值得待上半天！泰國芭達雅必訪「大象咖啡廳」不限時超Chill 享受泰式美食、看歌舞秀與大象拍照

泰國旅遊景點推薦/芭達雅景點推薦/芭達雅親子景點推薦/泰國好玩景點推薦/泰國網美景點推薦~MongChang Cafe大象咖啡廳真的是好玩又好拍！不僅可以近距離與大象接觸拍照，還可以欣賞大象表演、歌舞秀，坐在河岸邊的鳥巢座位區，可以買飼料餵食大象、在這邊享用泰式美食，園區內有多處網美拍照區，每一張都讓人驚豔！！大象咖啡廳不限時，買張門票、低消一杯飲品就可以待上大半天。曼谷芭達雅自由行，建議安排半天到MongChang Cafe大象咖啡廳超chill啦～

MongChang Cafe大象咖啡廳在哪裡？交通方式

芭達雅大象咖啡廳 MongChang Cafe距離芭達雅市區並不遠(導航地圖)，我們住宿Centre Point Prime Hotel Pattay飯店包車過來大約20分鐘車程，大家也可以直接用Bolt App叫車，同行友人說他上次來用Bolt App費用約100出頭泰銖，比飯店叫車跟攔計程車還要便宜許多。

MongChang Cafe大象咖啡廳票價

售票口就在入口處，直接現場購買門票即可入場。門票300泰銖含一杯100泰銖飲品(飲品可以任選，超過也可以折抵)，購票後即可直接進入園區。上午10點開始營業，建議早點來人比較少，也不比較不熱。

櫃台前方有公告大象歌舞秀表演場次，上午下午各兩場，通通免費。表演場地在廣場區，周邊有遮陽座位，記得提前到現場坐著等，否則就要站著看表演了。

MongChang Cafe大象咖啡廳有哪些必拍景點

一走進大象咖啡廳，首先就是大象騎乘區，需要另外收費。不想騎乘大象，也可以在這裡跟大象拍照、摸大象。

不只有大象，還有一些可愛動物，很適合帶小朋友來玩。

大象咖啡廳整體規劃的不錯，坐在河岸邊咖啡座位，很有置身在叢林的氣氛，隨便拍照都美到不行！

岸邊的鳥巢座位區視野很不錯，只要有點餐就可以自由入座，看到有空位就要趕快入座再去點餐，先搶先贏的概念～哈哈。

體驗騎乘大象會經過的渡河路段，就在鳥巢座位區前方。在這一邊用餐可以看到前面提到的騎大象遊客，看大象渡河也非常有趣，大家拍照拍不停。

在這邊也可以買香蕉餵食大象，近距離跟大象接觸非常好玩。

來到芭達雅大象咖啡廳，一定要多留點時間停留，整個氣氛超Chill～

MongChang Cafe大象咖啡廳泰式美食

用餐區有室內及戶外兩區，室內有冷氣吹但是視野沒那麼漂亮。我們選戶外的鳥巢座位區用餐，一邊看大象渡河一邊享用泰式美味，雖然很熱但是有樹蔭也算是很愜意。

點餐時別忘了將你入場時購買的門票與飲品票券拿出來給店員看，可以免費選擇一杯100泰銖飲品。如果只是點飲料會用外帶杯方式，直接在門口等候取餐，外帶杯用竹編提把還蠻有特色的。

如果像我們有點飲料之外的餐食，店員會直接送到座位區。

泰式小吃拼盤，來到泰國當然要點一些當地小吃。這一道有多種常見泰式特色小吃，多人一起合點一份來享用剛剛好。

MongChang Cafe大象咖啡廳 網美必拍點

河岸座位區除了一樓的鳥巢座位很美超好拍之外，二樓這一區也是很多網美必拍場景之一。

在這邊的視野更棒，網架有擺放抱枕，可以躺著跟渡河的大象一起拍網美照。

沿著二樓繼續逛，這一邊有一處叢林風的拍照點，上面還有Mong Chang Cafe的LOGO。

我們拍照的同時，發現也有他們園區工作人員在幫拍照，最後要離場時會印出來讓遊客挑選，喜歡的話再付費帶回家留念。

大象咖啡廳整個叢林風格場景真的超美超好拍，在岸邊鳥巢座位這一區就隱藏了一處秘境!裡面有躺椅，就座後再請人到二樓往下拍，看看這照片有多美啦~~~我們光是在這一區拍照就好開心，大家輪流拍照每一張都好美!

表演廣場兩邊都有二樓觀賞區，這邊的座位也很舒適，整個就讓人非常放鬆，超CHILL～

旁邊也有一處拍照秘境。攝影師往下拍，到底在拍啥呢？

當啷！！答案揭曉～～是不是超美超夢幻！！！！大象咖啡廳真的很好拍，不只拍大象也能拍到叢林風的網美照，推薦大家到芭達雅自由行，一定要安排半天去Mong Chang Cafe 大象咖啡廳。

來到大象咖啡廳真的要到處逛逛，每個地方都美到不行！！超好拍～

這一區也是用餐座位區，不過不在河岸區看不到大象渡河，但是可以看到廣場大象歌舞表演。

MongChang Cafe大象咖啡廳 歌舞秀

表演場地是在鳥巢座位區旁邊的廣場，周邊一樓及二樓都有座位，可以早點入座才能近距離欣賞歌舞秀。

這一邊也有設置拍照打卡點，整個園區就是超好拍。

表演共有好幾段歌舞秀，每一段的舞者都會有不同的服裝來呈現不同主題。華麗造型加上大象共同演出，每一段都很精彩，推薦大家一定要算好停留時間欣賞表演。

舞者還會近距離跟遊客互動，像這一位就帶著蟒蛇到座位區，我不敢摸只敢拍照～哈哈哈。

表演完大象及舞者都會留在現場跟遊客拍照，也可以請園方人員幫忙拍，他們天天拍都知道從哪個角度拍出最美的照片，拍完再給小費100泰銖即可。

MongChang Cafe大象咖啡廳評論

芭達雅旅遊必訪景點真的很推這間Mong Chang Cafe大象咖啡廳!大象生態園區結合叢林風咖啡廳，整個氣氛超CHILL，門票300元還送一杯飲料，又可免費看表演近距離接觸大象，不僅河岸鳥巢區超美超好拍，還有多處網美秘境拍照區簡直美到炸！！距離芭達雅市區只要20分鐘車程，推薦大家安排芭達雅自由行一定要把這間Mong Chang Cafe大象咖啡廳排進去！！

大家也可以參考KKDAY、KLOOK的芭達雅一日遊，裡面的景點行程也有含MongChang Cafe呦。

MongChang Cafe大象咖啡廳

地址：48 120, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國(導航地圖)

營業時間：上午10:00~下午19:00

電話：+66 65 692 4291

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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