泰國普吉島Netflix美劇拍攝地！提供泰式芳療護理、懸崖教堂婚禮服務

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圖片來源｜Minor Hotels
圖片來源｜Minor Hotels

最近Netflix新劇《親家遇到愛》（Mother of the Bride）取景於泰國普吉島，由昔日的「漂亮寶貝」布魯克·雪德絲、新生代女星米蘭達·蔻思葛芙主演，背景迷人的海島渡假村引起關注，正是安納塔拉品牌旗下的兩間酒店，揭開品味出眾度假酒店設施的面紗！

Netflix《親家遇到愛》在美諾酒店集團旗下位於普吉島的安納塔拉兩家酒店拍攝。圖片來源｜Netflix
Netflix《親家遇到愛》在美諾酒店集團旗下位於普吉島的安納塔拉兩家酒店拍攝。圖片來源｜Netflix

Netflix新劇《親家遇到愛》由布魯克·雪德絲(Brooke Shields)、米蘭達·蔻思葛芙(Miranda Cosgrove) 和班傑明·布萊特 (Benjamin Bratt) 主演，於5月初在 Netflix首播。劇情講述一位母親在女兒結婚前夕，得知自己即將與前男友成為親家，而且即將於泰國舉行婚禮，一連串有趣的浪漫喜劇故事在此展開。

Netflix《親家遇到愛》場景，在普吉島拉揚安納塔拉度假酒店拍攝。圖片來源｜Netflix
Netflix《親家遇到愛》場景，在普吉島拉揚安納塔拉度假酒店拍攝。圖片來源｜Netflix

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店，提供夕陽浪漫晚餐。圖片來源｜Minor Hotels
普吉島拉揚安納塔拉度假酒店，提供夕陽浪漫晚餐。圖片來源｜Minor Hotels

劇中拍攝場景即是在美諾酒店集團旗下位於普吉島的兩家酒店：普吉島拉揚安納塔拉度假酒店（Anantara Layan Phuket Resort）、普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店（ANANTARA MAI KHAO PHUKET VILLAS）。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店為旅客提供度假放鬆的環境。圖片來源｜Minor Hotels
普吉島拉揚安納塔拉度假酒店為旅客提供度假放鬆的環境。圖片來源｜Minor Hotels

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店

打造獨家特色體驗

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店位於安達曼海岸，酒店內有30個基本房型和套房、另提供46棟泳池別墅和15座有私人泳池的獨棟別墅。

餐廳提供普及島上最受歡迎的活力早餐和正宗泰式佳餚。在普吉島拉揚安納塔拉度假酒店內不僅享受度假放鬆，還能預約由私人教練、治療師、芳療師和廚師組成的專業團隊隨時為賓客提供所需服務，想於清晨的海灘上練瑜珈，或者參加由酒店舉辦的訓練課程，以放鬆姿態練習身心合一的泰拳，或借助古老的泰國芳療護理和鮮榨果汁為身體排毒，在懸崖教堂享受美食盛宴舉辦婚禮，普吉島拉揚安納塔拉度假酒店皆能為賓客量身打造，創造獨一無二的美好回憶。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店提供客製化服務，例如劇中的清晨練瑜珈。圖片來源｜Netflix
普吉島拉揚安納塔拉度假酒店提供客製化服務，例如劇中的清晨練瑜珈。圖片來源｜Netflix

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店近來打造泰國第一家觀星餐廳–Dara 觀星餐廳。圖片來源｜Minor Hotels
普吉島拉揚安納塔拉度假酒店近來打造泰國第一家觀星餐廳–Dara 觀星餐廳。圖片來源｜Minor Hotels

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店近來打造泰國第一家觀星餐廳–Dara 觀星餐廳，觀星台上配備客製化的觀星穹頂，在建築頂樓打造出隱密的體驗，白天餐廳化身為為安納塔拉全明星廚師團隊的廚藝教室，夜晚的Dara搖身一變成為時下最夯的觀星餐廳，主打以時令時材變化出的燒烤美食與創意調酒，現場還有「天空說書人」介紹天文知識，成為普吉島上最新的打卡點。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店：拉揚海景公寓婚禮場景佈置。圖片來源｜Minor Hotels
普吉島拉揚安納塔拉度假酒店：拉揚海景公寓婚禮場景佈置。圖片來源｜Minor Hotels

普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店

環繞瀉湖私人泳池獨棟別墅

普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店，位於邁考海灘，距離普吉島國際機場僅15分鐘車程；擁有悠長的金色沙灘，是進入熱帶紅樹林短途旅行的大門，是前去安娜塔珊瑚礁潛水的理想之選。

於普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店靜享優美日落。圖片來源｜Minor Hotels
於普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店靜享優美日落。圖片來源｜Minor Hotels

黎明時分，漫步在迷人的古色古香的泰國南部鄉村，也可以在海灘上練習瑜珈或泰拳，靜享優美日落。白天可以搭乘私人遊艇，駛向地平線。回到度假酒店，在樹頂小屋喝杯日落調飲，在天堂般且屢獲殊榮的安納塔拉水療放鬆身心。

酒店內提供83棟擁有私人泳池的獨棟別墅，周圍環繞著寧靜瀉湖，30個泳池涼亭位於麥考安凡尼臻選相鄰的熱帶花園中。

普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店，位於邁考海灘。圖片來源｜Minor Hotels
普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店，位於邁考海灘。圖片來源｜Minor Hotels

美諾酒店集團(Minor Hotels) 旗下安納塔拉 (Anantara)，是為現代旅客而創的豪華酒店品牌，透過精彩的體驗和熱情周到的服務，幫助旅客探索世界各地特色純正的目的地，遇見有趣的人，發現奇妙的故事。獨具特色、精心構建的眾多豪華酒店與度假酒店打開了通往新奇地域的窗戶，呈現精心設計的獨特旅行體驗。

安納塔拉目前在泰國、馬爾地夫、印尼、越南、中國、柬埔寨、馬來西亞、斯里蘭卡、模里西斯、塞席爾、阿拉伯聯合大公國、西班牙、匈牙利、義大利等地均設有華美的酒店與度假酒店，並且在亞洲、中東和歐洲等地籌備多間新酒店。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店官網：

https://www.anantara.com/en/layan-phuket

普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店官網：

https://www.anantara.com/en/mai-khao-phuket

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301409

普吉島 義大利 酒店

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