孫安佐又出事了！ 遊泰國呼麻擅闖民宅露下體「被捕畫面」曝光

狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐又傳遭捕，網路上有影片拍到孫安佐在泰國呼麻被逮，他意識恍惚突闖入普吉島的民宅，光著上身還脫下短褲，露出臀部在房內亂晃，讓屋主嚇壞，當場報警。孫鵬目前人在台東拍戲，劇組剛才轉述孫鵬說法表示兒子目前在台灣，並不清楚發生何事。狄鶯則未接電話。

根據泰媒報導，4月25日一名台籍遊客前往泰國旅遊，因吸食大麻意識恍惚突闖入普吉島的民宅，他光著上身聞了椅套，轉身過後還脫下短褲，露出臀部在房內亂晃，之後屋主報警將他送上車。

據劇組表示孫鵬29號就已經南下拍戲，如果孫安佐真的出事他不可能放心來拍戲，還為了戲全程學手語，孫鵬也表示兒子目前已經在台灣，對此並不知情。

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