在SKY BAR來場浪漫約會吧！盤點「馬來西亞旅遊」超夯空中餐廳與酒吧，為夜晚劃下完美句點

煙火在空中完美綻放、照亮了馬來西亞的被夜晚籠罩的土地，說到來到馬來西亞最浪漫的便是看煙火表演，除外，煙火綻放點主要是吉隆坡的國油雙峰塔及獨立廣場，其中國油雙峰塔又被稱作雙子星塔，宛如台灣的101大樓，國油雙峰塔為大家必定打卡的看煙火景點！

不想人擠人、想在高空餐廳品嚐著美食，啜飲著紅酒觀賞絕美煙火嗎？今天特別幫各位挑出馬來西亞超夯的空中餐廳與高空酒吧，從盛貿飯店sky bar、Sky51 Sky Bar、WOOBAR, W Kuala Lumpur、Envi Skydining、Atmosphere 360、Sabayon at EQ，讓你可以輕輕鬆鬆用最美的模樣與國油雙峰塔合照，幸運的話還能拍出絕美煙火照喔！讓我們來看看！

盛貿飯店sky bar

冷調色的雙子星塔大樓與廣場前的繽紛色彩相映，將馬來西亞的夜景顯得溫暖浪漫，位在盛貿飯店內的Sky Bar是當地最熱門的高空酒吧之一，除了可以近距離眺望雙子星塔大樓，在2007年更被Tatler雜誌社評選為「最佳馬來西亞酒吧」，且連續4年被Expatriate Lifestyle的讀者選為「馬來西亞最佳酒吧」和「最佳酒店酒吧」！其中絕佳的賞煙火位置便就在酒吧窗邊，想要擁有最好的觀賞點，記得要提早訂位喔！

【圖 / @selina_1027】

盛貿飯店sky bar

地址：Traders Hotel Kuala Lumpur, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

馬來西亞營業時間：週日-週四17:00-00:00、週五-週六17:00-01:00

電話：+60 3-2332 9888

Sky51 Sky Bar bar

提到近期最爆紅的網美高空酒吧，那就不得不提到Sky51 Sky Bar，該酒吧位在EQ酒店51樓，閃閃發光如星空的走道使人著迷，能夠一覽360度城市景觀的高度更是讓人醉心，將吉隆坡塔和雙峰塔雙塔作為拍攝背景，還能輕鬆拍出絕美大片！除了美景之外，喜歡喝調酒的女孩們不能錯過的經典必點就是Pretty in Pink，微甜的酒香氣不刺激，清爽口感瞬間屢獲大家的少女心！

【圖 / @bisousparis】

Sky51 Sky Bar

地址：EQ, Equatorial Plaza, Jln Sultan Ismail, Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 馬來西亞

營業時間：週一-週日17:00-01:00

電話：+60 3-2789 7777

WOOBAR, W Kuala Lumpur

波光粼粼的水池相鄰著雙子星塔，讓夜晚增添了些慵懶色彩，位在吉隆坡W酒店的WOOBAR，採用著浮誇的夜店風格，由於該酒吧便位在雙子星塔旁，從泳池的各個角度都能將其的美拍進小小的手機畫面中，燦爛的煙火四起，將整片天空照耀的閃閃發亮，浪漫且絕美的畫面會是你一輩子難忘的記憶。

【圖 / @__megu27】

WOOBAR, W Kuala Lumpur

地址：Level 8, W, 121, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：週日-週四11:00-23:00、週五-週六11:00-00:00

電話：+60 12-347 9088

Envi Skydining

誰說平價美食不能享有高規格的美景？Envi Skydining主打平價美食，從披薩、義大利麵到漢堡等西餐，每一道都是精緻的擺盤，該間餐廳便位在吉隆坡雙子星塔对面的Menara TA One，除了有室內的座位區，還在戶外設立高腳桌椅，讓你可以依邊品嚐美食一邊觀賞雙子星塔在夜晚中的美。

【圖 / @yjtttong】

Envi Skydining

地址：Menara TA One, 22, Jalan P. Ramlee, Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：週一-週六11:00-15:00,17:00-00:00，週日17:00-00:00

電話：+60 19-771 7170

Atmosphere 360

在高空旋轉餐廳俯視著絕美煙火、品嚐精緻的美食是一大享受，Atmosphere 360坐落在吉隆坡塔內，是一間吃到飽自助式旋轉餐廳，擁有各式各樣的道地美食和國際特色的多元菜色，其中最具特色的便是餐廳會自行旋轉，讓人可以從各種角度欣賞夜晚景色，奢華又精緻的裝潢，使得該餐廳成為大家求婚與約會的絕佳選擇。

【圖 / @_saaaa_sa_h】

Atmosphere 360

地址：TH02, Menara Kuala Lumpur, 2, Jalan Puncak, 50250 Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：週一-週日12:00-22:00

電話：+60 3-2020 2020

Sabayon at EQ

提到高空餐廳，就會讓人聯想到位於EQ 酒店51樓的Sabayon at EQ，這是一間結合馬來西亞傳統風味的歐式美食餐廳，必點的美食包含如鞑靼牛肉、龍蝦濃湯、羊里脊肉等經典料理，除了好拍又很美味！整體裝潢還規劃了各種主題的精緻佈置、挑高的天花板更顯得整體高雅氣派．很適合浪漫約會與好友相聚的選擇之一，另外，如果幸運的入座戶外座位區，還能享受高層樓的遼闊視野，是觀賞煙火的最佳地點！

【圖 / @eqkualalumpur】

Sabayon at EQ

地址：Level 51, EQ, Equatorial Plaza, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：週一-週六17:30-23:00，週日12:00-15:00,17:30-23:00

電話：+60 3-2789 7800

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