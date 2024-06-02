2024泰國蘇美島必吃美食精選！ 素食者天堂、浪漫海景餐廳、懸崖邊嘗現抓海鮮

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前
【圖／＠sabienglae_samui、＠redchen0327】
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海浪輕輕拂過白色的沙灘，彷彿琥珀般的陽光灑落在蒼茫大海上，微風伴隨著潮水聲，與絢麗的珊瑚礁交織出夢幻光影，蘇美島位於泰國東南部的錫攀灣，以潔白沙灘、碧藍海水和豐富的海洋生態聞名，是個備受遊客喜愛的渡假勝地！其美食更是充滿著當地風情和特色，從烤魚、泰式海鮮料理到椰子冰淇淋，每一道都能夠滿足你的味蕾！

Elephant Beach Club │ 素食者天堂

純素者看過來！還在擔心出國在外找不到好吃的素食餐廳嗎？「Elephant Beach Club」絕對是你的最佳選擇，該餐廳除了貼心為素食者提供純素菜單，對於葷食者也有另外可選擇的餐點，新鮮的海鮮與蔬果搭配，每一口都是滿滿的幸福感！另還有酒類可挑選，讓來客可以好好放鬆、看著大海享受慵懶時光。

【圖／@c.c.k.a.t】
【圖／@c.c.k.a.t】

地址：159 moo2, Bo Put, Amphoe Ko Samui, Surat Thani 84320泰國

電話：+66 91 034 5261

營業時間：10:00-01:00

Dara Samui Beach Resort │ 擁有浪漫海景

「Dara Samui Beach Resort」是一間極具名的飯店，其餐廳的浪漫海景更讓人無法忘懷，一座座帳篷餐廳充滿海島風氣。以泰國和國際美食為主，融合了當地新鮮的海鮮和當地食材，可以感受到每道菜品都經過精心設計和製作！更貼心的是菜單除了有泰文版以外，還有中英文版，讓不習慣英文的旅客也能輕鬆點餐喔！

【圖／＠redchen0327】
【圖／＠redchen0327】

地址：162/2 2,, ถนน หาดเฉวง, Chaweng, Bophut, Surat Thani 84320泰國

電話：+66 77 231 323

Sabienglae Bang Rak Beach │ 充滿泰式風味的海鮮倉庫

「Sabienglae Bang Rak Beach」泰文意思為海鮮倉庫，整間餐廳採邊之海島風設計呈現。排排佇立的木樁以暖色燈光照亮著、半開放空間皆以木建材打造而成，處處散發溫暖、舒適的氛圍。這裡除了有現採的新鮮海鮮可以品嘗，芒果糯米冰淇淋更是餐廳的人氣甜品，新鮮芒果汁與清涼的自製椰子冰淇淋，清爽不甜膩，直接屢獲大人小孩的味蕾！

【圖／＠sabienglae_samui】
【圖／＠sabienglae_samui】

地址：55, 4, Bo Put, Amphoe Ko Samui, Surat Thani 84320泰國

電話：+66 61 239 4195

營業時間：10:00-22:00

W Retreat Koh Samui │ 漂浮在水面上的用餐時刻

「W Retreat Koh Samui」位於北部湄南海灘的一個小山丘上，一如過往ｗ飯店的網美感，這裡擁有私人高爾夫球場和專屬沙灘，在大廳處就能遠遠看到海天一線的景色。每間客房採Villa形式，使每個入住旅客能在綠樹環繞中擁有自已的泳池！其中最受矚目的非「水上Lounge」莫屬，四個大型沙發放在水池上的創意，是由泰國著名的P49 Design公司發想，從早到晚都有不同的美景，隨便拍都超好看！

【圖／＠wkohsamui】
【圖／＠wkohsamui】

地址：4, 1, Mae Nam, Amphoe Ko Samui, Surat Thani 84330泰國

電話：+66 77 915 999

Coco Tam’s │ 蘇美島漁夫村高人氣網美餐廳

【圖／＠cocotams】
【圖／＠cocotams】

提到漁夫村最有名的網美餐廳，直接讓人聯想到「Coco Tam’s」，該餐廳為兩層樓的半開放式餐廳，以西式料理為主，pizza與義大利麵是必點餐點，海鮮用料豐富、餅皮鬆軟，讓人一口接著一口停不下來，若是喜歡慵懶氛圍的朋友還能選擇沙發區的懶骨頭沙發位置，啜飲著美酒、凝視日落與大海相映，海灘上還有特別的火舞表演，每一刻都使人難忘！

【圖／＠cocotams】
【圖／＠cocotams】

地址：62 Tambon Bo Put, Ko Samui District, Surat Thani 84320泰國

電話：+66 91 915 5664

營業時間：13:00-24:00

Tarua Samui Seafood │ 懸崖邊品嘗現抓海鮮

想像過在懸崖邊品嘗美食嗎？「Tarua Samui Seafood」位在蘇美島環島公路上查汶跟拉邁中間，傍晚時刻還有遼闊海景可以觀賞。桌上點點蠟燭與夜空相映，浪漫氛圍在彼此間蔓延，該餐廳的海鮮都是採時價計算，從小捲、貝類到現切魚片，每一道都是最新鮮的口感。

【圖／＠taruasamuiseafood】
【圖／＠taruasamuiseafood】

地址：Bo Put, Ko Samui District, Surat Thani 84310泰國

電話：+66 77 448 495

營業時間：11:00–21:00

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海鮮 素食 蘇美島

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