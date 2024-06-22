峇里島頂級度假聖地！ 「珀尼達島」更隱秘 為了高空鞦韆、梯田美景一切都值得

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-12-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 14 個景點，其中包含 聖泉寺、德哥拉朗梯田、Kumulilir。

峇里島陽光充沛、文化獨特，是全世界遊客都喜歡的頂級度假聖地。在這裡，不僅能盡情享受放鬆舒緩疲勞的Spa，還可去靜謐的寺廟祈福沉思，到傳統市場購物尋寶，時髦夜店的蹦迪打鐵夜晚。嬉皮摩登又古韻十足的峇里島，怎能不愛？

帕尼達島是峇里島附近最好的隱秘㊙️島嶼，這座島比藍夢島還大，由於基礎設施沒有那麼發達，道路行駛的條件較差，雖然路途艱辛，一切是值得的！帕尼達島的特色不是海灘，而是海岸上的懸崖峭壁，讓我們一起看下去吧！

第 1 天

聖泉寺 | 1 小時

在印尼🇮🇩大多數居民為回教徒（不吃豬肉），只有峇厘島居民多數為印度教）不吃牛肉，印度教的(Holy water)聖水，聖泉寺水源都來自上方的湧泉處，每個出水口都有不同的療效與神力，有的是消災解惑，有的是解除病痛，許多村民都會早、中、晚各來淨化3次。

以包車旅遊的方式，導遊帶我們到當地居民的聖泉寺（觀光客較少），在前往聖泉池的路上，會看到許多大小不一的「善惡門」，「善惡門」可說是峇里島的特色，是守護廟宇的分界線，左右兩邊的門分別代表著善與惡，每個善惡門的樣子都不一樣，下次走在峇里島路上，不妨多多欣賞門上精細的雕刻。

進入峇里島各大神廟都會有必須遵守的事項，而印度教的聖泉廟則有以下須知：

⚠️

1️⃣避免穿著裸露，應著長褲或長裙進入，或是租借神廟提供的沙龍，當天穿著洋裝會露出腳，所以租借了沙龍，沙龍不是只有女生穿的哦！男生也是會穿的，導遊還指導了怎麼穿。金魚腦ㄧ下子就忘了怎麼綁😅

2️⃣不得嬉戲打鬧

3️⃣女性月事期間不得進入

德哥拉朗梯田 | 1 小時

在台灣🇹🇼大部分所見到的稻米都是種植在平坦的土地上，在烏布德哥拉朗梯田是種植在梯田上，層次分明的梯田，在旅遊旺季每天能吸引3000名遊客造訪，不少腦筋動得快的農家或商人在田內設置「網美打卡」景點，或邀請遊客付費坐上高空鞦韆，帶他們俯瞰寬闊的藍天與綠野。此外山間小路也建滿整排的景觀咖啡館與餐廳，入內就能一睹壯麗的田園風采。

Kumulilir | 2 小時

與大自然融為一體的親子網美餐廳，販賣傳統印尼美食和印尼特產麝香貓及各式咖啡☕️，付費可以玩盪鞦韆（還可租借飄飄裙），有孩童遊樂區、叢林滑翔、彈力床等付費活動，可以花一點點的小錢待一個下午，有一個大平台可以遠眺一望無際的森林，非常適合在此開瑜伽冥想課程。😆

Aloha Ubud Swing | 2 小時

其實峇里島最有名的鞦韆園區並不是這家「Aloha Ubud Swing」，而是「Bali Swing」，如果上網Google「峇里島鞦韆」這關鍵字的話，跳出來大部份都是關於Bali Swing的。

不過這兩家的價差挺大的，Bali Swing價格高出許多，想說有體驗就夠了，所以就選擇了Aloha Swing，而且只要每人再加💰IDR100,000（約台幣2-300塊）就可以有專人使用單眼相機📷，非常的推薦想拍網美照的水水們來這裡邊玩邊拍，建議一大早來遊客會較少而且不太需要排隊哦！門票付費後會有一張生死狀要簽，表示此活動是有危險性的⚠️鞦韆的安全設施非常完善，腰部都會有安全措施，照片中為了美觀所以修掉了，在正常的操作下安全是無慮的。👌

Penglipuran Village | 2 小時

提到「彭麗普蘭村」這個名字，很多人可能不太熟，其實就是「Pengelipuran Village」，因為太過小眾了，並沒有找到官方譯名，只能音譯如此，也有人叫做龐里民俗村或是乾脆就叫峇里島民俗村。沒有公共運輸可以到達這裡，只能報當地團或是包車前往。

村落主街的盡頭則是一個印度教神廟，這個神廟處於村落的制高點，是村民們心中最神聖的所在，也是他們的精神寄託。村落里的房屋經過多次修繕，仍舊是低矮草屋的原因，除了保存當地民俗風情外，還有一點就是，村路里的任何建築都不能高於這個神廟頂。

在當地小販買了一個點心，有點像炸豆皮加上蚵仔🦪煎的甜醬，好吃極了👍👍！東南亞人偏愛吃炸類的食物，喜歡酥酥脆脆的口感。這時候來了一個虎斑貓🐱新朋友來一起樹下發呆乘涼（牠來小睡一會兒）。

第 2 天

沙努爾 | 1 小時

峇里島的美景相信大家也聽聞不少，有沒有聽過珀尼達島呢？它英文名Nusa Penida，是在峇里島東邊三個Nusa Islands其中之一，也是當中最大和最東的島。它的自然景色在峇里島附近也是數一數二，可是鮮少遊客設施，以天然景色取勝的一個島嶼。💯

因為臉和身體已經曬成了烤焦麵包（女版古天樂👩🏾），所以今日帕尼達島一日遊不打算下水，就沒有把泳衣穿在洋裝裡了！此行程是買套裝的行程從峇厘島飯店接駁到帕尼島東西岸行程全部都採私人包車&英文導遊和當地司機一枚。

一大早天剛亮就來到港口邊搭船，搭乘快艇大約30-45分鐘即可抵達，請記得要穿涼鞋拖鞋或是容易穿脫的鞋子（我穿水陸用運動涼鞋），因為上遊艇🛥️時得需要涉水過泥沙，所以得把鞋子給脫掉，也不宜❌穿長褲👖。船家把大家的鞋子集中在箱子里，到了目的地再自己去找鞋（這樣不會有人穿錯鞋嗎？🤨）千萬記得不要穿什麼高跟鞋&長褲❌👠👖，因此行程回來後像去健身房狂健身一樣，全身痠痛不已，實在太操勞了。

Nusa 在印尼文是島的意思⋯而這個島名是：Penida(玻尼達）= Nusa Penida

Thousand Islands Viewpoint | 1 小時

第一站來到了東努沙（Nusa)thousand island view point 制高點，太無敵了！遠眺各大大小小的島嶼，英文導遊笑稱Made from God!美的令人讚嘆！

當地居民在此做了幾個鳥巢造型供付費拍照，由制高點可以看到周圍的幾個沙灘🏖️⋯還有等等就會去造訪的鑽石沙灘。

Rumah Pohon "Tree House" | 1 小時

為什麼會來到玻尼達島呢？！就是因為看到了此樹屋的照片，像極了一幅畫實在太美了！英文導遊說東岸跟西岸不太一樣，景色不一樣也需要較多的體力活？！，那時候我不太懂🤨，到了樹屋體驗到了，當然不是爬那樹屋的幾個小樓梯囉！在來到樹屋之前走了一段上上下下的坡道，氣喘如牛，泥沙坡道有高有低，穿著登山鞋是最好的選擇，但我只有水陸兩用運動涼鞋，導遊更厲害他穿一般夾腳拖🩴！拭目以待後面還有大魔王關卡！

樹屋是有在開放住宿的，要從air bnb預約，裡面沒有衛浴設備房間內部裝潢挺簡陋了！只有木製床鋪和桌子，還不知道有沒有供電，如果想體驗原始生活的朋友可以試試看，樹屋和裝置一樣都是要付費才能拍照📷的哦！

Diamond Beach Nusa Penida | 1 小時

玻尼達島最美的海灘非它莫屬💎「鑽石沙灘」⋯⋯它就也是此趟的大魔王！要抵達沙灘必須先下坡大約3️⃣0️⃣分鐘，一懸崖下坡風景是ㄧ幅幅壯麗景觀，不知道坡是什麼質地，坡上和牆上呈現白色粉狀感，快抵達前還有一段小小斷崖，需要使用攀繩來抵達，碰到有遊客因為怕高不敢跨越而哭了起來，這真的不是一般般人可以參與的行程呀！因為不玩水所以沒有垂吊到沙灘本體，沙灘上有好多健美的歐美遊客在日光浴和游泳戲水。

我終於了解到導遊說的體力活了🤣🤣回程上坡是non-stop的階梯有氧，有些台階比較狹小如有碰到要錯身的遊客，要先禮讓，現在想起來已經忘了自己是怎麼爬上去的，連導遊也說他自己也快葛屁了！

接下來還要去Crystal Beach頭腦已經無法思考的說要取消⋯我們還在路邊休息喘氣😮💨坐了好一會兒😂

德哥拉朗梯田 | 30 分鐘

沒想到這也有梯田可以看⋯一片綠油油視覺上真是既放鬆又舒服，雨季帶來了烏雲☁️突然就飄來一大片，下了了傾盆大雨☔️，趕快回到車上去找間餐廳用餐🍴休息。

Angel's Billabong | 1 小時

天然的無邊際泳池，大浪的時候海水會湧進這個小池，不下水可以小心在對海礁石🪨拍照，不過要小心因為這裡的礁石都很尖。下過雨後的池水完全渾濁不清，可惜了！看過許多網美的照片Angel’s Billabong漸層的水池照簡直是美翻天了。

Broken Beach | 1 小時

在Angel’s Billabong走500公尺左右就可以到這一個名為Broken Beach的地方。為什麼是叫破的沙灘呢？那是因為這個沙灘是因為海水侵蝕穿了崖石而形成了天然拱，而海水再繼續侵蝕內部到現在變成了一個圓形沙灘。

可是想下去這個沙灘的朋友可要失望了，因為這又是一個下不了去的地方，在旁邊照照美照即可。

Kelingking Beach | 1 小時

說起珀尼達島最出名的景色就一定就是Kelingking Beach。雖然名稱是沙灘，這懸崖的照片就是很多人在網上搜尋找珀尼達島時看到的第一張照片。

由上方往下看，島嶼的形狀就像個暴龍🦖，在牠的脖子旁邊就是沙灘🏖️，這沙灘必須再度要走一個小時非常陡的懸崖峭壁下切，沙灘上的人就像螞蟻🐜般微小，內心真心佩服走下山玩的遊客，體力無敵好（來回要走約2個小時）。

我的導遊阿貢先生非常會拍照📷，熟知各景點拍照完美角度，在此扶我到懸崖邊拍照完，照再全身的力氣把我拖回來，非常盡心盡力的一位好地陪導遊。👍

第 3 天

Vasanti Kuta Hotel | 1 小時

朋友訂了這平價又舒適的飯店，庫塔區（Kuta)的飯店非常多，競爭很激烈，游泳池是標準配備，由於前一天完全的體力透支，全身痠痛不已😵，決定睡到自然醒好好讓身體休息&肌肉修復（大腿痠到爆炸），再去頂樓泳池吃個漂浮早餐（floating breakfast)，其實吃時已經約中午時段泳池完全沒有人（很少人會在ㄧ個大中午游泳的），完全的獨佔（實在太開心）。🤗🤗

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：印尼🇮🇩｜峇里島&珀尼達島度假⛱️去

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