探索南印度古都「 坦賈武爾」：布里哈迪錫瓦拉寺與吳哥窟背後的文化聯結！

7個小時的長途巴士，從坎契普蘭Kanchipuram到300多公里外的坦賈武爾Thanjavur，這個古老的小城市，曾經是朱羅帝國鼎盛時期的首都，來到這裡唯一的目的就是 布里哈迪錫瓦拉寺Brihadishwara Temple！

▲ 布里哈迪錫瓦拉寺Brihadishwara Temple 外圍 圖／卡拉女巫 攝影提供

在這個城市落腳在相對繁華的市區，走路即可抵達布里哈迪錫瓦拉寺，舊巴士站也在旁邊，移動、購物皆很方便，但不知道為什麼這裡跳電的機率頗高，一個晚上就遇到5次的跳電，整個城市都變成漆黑一片，但只有持續一兩分鐘的時間。

布里哈迪錫瓦拉寺Brihadishwara Temple，這個西元10世紀建立，是當年代最大規模的印度寺廟，也是南印度最重要的寺廟之一，1987年成為世界文化遺產。63M高的寺廟頂端，放著一個重達81噸的冠狀石，由整塊花崗岩加工而成，而與正殿相對，是印度第二大4M高難迪Nandi聖牛像，是由一塊岩石切割而成！

這整座寺廟的設計，因為當時的高棉國王跟朱羅王朝往來密切，影響後來建造的吳哥窟，所以在吳哥窟可以發現諸多這廟宇的影子在內，此外因為當時的朱羅帝國國勢強盛，把勢力範圍拓展到了東南亞，因此在今日的東南亞依舊可以看到許多當時留下的文化影響。實在很難想像當年的建築技術到底如何辦到的！

▲ 布里哈迪錫瓦拉寺Brihadishwara Temple 難迪像, 周圍祈禱的信徒 圖／卡拉女巫 攝影提供

布里哈迪錫瓦拉寺Brihadishwara Temple 內殿供奉著巨大的濕婆林伽，網路上說非印度教徒不可入內殿，但我依舊沒有受阻，原因不明😂，早晨跟著大家坐在殿內閒聊等待入內(不到6:30)，大約6:30左右，會開始有人殿外唸誦經文，儀式結束後，突然大夥一窩蜂都站起來往前擠，搶著要排隊祈福🙏我也就不免俗地一起跟著參拜了😂

殿內參拜行程結束，在寺院到處走走，可以欣賞周圍精緻的石灰泥壁畫，和大小不一的數百個林伽，諸多信徒會坐在一旁休息和參拜。

▲ 坦賈武爾Thanjavur 舊巴士站 圖／卡拉女巫 攝影提供

結束此拜訪此城的目的地後，開始尋找前往下一個城市崔奇 Trichy 的方法，經過幾次搭巴士經驗後，現在越來越熟悉怎麼搭了😂問了路人，往Trichy的路線在新巴士站，可以搭公車過去，拎著包包，確定是哪台公車後，輕鬆上車，結果意外發現舊巴士站到新巴士站，女性搭公車不用錢😂 好喔好喔 我猜我大概省了10盧比😂😂

到了新巴士站，連問人都不用了！有台大型廣播在巴士旁一直重複喊著「Trichy!Trichy!Trichy!」嗯，好👌那就是它了😂60盧比，預估1.5小時路線，結果1小時就到Trichy了！😂趕在40度烈日前抵達，太完美了！

● 住宿地點：Ponni Residency Thanjavur

住宿地點就位在舊巴士站旁邊，走路不到1分鐘的距離，位在熱鬧的市區，離布里哈迪錫瓦拉寺Brihadishwara Temple走路大約10分鐘的距離，價錢有點高，不過選擇有限，但還算乾淨，是可以不用使用睡袋的程度！

金額：1550rs (NT605) / 1 days，AC房，附瓶裝水、肥皂

推薦指數：★★★☆☆│乾淨程度：★★★★☆│CP值：★★☆☆☆

▲ Ponni Residency Thanjavur 圖／卡拉女巫 攝影提供

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