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每天只營業 2.5小時！ 泰國清邁「百年牛肉沙嗲」 路邊攤大排長龍的百年牛肉沙嗲推薦必吃

食omo／ 文、圖／omo

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這間原本不在預定清邁的踩點行程中，是剛好旅伴特別推薦～好奇之下跟著衝清邁百年牛肉沙嗲 เนื้อสะเต๊ะใต้ต้นข่อย——路邊攤兩個烤爐，小小矮矮的座位，明明才剛開始營業卻擠滿了用餐的客人！真的會是一個很特別的體驗！

清邁百年牛肉沙嗲 เนื้อสะเต๊ะใต้ต้นข่อย

地址：Ragang Rd, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100泰國

電話：+66 931371224

營業時間：08:00~10:30 (周日公休)

路邊攤

位於湄卡運河市集步行約5分鐘的路程，攤子還蠻顯眼的，可以在google map導航叫grab前往！

老闆營業時間非常短！只有兩個半小時！基本上就是 8:00 開始到售完為止！如果太晚來真的會吃不到的那種。當天 8:30 抵達剛好前面客人用餐完可以直接入座，後面來的就是在旁邊等到有位子。

座位&環境

路邊攤的座位老闆兩個烤爐不停地翻烤，兩張小桌子大家就是圍著烤爐吃！

一串串用木炭烤的沙嗲牛肉不時飄來香氣！！不過煙味也很大很重！介意的人可能要考慮下。

一入座老闆就會先附上蒜頭、青辣椒和黃瓜等配料是和烤牛肉串一起搭著吃的，而且這些都是可以無限續～吃完沒了就再跟老闆要！不怕吃。

百年沙爹 7泰銖 / 串

沒有菜單一串沙嗲牛肉就是7元泰銖。牛肉串搭配沙爹帶有點微辣，一點點甜甜的花生香氣，肉質不會太乾柴～而且價格便宜！

單吃可以吃到單純的醬香，如果搭配上小黃瓜、大蒜等～很解膩！一個人都可以吃個 2、30串左右！讚讚！

不用特別點老闆點餐，老闆會自己看盤子空了就會自動補上！如果說覺得已經吃飽了就可以跟老闆喊停，老闆就會算叉子總共多少支結帳就OK啦～

【結論】：

很有趣的路邊攤體驗～基本上不用什麼對話，坐下來開吃就對了，哈哈哈！

環境方面

路邊攤木椅木桌的用餐環境，整體來說不會太髒亂還OK，不過因為是炭烤的~所以煙蠻大！擔心味道的可能可以考慮一下～

服務方面

老闆態度不差，但只能基本結帳溝通，看到很多當地人用泰文在聊天～omo就是喊朋友默默的一直吃。

餐點方面

其實一串7元真的不貴啦～（聽說之前是一串6 元～）老闆烤得還不錯烤焦的地方也會修掉，炭火很足肉的香氣也很棒，一串小小的搭配小菜可以吃很多！！有機會來清邁玩耍一定要來吃吃看～

推薦給大大參考～謝謝大大的閱讀～～～

清邁百年牛肉沙嗲 เนื้อสะเต๊ะใต้ต้นข่อย

地址：Ragang Rd, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100 泰國

電話：+66 931371224

營業時間：08:00~10:30 (周日公休)

路邊攤

文章來源：食omo FB：食omo〃美食×休閒×早午餐

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