來體驗一次越南傳統竹筒船，沿著秋盆河順流而下，還可以順便體驗釣螃蟹的樂趣。

✈️ 航班資訊

去程: 台灣虎航 15:15 高雄機場 → 16:40 峴港機場

回程: 台灣虎航 19:30 峴港機場 → 23:00 高雄機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

✨每日行程

第一天：🛫高雄小港機場 › 🛬峴港國際機場 › 龍橋、韓江畔

第二天：巴拿山度假村 › 夢想樂園Fantasy Park › 黃金佛手橋

第三天：山茶半島 › 靈應寺 › 峴港粉紅大教堂 › APEC公園 › 會安古鎮

第四天：迦南島生態之旅 › 會安古鎮 › 福建會館 › 日本橋

第五天：美溪沙灘 › 五行山 › 🛫峴港國際機場 › 🛬高雄小港機場

👑價格：👉 登入AsiaYo會員享TWD 27,621起/人

東南亞除了越南以外，新加坡美食旅遊團和馬來西亞熱門跟團路線也是現在正夯的東南亞旅行選擇之一，喜歡旅遊的你絕對不能錯過！在AsiaYo還提供會員的專屬優惠，讓你出國省荷包，千萬別錯過喔~

延伸閱讀

👉【2024泰國芭達雅跟團旅遊推薦】TOP5泰國優質跟團！保證入住五星渡假村、享受悠閒假期

👉【2024峇里島旅遊團指南】精選印尼優質跟團！玩水度假新體驗，不能錯過的超美海灘

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」