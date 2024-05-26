探訪印度最南端科摩林角！唯一同時欣賞海上日出日落的聖地「庫瑪麗女神廟」

從Chennai一路往南移動，686公里的距離，花了6天時間，終於抵達印度半島最南端的Kanyakumari ❤️這裡是印度教的聖地，供奉著處女神Kumari，也是這座小城名字的由來。而這裡也是印度唯一可以看見太陽在海上升起與降落的地方，阿拉伯海Arabian Sea、印度洋India Occan以及孟加拉灣Bay of Bengal，三海於此交會，聖雄甘地一部分骨灰是從這裡飄向大海，並為了紀念他而設立紀念館。

駐足最南端許久，不知為何這裡給我一種超現實的感覺，從最南端散步至旁邊的Kanyakumari Temple ，排隊參拜祈福，這個寺廟很特別，男性皆需要脫去上衣才能入內。

▲ Kanyakumari 印度最南端，三海交會處

這個祭祀女神庫瑪利 Kumari 的印度教寺廟，有個很特別的傳說，寺廟朝東側的門一直鎖著，是因為女神鑽石鼻釘發出的微光，水手曾經誤把它當成燈塔，導致船觸礁，為避免再次發生，引導船隻誤入歧途，所以一直關閉（好酷的傳說），一年只有5次會在特殊場合打開！

▲ Kanyakumari Temple 庫瑪麗女神廟 圖／卡拉女巫 攝影提供

站在印度最南端，在這個唯一可以一口氣看太陽在海上升落的地方，面對大海，左邊是孟加拉灣，前面是印度洋，右邊是阿拉伯海，內心的感動就跟站在各種世界文化遺跡面前一樣，令人振奮❤️到底要多麼幸運，集合眾人的成全，才能夠有幸來到這裡❤️十萬分感恩❤️🙏

▲ 印度最南端 Kanyakumari 圖／卡拉女巫 攝影提供

結束清晨的行程，逛街等待10:30開船，在炙熱太陽下搭船前往Kanyakumari旁邊的兩個小島參觀，購票處分了兩種價格，75盧比跟300盧比（寫著Special ticket)，問了管理員差異，一個不用排隊，一個排隊，看著超大一群人擠在門口等待排隊，再看看天空，果斷花錢當大爺😂😂別折騰自己了😂😂

▲ Kanyakumari旁邊的兩個小島 搭船 圖／卡拉女巫 攝影提供

Kanyakumari旁邊的兩個小島，分別是維韋卡南達紀念館 Vivekananda Memorial 和巨大的提魯瓦魯瓦爾雕像 Thiruvalluvar Statue。

提魯瓦魯瓦爾雕像 Thiruvalluvar Statue 搭船到紀念館後，可以在相對於Kanyakumari 更近一點地方觀看這個40.5公尺高的巨型石雕，是由 5000 多名雕塑家，於 2000 年建成一起完成的巨大作品，整個工程耗時約10年完成，為了紀念著古代泰米爾詩人和哲學家提魯瓦魯瓦爾（Thiruvalluvar）。

▲ 維韋卡南達紀念館 Vivekananda Memorial 和巨大的提魯瓦魯瓦爾雕像 Thiruvalluvar Statue 圖／卡拉女巫 攝影提供

可以登島參觀的是提魯瓦魯瓦爾雕像旁邊的另外一座小島上面蓋了維韋卡南達紀念館，這是印度教使徒斯瓦米·維韋卡南達(Swami Vivekananda) 於1892年12月來到Kanyakumari，據說他在這個小島岩石上冥想，並獲得了靈感，決定致力於喚醒印度人民的精神和文化意識。為了紀念他在這裡度過的寶貴時光，印度政府於1970年建造了這座紀念館。

這個紀念館除了展示廳外，還有冥想室裡面會有冥想的背景音，許多人在此坐下停留冥想，是個非常容易讓人靜下來的空間！只是沒想到登島逛紀念館，也是需要脫鞋的🔥 在40度的高溫下，依舊是個辛苦的選項！

▲ 維韋卡南達紀念館 Vivekananda Memorial 冥想處

● 住宿地點：Hotel Jebasakthy

住宿地點離景點有點距離，這個小鎮最熱鬧的地方Kanyakumari Temple附近，吃飯也是需要到附近解決，但如果是要去Kanniyakumari Railway Station火車站的話，走路大約5-10分鐘可以到，而且房間很大也很乾淨，我住的是沒有冷氣的房間，房內還有附上附近的遊玩簡介，整個體感CP值也是蠻高的！不過如果可以離熱鬧區域近一點會更好！

金額：1485rs (NT576) / 1 days，無AC房，附瓶裝水、肥皂

推薦指數：★★★★☆│乾淨程度：★★★★★│CP值：★★★☆☆

▲ Hotel Jebasakthy 圖／卡拉女巫 攝影提供

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