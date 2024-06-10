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探訪菲律賓最後處女地　直飛公主港海陸空三棲酷體驗

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：水靜葳】

世界旅人嚮往的菲律賓巴拉望（Palawan）被譽為「菲律賓最後一片處女地」，榮獲Travel + Leisure 2020 & 2021全球最佳島嶼及Conde'Nast Traveler's 2022 & 2023讀者票選亞洲最佳島嶼殊榮！巴拉望首府公主港（Puerto Princesa）又稱普林塞薩港，坐落於巴拉望中部。2024最新的好消息，菲律賓皇家航空開通直飛巴拉望公主港國際機場，讓遊客享有更充裕的玩樂時間，大玩跳島遊，窺探「新世界七大奇景之一」全球最長的天然地下河流，挑戰烏攻鐘乳石洞探險、當空中飛人，暢玩公主港！

▲公主港本田灣美景
▲公主港本田灣美景

　

本田灣　動感跳島遊

從公主港市出發，開車約半小時可抵跳島遊起點―本田灣（Honda Bay），蔚藍澄澈的蘇祿海（Sulu Sea）星羅棋布著Cowrie Island、Bat Island、Luli Island、Pambato Reef、Starfish Island、Isla Putting Buhangin、Arreceffi Island、Pandan Island等美麗小島、島礁，坐擁原始白色海灘、紅樹林和清澈海岸線，島與島之間的船程約15～20分鐘，每座島嶼各具特色，像是本田灣最佳浮潛地點之一的潘巴托礁（Pambato Reef）坐擁16公頃珊瑚礁和種類豐富的熱帶魚，潘丹島（Pandan Island）距離海岸僅幾公尺就可看到色彩繽紛的海洋生物。

▲本田灣
▲本田灣

本田灣一日跳島遊最受歡迎的行程為露麗島（Luli Island）、高麗島（Cowrie Island)、海星島（Starfish Island)，這3座島嶼鄰近本田灣港口，可輕鬆愜意連跳3島！露麗島之名來自菲律賓語「lulubog」和「lilitaw」，意味著淹沒和浮出。漲潮時，小島會被淹沒，退潮時，小島就會出現，以其流動的沙洲而聞名。露麗島呈現美麗的彎月型，可悠閒地漫步於三片沙洲，欣賞紅樹林、碧海藍天景緻，與島上的藝術家沙雕都是超人氣網美美拍畫面。透明澄澈的海水適合游泳、浮潛，亦可從跳水平台一躍而下，刺激有趣！在奶油色粉末沙灘上玩沙雕、做日光浴，大小孩一起在海邊餵魚，歡樂滿點！

▲露麗島
▲露麗島

水清砂幼的海星島一如其名，島上駐守著Ｑ萌海星大軍！這裡的海星是橘色搭配深色點點，被稱為「巧克力碎片海星」。可愛的海星遍布於小島周圍的淺水區，有的喜歡在海裡閒逛，有些海星還會跑到沙灘上嬉戲。這裡也是熱門浮潛點，沒有水母打擾，可恣意欣賞海中熱帶魚悠游。有趣的是，沙灘上可以看見爆多海膽和海星的骨頭！海膽的骨骸被稱作「沙錢」，沙錢生活在潮間帶或潮下帶的沙灘表面或埋在沙內，外形呈迷你圓盤狀，好似錢幣而得名。 海星的骨骸也是超可愛！但十分脆弱，一捏就碎！島上提供休息、用餐的茅草屋涼亭，亦有海鮮熱炒。

▲海星島
▲海星島

鄰近本田灣碼頭僅10分鐘船程的高麗島規模較大，設備也較多，成為跳島遊行程游泳、浮淺、用餐、休憩的首選。高麗島坐擁大片白色沙灘和碧綠海水，除了飄浮海裡當美人魚，還可以划橡皮艇、獨木舟親近大海，或是與三五好友來場熱血的沙灘排球賽。

▲高麗島
▲高麗島

　

公主港地底河　國家公園探祕

新世界七大奇景之一的「公主港地底河國家公園」名列聯合國教科文組織世界文化遺產，這條全世界最長、可行駛舟船的天然地下河流奇幻探訪之旅為2小時， 從熱鬧的沙邦港（Sabang）搭船，由海上前往地底河園區約40分鐘船程，沿途可賞繽紛的海上喀斯特群島和紅樹林之美。抵達國家公園後，走過沙灘、穿越叢林，邂逅調皮猴子、大蜥蜴。戴好安全帽，搭乘10人座的獨木舟進入地底河，40分鐘的行程，穿過黑暗狹窄的洞穴，透過各國語言講解機，以及船導的手電筒燈光指引，欣賞著造型獨特的石筍、鐘乳石，甚至是2000萬年前的海牛化石。語音導覽不時提醒大家緊閉嘴巴，一來是避免干擾洞穴生態，二來是避免吃到隨時可能從天而降的蝙蝠便便！漆黑的地底河洞穴蘊藏豐富生態，空中有大量蝙蝠、鳥類，水中則有螃蟹、烏龜和聽說無害的小鱷魚。

▲公主港地底河
▲公主港地底河

　

烏攻鐘乳石洞　探險、當空中飛人

歷經跳島遊、世界最長地底河之旅，再來挑戰超人氣的「烏攻鐘乳石洞探險＋空中飛人滑索趣」，暢玩巴拉望公主港海陸空三棲遊！烏攻岩（ Ugong Rock）是一塊高75英呎（22.86公尺）的石灰岩，坐落於一片叢林、田野間。

首先聆聽園方講解行程，在專業導覽員的帶領下，展開長約20分鐘的烏攻鐘乳石洞探險之旅，迂迴穿梭於喀斯特石灰岩的狹窄通道、洞穴間，導覽員以手拍打岩石發出清脆聲響，正是「ugong」之名的由來。

▲烏攻鐘乳石洞探險
▲烏攻鐘乳石洞探險

除了欣賞大自然鬼斧神工的鐘乳石奇景，還要挑戰攀岩，超熱血的！肉腳一族也別擔心！這裡設有繩索和工作人員協助，最陡的一段還有人拉你上去，這也太貼心啦！登頂後必到烏攻岩景觀台拍照存證「I Survived!」歷險後，氣定神閒地眺賞遠離喧囂的群山、田野、鄉間遼闊美景。緊接著重頭戲登場，空中飛人Zip Line可選擇坐姿或趴姿超人飛，從約5層樓高的高台縱身而下，飛越長達420公尺的滑索，咻咻～騰空於叢林、稻田間，有人驚聲尖叫，有人盡情享受飛人的自由自在，有夠熱血！最後再來挑選園方專業美拍，喜歡的話就把自己當空中飛人的英姿買回家吧！

▲空中飛人滑索趣
▲空中飛人滑索趣

　

info：

航班：菲律賓皇家航空台北桃園直飛公主港3/4起每5天一班，4/01~10/26皇家航空RW-918去程：台北桃園機場 TPE 09:40–公主港國際機場 PPS12:40，RW-917回程：公主港國際機場PPS 15:40–台北桃園機場 TPE18:40。

簽證：備妥6個月以上效期護照正本、身分證正反面影本、來回菲律賓機票購買證明、菲律賓簽證費用（普通件4天取件新台幣1200元，急件3小時取件新台幣2000元）、個人菲律賓簽證申請書（簽證辦事處現場提供）、必備文件CHECK LIST（簽證辦事處現場提供）、護照影本（需繳交完整A4紙張、不要裁切、上面不寫字不蓋章），於馬尼拉經濟文化辦事處辦理。

注意事項：1.菲律賓入境會抽查是否有購買回程機票，出境機場也需要有機票才能進入。2.入境前72小時內必須上網登錄入境表格，成功登錄完成會產生QRCode並email到您留存的信箱。入境檢查只需提供護照，機上無須填寫入境單（https://etravel.gov.ph/）。

　

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桃園機場 菲律賓 跳島

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