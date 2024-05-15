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南印度七大聖地之一！坎契普蘭一日朝聖之旅攻略指南

聯合新聞網／ 卡拉女巫
▲ 凱拉薩那塔寺 Kailasanatha Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 凱拉薩那塔寺 Kailasanatha Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

南印這個季節，每天中午高溫41度，大約都要到下午4點左右才會開始降溫，因此這時間大部分的人都躲了起來，接近下午4點的餐廳擠滿了人，幸運地因為是只有一個人，所以被快速請入內用餐😂用完餐就快速前往各寺廟參觀。只能說赤腳走在寺廟高溫地板上，像是一種修行😅

坎契普蘭 Kanchipuram 是印度教七大聖地之一，到處都是祭祀濕婆神跟毗濕奴的寺廟，特地繞道而來這個知名小城，就是為了其中的4個寺廟，凱拉薩那塔寺 Kailasanathar Temple, 斯里艾坎巴蘭塔寺 Ekambaranathar Temple, 瓦拉達拉賈貝瑪寺Varadharaja Perumal Temple, 和 卡馬克希安曼寺 Kamakshi Amman Temple，網路上能找到的資料大多都會寫可以參觀，但非印度教徒不能進入內殿，但幸運的我，不知道為什麼就誤打誤撞跟著走了進去殿內，沒有人攔我，也沒有遇到說要收門票的詐騙😂

凱拉薩那塔寺 Kailasanatha Temple，是坎契普蘭最古老的寺廟之一，，建於8世紀初帕拉瓦王朝，以海岸寺院為範本，裡面是供奉濕婆神的，寺廟內隨處可見獅子的雕刻，很可惜這座寺廟有些雕像有些受損沒有受到完整的保護，離主城市也有點距離，相對其他寺廟人潮不是很多。

▲ 斯里艾坎巴蘭塔寺 Ekambaranathar Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 斯里艾坎巴蘭塔寺 Ekambaranathar Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

斯里艾坎巴蘭塔寺 Ekambaranathar Temple，就在市中心，是坎契普蘭最大的寺院，是供奉濕婆神的，興建於16-17世紀，擁有60M高的巨大塔門和1,000根柱子的走廊，寺院裡面有一顆超過3,000年的芒果樹，傳說濕婆與帕爾瓦蒂Parvati 結婚的場所，可以繞著芒果樹走一圈祈禱，院內有一部分正在施工，但依舊不減他的美麗！

可惜內殿裡面都不能拍照，跟著人潮排隊祈禱，看內殿雕刻神像，最有趣的應該是在瓦拉達拉賈貝瑪寺Varadharaja Perumal Temple，因為參拜人潮眾多，內殿裡面有人籠鐵柵欄，人就像貪吃蛇一樣，繞來繞去的排隊，你進去了就只能往前，無法後退，就像人生選了這條路，硬著頭皮也得走完，不能回頭😂

▲ 瓦拉達拉賈貝瑪寺Varadharaja Perumal Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 瓦拉達拉賈貝瑪寺Varadharaja Perumal Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

在瓦拉達拉賈貝瑪寺Varadharaja Perumal Temple排隊參拜的人潮塞滿整個內殿，原本以為只是跟著參拜毗濕奴，光這個部分就已經排了30分鐘，順著拜完後，有個收費人員，他會看人問要不要付費走快速路線（他沒問我😭）當時的我還不知道那是什麼意思…，直到我排了10分鐘後，我問了後面來自清奈的情侶，他們說「付了錢就可以走快速通關，可是你現在已經排到這裡了，所以想要付錢也沒有辦法」好喔，多少錢不知道，但反正我什麼也不能做了，放棄思考😂

排了接近1個小時後，終於知道為什麼要那麼久了，因為大家要摸在天花板的金蜥蜴雕像祈福🙏（要從頭摸到腳，然後拜一下）哦…好喔😂問後面情侶，他們大笑著說「我們印度人崇拜動物，哈哈哈，蜥蜴可以帶來好運，不過我們也是第一次知道可以來這裡摸蜥蜴雕像祈福，很特別」 嗯，真的很特別呢！希望蜥蜴也可以保佑我🙏

▲ 卡馬克希安曼寺 Kamakshi Amman Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 卡馬克希安曼寺 Kamakshi Amman Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

最後一站來到卡馬克希安曼寺 Kamakshi Amman Temple，奉著帕爾瓦蒂化身的卡馬克什女神。據說這裡是帕爾瓦蒂腹部落地的地方。寺廟外圍有一個神殿的方形水池，夜晚會有燈光變換，非常美麗，這間寺廟就坐落在市區，是步行就可以抵達的寺廟，離開寺廟後也非常方便購物或吃飯。

▲ Hotel Ramco Residency 的飯店員工們 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ Hotel Ramco Residency 的飯店員工們 圖／卡拉女巫 攝影提供

結束這裡的行程，傍晚在沒有直達車的坎契普蘭小城，尋找前往303公里遠的 坦賈武爾Thanjavur方法，感謝飯店員工們的幫助，一群人聚在一起討論最好的方法和最便宜的路線，最後直接幫訂好明天中午從另外一個城市 Chengalpattu 轉車的長途巴士，怕我沒空調7小時車程會陣亡，堅持幫我直上AC Sleeper，630盧比（NT233），沒有多收我錢外，還幫我畫圖、寫筆記怕我把自己搞丟，非常感謝大家啊❤️

▲ Hotel Ramco Residency 的飯店員工們 幫我寫的手寫筆記跟印好的巴士車票 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ Hotel Ramco Residency 的飯店員工們 幫我寫的手寫筆記跟印好的巴士車票 圖／卡拉女巫 攝影提供

▲ 坎契普蘭巴士站 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 坎契普蘭巴士站 圖／卡拉女巫 攝影提供

最後，坎契普蘭搭巴士到Chengalpattu巴士站(25rs)，轉Tuktuk車到附近的Paranur Toll Plaza收費站(150rs) 搭上前往坦賈武爾Thanjavur的AC Sleeper 巴士，總共只花了805rs(NT314)！

▲Paranur Toll Plaza收費站, Chengalpattu 附近 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲Paranur Toll Plaza收費站, Chengalpattu 附近 圖／卡拉女巫 攝影提供

● 住宿地點：Hotel Ramco Residency

住宿地點就位在巴士站旁邊，走路不到1分鐘的距離，旁邊有非常多餐廳可以選擇，公車站也在旁邊，員工們都非常友善，不管是接待的櫃檯還是打掃的清潔人員們，都非常熱心地提供各種幫助！

金額：1290rs (NT501) / 1 days，AC房，附瓶裝水、肥皂

推薦指數：★★★★★│乾淨程度：★★★★★│CP值：★★★★★

▲ Hotel Ramco Residency 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ Hotel Ramco Residency 圖／卡拉女巫 攝影提供

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