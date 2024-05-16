越南航班大爆發！ 3月份2,099架次，究竟是在夯啥？

【文・黃晨恩】

3月份台越入出境航班的定期航班中，河內611架次、13萬5,808座位數，胡志明市977架次、17萬0,560座位數，峴港413架次、7萬9,752座位數，富國島72架次、1萬6,680座位數，芹苴26架次、4,680座位數，合計共有2,099架次、座位數達到40萬7,480位，且載客率可達到8、9成之高。

目前台越航線共有台灣的華航、華信、長榮、星宇、台虎，以及越南的越航、越捷、越竹等航空公司執飛，根據市場供需不斷調整航班架次。同時，越南還有新興旅遊點～富國島的不斷增班，包括台灣虎航從4/2起及星宇航空7/1首航，另外還有越南籍越旅航空(Vietravel Airlines)計畫投入「台北－富國島」、「台中－峴港」、「台中－順化」等航線。可以說，台越天空將大放異彩。

珍珠奇幻樂園（圖片來源＝TTN圖庫）

◎台灣位居北美東南亞轉機最佳中繼站

關於台越航班不斷加溫的現象，先不談旅遊面的市場，而是也占了一大半因素的轉機市場。去(2023)年桃園國際機場迎來3,535萬人次旅客，雖僅恢復疫前(2019年)的73%，但轉機旅客卻大幅超越，去年共有625萬人次在台灣轉機，增加了17.5%，主要的市場即是來自於北美－東南亞的雙邊旅客，占整體轉機市場的4分之3，特別是台美的現有航點不斷增班，近期又相繼有達美、華航及星宇增開西雅圖航點，加上原本的長榮，航班數量暴增，最主要因素都是看好「北美－東南亞」轉機市場。

越南近年來經濟爆量起飛，商務旅客有增無減，加上越南的歷史因素，越戰後有不少越南人移民到北美，使得「北美－越南」的航線需求與日俱增，特別是南越的胡志明市及北越的河內，前者尤甚，航班雖多卻無團體機位可供給旅行社操作團體行程，可見一斑。

◎越南全國機場蓋不停

說到轉機市場，國際機場就很重要了。狹長型的越南國土，在鐵公路建設並不完善之下，飛機成為越南國內往來最便捷的交通工具，再加上不斷開闢的國際航點，使得越南的機場需求量大增。為此，越南航空局訂出的「至2030年、遠期展望到2050年全國航空港、機場系統發展總體規劃」中，便將興建大型機場列入，目標在2030年全國機場數量能超過30座，共有14座國際機場和16座國內機場，包括河內機場擴建工程、胡志明市新山1機場第3航廈，及距離胡志明市約40公里的全新第2機場。遠期到2050年則計畫共有33座機場，其中國際機場數量達到19座。

機場硬體建設不斷提升之下，將有助於觀光業的發展，新機場可容納更多航班，而新開闢的機場也能規劃直飛航班，縮短拉車距離及時間，使得旅遊行程的發展能更多元。

◎珍珠及太陽兩大集團讓越南越來越好玩

越南可說是個「豐儉由人」的旅遊國度，而且不斷推陳出新，一直都有話題。越南地接的皇冠旅行社總經理陳恩新表示，越南在旅遊產業中有兩大集團：珍珠集團(Vinpearl)、太陽集團(Sun Group)，兩大集團在越南橫跨數種不同領域的產業，出手都是大手筆，近年來在越南各地建造不少遊樂園、度假村，讓越南旅遊更具看頭。

陳恩新笑說，基本上，看到纜車、摩天輪都是屬於太陽集團的物產，包括大家熟知的下龍灣女皇雙層纜車及太陽之眼摩天輪、富國島的香島跨海纜車等；而珍珠集團則擁有不少度假村、飯店。即使是老景點的下龍灣，也因為每年都會推出新船下水，還是能營造一波波的話題，再加上去(2023)年米其林推出越南第一屆河內米其林，有4家一星餐廳，吸引來自全球饕客前來。

【左圖】富國島大世界購物商場【右圖】越南巴拿山（圖片來源＝TTN圖庫）

◎富國島免簽航班暴增

陳恩新指出，越南政府努力推動觀光旅遊，增加多國觀光免簽證，台灣雖尚未列入，但也將簽證申辦及費用降低，開放台灣民眾線上申請，費用僅需25美元(可刷卡)，團體雖然是45美元，但有專人服務，通關速度較快。

不僅如此，全力推廣為國際級度假島嶼的富國島，越南政府更推出直飛富國島的國際旅客免簽證可停留30天的措施，在台灣旅遊市場立即成為繼峴港之後的新興度假，不僅台灣就連越南的航空公司也都紛紛競相投入直飛航線(如前所述)。

◎綿延梯田與少數民族 沙壩將成後起之秀

此外，從河內往西北山區走，鄰近中國雲南邊境的沙壩(Sapa)，也是最近越南的熱門旅遊景點。沙壩的海拔1,650公尺，山巒起伏、境內多為一層又一層的梯田和山谷，是這裡的一大特色；少數民族黑苗族的貓貓村，更被譽為越南西北最美的村莊。

前往沙壩因為距離較遠，還可安排體驗難得的夜臥火車，這將會是河內的新興旅遊行程，為河內旅遊再創話題！

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