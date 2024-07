新加坡暑假新玩法！水上樂園「泡泡嘉年華」登場、「聖淘沙心之音」全新開幕

今年暑假去哪玩?新加坡擁有許多適合親子旅遊、年輕人放電的景點,包括環球影城、新加坡動物園、聖淘沙水上探險樂園等,今年還有全新開幕的熱門景點「聖淘沙心之音」、「TRIFECTA」,今夏就到新加坡藉由旅行擴展眼界、充實假期!

去年5月全新亮相的新加坡飛禽公園,是親子旅行的絕佳選擇。圖片來源|新加坡旅遊局

親子放電行程

博物館、動物園 邊玩邊學習

「新加坡兒童博物館」是新加坡第一個專門為12歲以下兒童設計的博物館,在這裡,孩子們可以在安全、溫馨的環境中,進行沉浸式的體驗,多樣化的展覽與活動,讓孩子邊遊戲邊學習,以有趣的方式深度認識新加坡的多元文化。新加坡科學中心的天文館,是世界上為數不多,接近赤道的觀測台,絕佳的地理位置,也帶來了更廣闊的視野,可以同時觀測到南北半球的星座。在這裡,親子能一同藉由望遠鏡觀測星空,享受天文館表演,一邊玩樂一邊學習,展開一場浩瀚無垠的宇宙探險之旅。

新加坡動物園。圖片來源|新加坡旅遊局

去年5月全新亮相的新加坡飛禽公園(Bird Paradise),亦是親子旅行的絕佳選擇,在8個不同地理主題的展示園區內,擁有來自全球400種鳥類物種,共3,500多隻鳥類,讓大小朋友能夠近距離欣賞五彩繽紛的鳥類生態,觀賞精彩的餵食體驗、飛禽表演等,園區內更設有兒童遊樂區域如樹梢遊樂場、戲水區,最適合讓小朋友盡情放電、探索自然,除此之外,也能在同一區域參訪鄰近的新加坡動物園、新加坡河川生態動物園、新加坡夜間野生動物園等,盡情在這座花園城市中,探索豐富多樣的動植物生態。

新加坡SkyOrb纜車獨特的玻璃底板,可以俯瞰腳下景觀,飽覽360度的美景風光。圖片來源|新加坡旅遊局

空中纜車玻璃底板

飽覽360度美景風光

擁有冒險精神的家庭,則不容錯過新加坡的著名旅遊地標「空中纜車」,於1974年啟用的新加坡纜車,在今年迎來第50週年,引進全球首款採用鍍鉻工藝的球體纜車車廂,SkyOrb纜車獨特的玻璃底板,可以俯瞰腳下景觀,飽覽360度的美景風光。

「新加坡聖淘沙水上探險樂園」擁有超過18種以上讓人腎上腺素狂飆的水上設施。圖片來源|新加坡旅遊局

聖淘沙水上探險樂園

泡泡嘉年華登場

若是想在獅城炙熱的盛夏,來一場消暑之旅,「新加坡聖淘沙水上探險樂園」便是家庭旅客的最佳消暑選擇,超過18種以上讓人腎上腺素狂飆的水上設施,無論大人小孩都能盡情享受沁涼樂趣,而新加坡最大的泡泡嘉年華(Bubble Fiesta)也將於今年6月在水上探險樂園正式登場,為期兩個多月的活動,以多樣化的泡泡主題區、現場表演、水上活動,為孩子、家長們留下夢幻的歡樂回憶。

「飛行體驗」在波音 737 虛擬飛行中,學習操作商用噴射機,體驗飛行員的工作。圖片來源|新加坡旅遊局

新加坡飛行體驗

「新加坡濱海灣花園」和「新加坡摩天觀景輪」都是造訪新加坡不可錯過的景點,這裡絕佳的景觀與設施,絕對是親子放電行程的必訪之地,不僅如此,在「新加坡摩天觀景輪」還可以為孩子們安排一場「飛行體驗」,在波音 737 虛擬飛行體驗中,能實際坐上機長的位置,從起飛到降落,學習操作商用噴射機,體驗飛行員的工作,欣賞壯闊的空中美景,享受一場非凡的飛行體驗。

聖淘沙天空喜立是新加坡最高的觀景點之一,可以360度飽覽新加坡的美景風光。圖片來源|新加坡旅遊局

SkyHelix 高空360°露天全景體驗

海拔 79 公尺的露天全景遊樂設施—聖淘沙天空喜立(SkyHelix Sentosa)是新加坡最高的觀景點之一,沿著其獨特的垂直螺旋結構緩緩上升後,可以360度的飽覽新加坡島嶼的美景風光,將聖淘沙之美盡收眼底。

新加坡藝術科學博物館推出墨西哥知名女畫家卡蘿的「Frida Kahlo: The Life of an Icon」沉浸式體驗展覽。圖片來源|新加坡藝術科學博物館

熱血青春旅行

Gen Z最吸睛的打卡之旅

對學生族群來說,暑假的到來,就是計畫旅行的開始,迎來畢業季的學生族群,最適合在此時與三五好友安排一場難忘的畢業旅行,為學生生涯畫下句點,新加坡旅遊局統整四大學生旅遊必去景點、行程,為 Gen Z 族群安排一場最吸睛的打卡之旅,與好友共創熱血回憶。

墨西哥知名女畫家卡蘿

沉浸式體驗展覽

對於活耀社群的 Gen Z 世代來說,好拍、好看的景點是旅遊的重要元素,近年來,沉浸式展覽大受年輕族群的喜愛,除了能夠了解藝術文化,更能拍出獨具特色的奇幻美照;在新加坡著名的文化地標—新加坡藝術科學博物館中,擁有多項結合科學、藝術與文化的多元展覽,其中,於今年五月正式推出墨西哥知名女畫家卡蘿的「Frida Kahlo: The Life of an Icon」沉浸式體驗展覽,藉由光影的投射與變化、震撼的聲光特效,展現出這位墨西哥藝術家不平凡的一生,是今夏必訪的IG打卡景點之一。

聖淘沙的時光之翼水舞秀,結合奇幻的煙火特效與驚奇的3D立體投影、雷射技術,將水舞表演帶到全新境界。圖片來源|新加坡旅遊局

2024年全新開幕的熱門景點「聖淘沙心之音」。圖片來源|新加坡旅遊局

全新熱門景點「聖淘沙心之音」

六大感官體驗園區組成

除此之外,位於聖淘沙的「時光之翼」水舞秀,結合奇幻的煙火特效與驚奇的3D立體投影、雷射技術,將水舞表演帶到全新境界,是一場迷幻震撼的巔峰之作,來到聖淘沙,也別忘了造訪2024年全新開幕的熱門景點「聖淘沙心之音」(Sentosa Sensoryscape),這個占地3萬平方公尺的打卡新地標,連接了北部聖淘沙名勝世界和南部聖淘沙海灘,以六大感官體驗園區組成,巧妙的將大自然與建築設計、聲光技術結合,讓每一位旅客完整體驗到新加坡這座「大自然中的城市」獨特、迷人的魅力,盡情沉浸在身歷其境的感官饗宴。

全東南亞唯一的新加坡天際線斜坡滑車,能讓三五好友盡享馳騁飆速快感。圖片來源|新加坡旅遊局

全東南亞唯一「天際線斜坡滑車」

亞洲首座衝浪、滑雪、滑板三合一景點「TRIFECTA」

充滿青春活力的學生旅行,當然不能缺少一同狂歡的玩樂行程,新加坡這座充滿活力的城市,不乏多種歡樂、驚奇的體驗,從全東南亞唯一的新加坡「天際線斜坡滑車」(Skyline Luge Singapore),到猶如置身電子遊戲,充滿獨特燈光音效的「HyperDrive室內卡丁車」,都能讓三五好友盡享馳騁飆速快感,在驚聲歡笑中,度過最美好的青春旅行。而位於新加坡烏節路的「TRIFECTA」,是亞洲第一座衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合運動遊樂景點,在這裡你可以藉由虛擬實境科技的滑雪模擬器,體驗在熱帶國家享受冰雪中的極速之樂,還能在亞洲最大的造浪池中,享受乘風破浪的極限挑戰,各項興奮刺激的設施,都體現了新加坡充沛的活力氛圍。

「熟食中心」是新加坡重要的文化特色之一。圖片來源|新加坡旅遊局

甘榜格南人文街區拍IG美照

熟食中心享用異國美食

新加坡是種族大熔爐,人文薈萃,可以探訪新加坡最古老的城區之一–甘榜格南,在充滿人文氛圍的街區中,可以細細品味這裡的歷史文化,在繁華熱鬧的大街小巷中穿梭,探索哈芝巷色彩豐富的生動壁畫,在獨具特色的咖啡廳中享受悠閒氣息,也能造訪FICKLESTORE打造一雙別具特色的客製化夾腳拖鞋,在甘榜格南區留下最難忘、最吸睛的IG美照。

「熟食中心」(Hawker Centre)也是新加坡重要的文化特色之一,坐落在城市各個角落的熟食中心,以包羅萬象的在地美食、異國料理,擄獲全球饕客的胃,在親子放電行程結束後,從超過百年歷史的老巴剎熟食中心,到遊客必訪的麥士威熟食中心,都能讓大人小孩體驗到截然不同的美食文化。

新加坡旅遊局官網:https://www.visitsingapore.com.cn/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301444