新加坡暑假新玩法！水上樂園「泡泡嘉年華」登場、「聖淘沙心之音」全新開幕

今年暑假去哪玩？新加坡擁有許多適合親子旅遊、年輕人放電的景點，包括環球影城、新加坡動物園、聖淘沙水上探險樂園等，今年還有全新開幕的熱門景點「聖淘沙心之音」、「TRIFECTA」，今夏就到新加坡藉由旅行擴展眼界、充實假期！

去年5月全新亮相的新加坡飛禽公園，是親子旅行的絕佳選擇。圖片來源｜新加坡旅遊局

親子放電行程

博物館、動物園 邊玩邊學習

「新加坡兒童博物館」是新加坡第一個專門為12歲以下兒童設計的博物館，在這裡，孩子們可以在安全、溫馨的環境中，進行沉浸式的體驗，多樣化的展覽與活動，讓孩子邊遊戲邊學習，以有趣的方式深度認識新加坡的多元文化。新加坡科學中心的天文館，是世界上為數不多，接近赤道的觀測台，絕佳的地理位置，也帶來了更廣闊的視野，可以同時觀測到南北半球的星座。在這裡，親子能一同藉由望遠鏡觀測星空，享受天文館表演，一邊玩樂一邊學習，展開一場浩瀚無垠的宇宙探險之旅。

新加坡動物園。圖片來源｜新加坡旅遊局

去年5月全新亮相的新加坡飛禽公園（Bird Paradise），亦是親子旅行的絕佳選擇，在8個不同地理主題的展示園區內，擁有來自全球400種鳥類物種，共3,500多隻鳥類，讓大小朋友能夠近距離欣賞五彩繽紛的鳥類生態，觀賞精彩的餵食體驗、飛禽表演等，園區內更設有兒童遊樂區域如樹梢遊樂場、戲水區，最適合讓小朋友盡情放電、探索自然，除此之外，也能在同一區域參訪鄰近的新加坡動物園、新加坡河川生態動物園、新加坡夜間野生動物園等，盡情在這座花園城市中，探索豐富多樣的動植物生態。

新加坡SkyOrb纜車獨特的玻璃底板，可以俯瞰腳下景觀，飽覽360度的美景風光。圖片來源｜新加坡旅遊局

空中纜車玻璃底板

飽覽360度美景風光

擁有冒險精神的家庭，則不容錯過新加坡的著名旅遊地標「空中纜車」，於1974年啟用的新加坡纜車，在今年迎來第50週年，引進全球首款採用鍍鉻工藝的球體纜車車廂，SkyOrb纜車獨特的玻璃底板，可以俯瞰腳下景觀，飽覽360度的美景風光。

「新加坡聖淘沙水上探險樂園」擁有超過18種以上讓人腎上腺素狂飆的水上設施。圖片來源｜新加坡旅遊局

聖淘沙水上探險樂園

泡泡嘉年華登場

若是想在獅城炙熱的盛夏，來一場消暑之旅，「新加坡聖淘沙水上探險樂園」便是家庭旅客的最佳消暑選擇，超過18種以上讓人腎上腺素狂飆的水上設施，無論大人小孩都能盡情享受沁涼樂趣，而新加坡最大的泡泡嘉年華(Bubble Fiesta)也將於今年6月在水上探險樂園正式登場，為期兩個多月的活動，以多樣化的泡泡主題區、現場表演、水上活動，為孩子、家長們留下夢幻的歡樂回憶。

「飛行體驗」在波音 737 虛擬飛行中，學習操作商用噴射機，體驗飛行員的工作。圖片來源｜新加坡旅遊局

新加坡飛行體驗

「新加坡濱海灣花園」和「新加坡摩天觀景輪」都是造訪新加坡不可錯過的景點，這裡絕佳的景觀與設施，絕對是親子放電行程的必訪之地，不僅如此，在「新加坡摩天觀景輪」還可以為孩子們安排一場「飛行體驗」，在波音 737 虛擬飛行體驗中，能實際坐上機長的位置，從起飛到降落，學習操作商用噴射機，體驗飛行員的工作，欣賞壯闊的空中美景，享受一場非凡的飛行體驗。

聖淘沙天空喜立是新加坡最高的觀景點之一，可以360度飽覽新加坡的美景風光。圖片來源｜新加坡旅遊局

SkyHelix 高空360°露天全景體驗

海拔 79 公尺的露天全景遊樂設施—聖淘沙天空喜立（SkyHelix Sentosa）是新加坡最高的觀景點之一，沿著其獨特的垂直螺旋結構緩緩上升後，可以360度的飽覽新加坡島嶼的美景風光，將聖淘沙之美盡收眼底。

新加坡藝術科學博物館推出墨西哥知名女畫家卡蘿的「Frida Kahlo: The Life of an Icon」沉浸式體驗展覽。圖片來源｜新加坡藝術科學博物館

熱血青春旅行

Gen Z最吸睛的打卡之旅

對學生族群來說，暑假的到來，就是計畫旅行的開始，迎來畢業季的學生族群，最適合在此時與三五好友安排一場難忘的畢業旅行，為學生生涯畫下句點，新加坡旅遊局統整四大學生旅遊必去景點、行程，為 Gen Z 族群安排一場最吸睛的打卡之旅，與好友共創熱血回憶。

墨西哥知名女畫家卡蘿

沉浸式體驗展覽

對於活耀社群的 Gen Z 世代來說，好拍、好看的景點是旅遊的重要元素，近年來，沉浸式展覽大受年輕族群的喜愛，除了能夠了解藝術文化，更能拍出獨具特色的奇幻美照；在新加坡著名的文化地標—新加坡藝術科學博物館中，擁有多項結合科學、藝術與文化的多元展覽，其中，於今年五月正式推出墨西哥知名女畫家卡蘿的「Frida Kahlo: The Life of an Icon」沉浸式體驗展覽，藉由光影的投射與變化、震撼的聲光特效，展現出這位墨西哥藝術家不平凡的一生，是今夏必訪的IG打卡景點之一。

聖淘沙的時光之翼水舞秀，結合奇幻的煙火特效與驚奇的3D立體投影、雷射技術，將水舞表演帶到全新境界。圖片來源｜新加坡旅遊局

2024年全新開幕的熱門景點「聖淘沙心之音」。圖片來源｜新加坡旅遊局

全新熱門景點「聖淘沙心之音」

六大感官體驗園區組成

除此之外，位於聖淘沙的「時光之翼」水舞秀，結合奇幻的煙火特效與驚奇的3D立體投影、雷射技術，將水舞表演帶到全新境界，是一場迷幻震撼的巔峰之作，來到聖淘沙，也別忘了造訪2024年全新開幕的熱門景點「聖淘沙心之音」（Sentosa Sensoryscape），這個占地3萬平方公尺的打卡新地標，連接了北部聖淘沙名勝世界和南部聖淘沙海灘，以六大感官體驗園區組成，巧妙的將大自然與建築設計、聲光技術結合，讓每一位旅客完整體驗到新加坡這座「大自然中的城市」獨特、迷人的魅力，盡情沉浸在身歷其境的感官饗宴。

全東南亞唯一的新加坡天際線斜坡滑車，能讓三五好友盡享馳騁飆速快感。圖片來源｜新加坡旅遊局

全東南亞唯一「天際線斜坡滑車」

亞洲首座衝浪、滑雪、滑板三合一景點「TRIFECTA」

充滿青春活力的學生旅行，當然不能缺少一同狂歡的玩樂行程，新加坡這座充滿活力的城市，不乏多種歡樂、驚奇的體驗，從全東南亞唯一的新加坡「天際線斜坡滑車」（Skyline Luge Singapore），到猶如置身電子遊戲，充滿獨特燈光音效的「HyperDrive室內卡丁車」，都能讓三五好友盡享馳騁飆速快感，在驚聲歡笑中，度過最美好的青春旅行。而位於新加坡烏節路的「TRIFECTA」，是亞洲第一座衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合運動遊樂景點，在這裡你可以藉由虛擬實境科技的滑雪模擬器，體驗在熱帶國家享受冰雪中的極速之樂，還能在亞洲最大的造浪池中，享受乘風破浪的極限挑戰，各項興奮刺激的設施，都體現了新加坡充沛的活力氛圍。

「熟食中心」是新加坡重要的文化特色之一。圖片來源｜新加坡旅遊局

甘榜格南人文街區拍IG美照

熟食中心享用異國美食

新加坡是種族大熔爐，人文薈萃，可以探訪新加坡最古老的城區之一–甘榜格南，在充滿人文氛圍的街區中，可以細細品味這裡的歷史文化，在繁華熱鬧的大街小巷中穿梭，探索哈芝巷色彩豐富的生動壁畫，在獨具特色的咖啡廳中享受悠閒氣息，也能造訪FICKLESTORE打造一雙別具特色的客製化夾腳拖鞋，在甘榜格南區留下最難忘、最吸睛的IG美照。

「熟食中心」（Hawker Centre）也是新加坡重要的文化特色之一，坐落在城市各個角落的熟食中心，以包羅萬象的在地美食、異國料理，擄獲全球饕客的胃，在親子放電行程結束後，從超過百年歷史的老巴剎熟食中心，到遊客必訪的麥士威熟食中心，都能讓大人小孩體驗到截然不同的美食文化。

新加坡旅遊局官網：https://www.visitsingapore.com.cn/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301444