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愛莉莎莎赴尼泊爾「花光旅費」 背後原因超暖心

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
愛莉莎莎與曾格爾前往尼泊爾喜馬拉雅山。 圖／擷自IG
愛莉莎莎與曾格爾前往尼泊爾喜馬拉雅山。 圖／擷自IG

愛莉莎莎近日與登山女神曾格爾及其他友人前往尼泊爾旅行，原以為會是一趟最省錢之旅，沒想到卻是花最多錢的一次，而這背後則有一個暖心的故事。

愛莉莎莎在IG發文透露，這次前往尼泊爾喜馬拉雅山選擇poon hill路線進行4天3夜之旅，此行他們請了當地的嚮導及背伕，不過看到背伕是一個年近60歲的瘦弱老伯，要一人扛起他們所有的行囊，心中感到有些罪惡感及不忍，不過嚮導及背伕服務都很熱誠，都是在服務完他們後，才會吃飯，而這也是尼泊爾旅遊業的規則。

愛莉莎莎還提到31歲的嚮導是個優秀的年輕人，不僅英文好，還創立一個收容所收留了8位貧困的學生，除了照顧日常生活，還自費請老師來幫忙，平時工作所賺到的錢也都花在這8個孩子身上，而老背伕雖然英文不好，服務總是很有熱忱，之後也才得知老背伕家裡，有2個孩子，一個還是baby，而老婆因為眼睛不好無法工作，所以他必須一肩扛起家中經濟。

看到這樣的情況，愛莉莎莎就決定將身上剩下不到10萬元的錢都給嚮導與背伕，下山後他們去了老背伕家拜訪，看到實際情況比想像中還清寒，他們又一起湊齊了給背伕太太眼睛的手術費，愛莉莎莎覺得「這是我第一次覺得自己的錢花的這麼有意義，這麼滿足 這麼不心疼」。

有網友看到愛莉莎莎的貼文覺得很感動，不過還是非常討厭曾格爾，而愛莉莎莎則回應「她其實是我們裡面最有愛心+行動力最強的 從頭到尾她都跟嚮導一起淨山 我一說要捐她立刻也拿錢 或許你認識她本人 而不是從媒體上認識 就會有不同的看法」，也有其他去過當地的網友提醒「他們的貧苦是普遍現象，他們其實習以為常，台灣還有人利用他們的貧苦募款吸金，莎莎這個部份要小心斟酌」，愛莉莎莎也親回應「你放心我都是親自交到他們手裡的」。

愛莉莎莎一行人前去嚮導所創立的收容所。 圖／擷自IG
愛莉莎莎一行人前去嚮導所創立的收容所。 圖／擷自IG

愛莉莎莎與曾格爾尼泊爾喜馬拉雅山。 圖／擷自IG
愛莉莎莎與曾格爾尼泊爾喜馬拉雅山。 圖／擷自IG

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