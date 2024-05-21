【南印度崔奇】探索印度最大寺院 斯里蘭甘納薩斯瓦米寺與岩堡寺！

從崔奇 Trichy 開始就是舒適的火車旅行了，這裡比想像中還要好逛好買😂逛廟的同時，周遭都是小商家，真的需要很強的克制力（可惜我沒有😂）！這裡是泰米爾邦的第四大城市，在主要幹道上，火車巴士都會經過此地，從坦賈武爾搭巴士過來只需要1.5小時，在當年英國殖民下，它成為一個重要的鐵路樞紐。

拜訪這座城市，除了準備搭火車到印度最南端外，也是為了拜訪兩個重要景點 斯里蘭甘納薩斯瓦米寺跟岩堡寺！

▲ 斯里蘭甘納薩斯瓦米寺 Ranganathaswamy temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

斯里蘭甘納薩斯瓦米寺 Ranganathaswamy temple ，這是印度最大寺院，7道城牆，21座塔門，內部供奉著毗濕奴，其中最大高達72M的南門塔門長期處於未完工狀態，1987年聯合國教科文組織協助完工，城牆與城牆之間塞滿各式店家，很難不駐足停留，內殿依舊是非印度教徒不得入內，但如先前的廟宇一樣順利進去參拜。

因為非假日，進到內殿人不多，依舊跟著排隊，這裡也有快速通關，只需要100盧比，不過今天人不多，所以用不到😂最裡面的毗濕奴神像非常壯觀，是目前參觀到的毗濕奴神像中最讓人印象深刻的❤️可惜只能留存在記憶裡😂

▲ 岩堡寺Rock Fort, 岩山路上跟入口處 圖／卡拉女巫 攝影提供

在接近傍晚的時候，氣溫降到39度，前往岩堡寺Rock Fort ，座落在83M高的岩山上，從遠處就可以看到它，是這座城市難以忽視的存在，蜿蜒直上約有437階梯，途中會經過祭祀濕婆神的Sir Thayumanaswamy寺院，通過這裡後，石梯繼續往室外延伸，到山頂祭祀象神的UchiPillayar Temple。

雖然來到這裡之前就有心理準備，但真的開始赤腳爬岩山時，依舊覺得腳底燃燒🔥不過已經比41度高溫好了😂畢竟有一大段路是在岩山內部！從山上俯瞰整個城市，這段路途，值得了❤️但下山有點陡，需要慢慢爬下去！

▲ 岩堡寺Rock Fort 俯瞰崔奇市區 圖／卡拉女巫 攝影提供

這次選擇的住宿地點，離景點較近，火車站較遠，雖然附近有公車可以搭乘，但日正中午的時候，叫Tuktuk車依舊是相對合理的選項。但天氣太熱的時候，Tuktuk價格常常很難殺到正常價格。

在崔奇飯店門口的警衛伯伯，看我多次在大熱天交涉失敗，忍不住走過來問我「為什麼不要搭公車，才10盧比，你搭Tuktuk你開多少價格？」我回「100盧比，到寺廟」他跟我說「100盧比可以吃飯，你可以坐10次公車，為什麼不要搭公車」

我忍不住笑著回說「不是啊，這天氣熱死了，我不想搭繞路公車，他不能到寺廟門口，而且這個價格我可以接受啊」他笑了笑跟我說「對你來說，這個價錢沒有問題，但你可以省下不少錢啊😂」謝謝警衛伯伯替我省錢，還幫我一起跟Tuktuk交涉（？🤣🤣🤣

▲ Hotel Deepam 門口的警衛伯伯(左), 飯店過街後好喝的茶店 (右) 圖／卡拉女巫 攝影提供

逛完兩個寺廟後，行程很悠閒，吃飽喝足，準備隔天搭7個小時的火車，從Tricky到印度最南端Kanyakumari，是最喜歡的3AC車廂❤️認真覺得在印度搭火車真的是最舒適的移動方式❤️❤️❤️

因為火車上常常會遇到很多有趣的人跟事，這應該是3AC車廂的一大優點之一，這次選擇兩層的那一面，這樣要坐要躺都舒適，在前往Kanyakumari的火車上，隔壁鄰居是兩個小女孩和她們的一家人，兩個小女生從一剛開始就吱吱嘎嘎的討論著我，到後面不討論了，直接正面詢問了我N個問題，不停地「Excuse me Excuse me Excuse me」😂😂。

最後她們很好奇台灣在韓國的哪一邊（她們對韓國娛樂很清楚😂），詢問我韓國跟台灣是同一種人嗎？有什麼好吃的食物嗎？台灣的男生跟韓國一樣帥嗎？（這題是不是怪怪der？）意外開起了台灣小教室，她們說以後要來台灣玩😂好喔！期待你們來❤️

▲ 火車上與鄰居兩個小女孩的相遇，最後直接爬到我床上來了XDD 圖／卡拉女巫 攝影提供

● 住宿地點：Hotel Deepam

住宿地點離火車站比較遠，但離景點很近，離熱鬧的購物地點很近，吃飯的選擇也很多，而且房間很大也很乾淨，應該是目前住到最好的一間，他們的服務也非常好，接待人員跟門口的警衛都很熱心助人！重點是價錢，以這個品質來說，真的非常便宜！

金額：1368rs (NT525) / 1 days，AC房，附瓶裝水、肥皂

推薦指數：★★★★★│乾淨程度：★★★★★│CP值：★★★★★

▲Hotel Deepam 圖／卡拉女巫 攝影提供

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