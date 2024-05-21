5分鐘內陡降6千英尺！旅客憶新航死亡亂流瞬間：行李櫃被人「撞出凹陷」

新加坡航空班機21日遭遇亂流迫降泰國曼谷並傳出多人死傷。路透報導，Flightradar24航班追蹤資料顯示，該班機自倫敦起飛約11小時後，高度曾在5分鐘內從3.7萬英尺突然降至3.1萬英尺。一名旅客回憶，該機一度陡降，部分旅客因而被拋向機艙內天花板。

28歲乘客阿茲米爾（Dzafran Azmir）向路透說，事發時班機開始傾斜，他知道將有事發生，之後飛機非常突然下墜，坐在位置上但未繫安全帶的旅客都被拋向天花板，「有些人的頭撞上頭上的行李櫃，撞出凹陷，他們撞進燈具、面罩所在地方」。

有媒體引述據稱為亂流發生當下的社群媒體影像顯示，有空服員突遭拋飛，撞擊行李櫃和天花板，現場並傳出數聲尖叫。