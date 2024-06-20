薯條包裝盒變胖了！海外麥當勞「巨無霸薯條」獨享爽吃 網友吐槽：圖片僅供參考

薯條控敲碗！各國麥當勞常因應當地飲食喜好推出新品，而菲律賓的麥當勞因推出「巨無霸薯條」引起網友討論，就連包裝都是特大盒，份量相當於兩份大薯，讓喜愛薯條的朋友能夠一次吃過癮。

圖／McDonald's Philippines IG

敲碗台灣麥當勞跟進！菲律賓麥當勞推出話題商品巨無霸薯條「BFF French Fries」令不少薯條控驚呼想吃爆，經典包裝盒直接放大，份量約是大薯的一倍，單點售價為169披索，換算台幣約93元。而菲律賓麥當勞之所以推出超大份量薯條，主因為反映當地需求，不少當地人都是買來獨享，特別引起了消費者共鳴。

有不少網友看到是菲律賓限定「特大份薯條」都表示羨慕，但也有人認為「是盒子大而已吧」、「圖片僅供參考」、「怎麼看都像AI圖」。