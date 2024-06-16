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泰米爾文化首都馬杜賴：花蜜之城傳說到斯里米納克錫寺的朝聖之旅

聯合新聞網／ 卡拉女巫
▲斯里米納克錫寺Sri Meenakshi Ammam Temple寄物區與安檢入口處 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲斯里米納克錫寺Sri Meenakshi Ammam Temple寄物區與安檢入口處 圖／卡拉女巫 攝影提供

南印重要樞紐 馬都萊Madurai被稱之為「花蜜之城」，傳說中是因為濕婆神讓花蜜灑落到了這座城市，因此得名，有人說雖然 清奈Chennal 是泰米爾邦的首都，但馬都萊 Madurai絕對是泰米爾邦的文化首都，它是印度最古老的城市之一，公元前三世紀即有文獻紀錄，是一個以香料貿易聞名，並曾與古羅馬進行交易的都市。

這裡是泰米爾人的心靈寄託，以斯里米納克錫寺Sri Meenakshi Ammam Temple 為中心向外擴張的舊城區，是大型露天市集。 充滿期待地來到這座城市，依舊錯過投票日，遇到的司機、小販們大多都已經投了票，殘念😭

斯里米納克錫寺Sri Meenakshi Ammam Temple 這座令人眼花繚亂的迷宮式建築，絕對可以名列印度最偉大的寺廟之列。清早從住宿地點步行到斯里米納克錫寺，這是目前參觀的諸多印度寺廟中，安全檢查最為嚴格的一個，手機、手錶、耳機外，行動電源和充電線也皆不可以入內！

原本打算直接寄包包就好，結果不行，只能各別一件一件拿出來寄放(不是很懂這操作，反正也只能這樣)，不過總共只需要10盧比，進入寺廟的門票是50盧比🤣🤣

▲斯里米納克錫寺Sri Meenakshi Ammam Temple寄物區與安檢入口處 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲斯里米納克錫寺Sri Meenakshi Ammam Temple寄物區與安檢入口處 圖／卡拉女巫 攝影提供

很可惜院內不能拍照，在印度到處都有牛不稀奇，但這是我第一次在寺廟裡可以餵牛，更特別的是在接近內殿的地方有隻大象，乖乖地站在那邊給人觀賞祈禱，有時候他還會主動來觸碰你，為信徒祈福，雖然覺得那隻大象很可憐被鐵鍊綁著，但還是覺得幸運能被大象用鼻子摸了摸自己！

整座寺院佔地廣大，內部像迷宮般，我繞了半天才找到千柱堂，現在那裡已經被改成宗教藝術博物館，裡面有非常多壯觀的宗教雕刻，真的非常值得花很多時間佇足停留！但不知道是不是所有電子產品都不得內的關係，內心感到異常平靜，靜靜地坐在金蓮花池旁邊，有一種完全淨空自己的感覺。

此外這裡的內殿，我依舊順利進入參拜，原因不明，但在領回包包的時候，櫃台小姐問我我參觀了什麼、喜不喜歡這裡，我跟她分享的時候，她一臉驚訝我怎麼可以順利進到內殿(其實我也不知道🤣🤣)

▲ 甘地紀念博物館 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 甘地紀念博物館 圖／卡拉女巫 攝影提供

隨後搭車前往附近的甘地紀念博物館，這裡展示了他1948年被暗殺的時所穿的Dhoti，保留了他閱讀時候的小屋，此外他部分的遺骨也留在了此地。

結束了這裡行程，原本預期這裡應該很好逛街，但繞了老半天卻一無所獲，真難得🤣🤣準備搭10小時火車前往印度的矽谷 Bangalore 啦！

● 住宿地點：Mani's residency

住宿地點離火車站很近，步行也可以到斯里米納克錫寺(西門)，飯店附近就是熱鬧的市場，周圍也有許多餐廳跟購物地點，房間算是乾淨的，但我還是有把睡袋拿出來，飯店員工也很好，退房後還可以寄放行李和免費充電，非常感謝！

金額：1231rs (NT477) / 1 days， AC房，附瓶裝水、肥皂

推薦指數：★★★★☆│乾淨程度：★★★★☆│CP值：★★★★★

▲ 住宿地點：Mani's residency 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 住宿地點：Mani's residency 圖／卡拉女巫 攝影提供

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