亨比古城遺跡之旅：穿越印度神話，探索猴神哈奴曼的誕生地！

從Madurai 搭火車，目標是前往782公里外的遺跡古都 Hampi，需要先搭10個小時火車到Bengaluru，再等待18小時後，搭上9個小時的火車抵達Hampi旁邊小城的Hosapete，最後搭巴士從Hosapete到目的地 Hampi，光轉車時間就高達至少37小時，不包含火車誤點的時間😂😂

在班加羅爾Bengaluru的時間，我紮實地在耍廢購物，我想要不是最後一站是在孟買，我可能會把錢不小心全部花光😂😂😂，因為要等待18個小時，所以把行李寄放在班加羅爾Yesvantpur JN 火車站內，一天下來只需要600rs(NT232)，非常便宜！

▲ 班加羅爾Bengaluru 圖／卡拉女巫 攝影提供

在班加羅爾的時間，我沒有甚麼計畫，也沒有特別想去的景點，臨時起意搭捷運到Flower market參觀，之後就Church Street 附近喝茶逛街，還在Yesvantpur JN旁邊的小賣場發現了魚Spa 10分鐘只需要100rs，超便宜！疲累旅人推薦可以來這邊耍廢！

▲ 魚療 圖／卡拉女巫 攝影提供

經過漫長的轉車，千辛萬苦抵達了重點中的重點！這座曾經在16世紀非常繁華約50萬人口的大都市 Hampi，可惜被當時的伊斯蘭勢力破壞而成廢墟，轉變成現在的靜謐小鎮。在這個小鎮，擁有40多座印度教寺廟遺跡，現今只剩下城中的Virupaksha Temple 在運作。

從Hosapete 搭巴士來回 Hampi 巴士車輛多也便宜，只需要20盧比，來回只要40盧比！

▲ Hampi 巴士站等巴士的地點，直接在這裡搭來回車就可以了！唯一有大樹旁邊商店的地方 圖／卡拉女巫 攝影提供

因為43度高溫太熱加上時間緊湊，只有一天的時間，景點間交通不便，找了路上的TukTuk司機講價包車逛景點，省時省力，最後談妥2200盧比（約858台幣），對我來說這個價格還是有點太高，但一次走完所有目標清單，第一次認真覺得這錢，花的真值得！尤其在這座文化遺址直接長在生活中的城市，沒有什麼遮蔽物，太陽直射，防曬乳好像沒有什麼用😂

▲前往Anjanadri Betta 沿途近距離看到猴子跟羊 圖／卡拉女巫 攝影提供

Anjanadri Betta 安賈納德里貝塔 猴神哈奴曼的誕生地

趁著氣溫還在37度，抓緊時間直接衝安賈納德里貝塔 Anjanadri Betta (Kishkindha)，他在距離Hampi 22公里外的地方，遠遠就可以看到這岩山，據說這是猴神哈奴曼Hanuman 的出生地，600層階梯，從山上到山下，大約需要爬20分鐘以上，爬山走道擁擠，上下山的人龍擠在狹小陡峭的階梯上，配上赤腳，真心以為這是一種修行😂但山上風景真的很值得來此一趟！

▲ Anjanadri Betta 爬山路上 圖／卡拉女巫 攝影提供

俯瞰Hampi整區，可以更清楚的看到遺址範圍有多大，很可惜曾經繁榮的城市，被破壞到變成現在的模樣，在考古博物館可以看到當年被破壞後的慘況，也可以親身比對修復後的現況。

▲ Anjanadri Betta 山上俯瞰亨比市區 圖／卡拉女巫 攝影提供

Vittala Temple 維達拉神廟

接著參觀Vittala Temple 維達拉神廟，它應該是整個亨比Hampi 最精緻的建築，矗立在巨石之中，園區裡面有交通遊園車，最知名的景點莫過於印度盧比50元上的代表圖案，庭院內的華麗的石製毗濕奴戰車，聽說它的輪子曾經可以轉動！

▲ Vittala Temple 維達拉神廟, 石製毗濕奴戰車 圖／卡拉女巫 攝影提供

▲ Vittala Temple 維達拉神廟, 內有遊園車 圖／卡拉女巫 攝影提供

大象馬廄（Elephant Stables）& 漢比考古博物館（Hampi Archeological Museum）

往南移動跟著亨比一日門票附的皇家宮殿（Royal Palace）附近區域一系列遺址，因為天氣太熱，加上實在沒有興趣我就沒有參觀，但應Tuktuk車司機強烈建議我還是去參觀了大象馬廄（Elephant Stables）& 漢比考古博物館（Hampi Archeological Museum），覺得如果時間有限， 漢比考古博物館（Hampi Archeological Museum）很值得一去，因為可以知道這座古城曾經被破壞到什麼樣的程度。

▲ 大象馬廄（Elephant Stables）& 漢比考古博物館（Hampi Archeological Museum） 圖／卡拉女巫 攝影提供

斯里拉克什米納拉辛哈神廟（Shri Lakshmi Narasimha Temple）

回亨比市區的路上，可以順道請司機停留這個景點，這座神廟供奉的是毗濕奴（Vishnu）的化身——納拉辛哈（Narasimha），這是亨比最大的雕像，由一塊花崗岩雕刻而成，納拉辛哈 (Narasimha) 坐在一條名叫塞沙 (Sesha) 的巨型七頭蛇的盤繞上。

▲ 斯里拉克什米納拉辛哈神廟（Shri Lakshmi Narasimha Temple） 圖／卡拉女巫 攝影提供

維魯帕克夏神廟（Virupaksha Temple）

亨比這座小城目前唯一還有在使用的廟宇，整座寺廟坐落在亨比最熱鬧的區域，祭祀著濕婆的化身魏盧帕夏（Virupaksha），殿內也有大象為大家祈福，這裡的大象是沒有被鐵鍊綁著的，他叫Lakshmi，他今年已經70歲了！

▲ 維魯帕克夏神廟（Virupaksha Temple）& 大象 Lakshmi 圖／卡拉女巫 攝影提供

這個小鎮處處都是遺址和大岩石，電也常常跳掉，網路訊號也很差，餐廳很稀少，很難想像長期生活在遺跡中是什麼樣的感受，我想我只能短暫體驗個一夜，跳電實在很困擾😂😂不過同樣都是鄉村小鎮，一樣很多東西都沒有，但這裡的感受比在菩提迦耶好太多太多倍！

● 住宿地點：Gopi Guesthouse

住宿地點離巴士站走路約1分鐘距離，從住宿地點望出去就可以直接看到維魯帕克夏神廟（Virupaksha Temple），亨比很小，附近都是這樣的小飯店跟餐廳，看起來選哪一間應該都大同小異，房間算是乾淨的，但我入住的時候廁所水管壞掉，工作人員還有進來修理，非常居家，後來對方因此退我500盧比，整體住宿品質還算可以，但這時候的亨比如果夜晚沒有冷氣，是我第一次覺得有點太熱！

金額：1060rs (NT411) / 1 days， 無AC房，無瓶裝水、肥皂，因維修之故退500rs，實際只花了506(NT198)

推薦指數：★★★★☆│乾淨程度：★★★★☆│CP值：★★★★★

▲ Gopi Guesthouse 樓上可以直接看到寺廟 圖／卡拉女巫 攝影提供

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