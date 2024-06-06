住好住滿！芭達雅住宿推薦 幾點入住就幾點退房，早餐「單點式吃到飽」評價巨高

好幾年沒去芭達雅了，雖然這一趟去的時候也嚮往那種有豪華海景跟無邊際泳池的高級渡假村⋯⋯但是預算考量之下還是決定找間地點方便、價格也讓小資族比較可以下得了手的那種旅宿，後來雀屏中選的就是這間2022年才新開幕的「Payaa Hotel（帕亞酒店）」，它的地點算是位於芭達雅市中心的偏北邊，鄰近的地點非常熱鬧，有兩間大型的百貨商場、各種餐廳林立，離知名的「Tiffany's Show（蒂芬妮人妖秀）」和「Alcazar Cabaret（阿卡薩卡巴萊秀）」也很近，然後10分鐘內可走到這幾年很夯的「芭達雅飛機夜市」，若你們訂的住宿方案是含早餐的話，這裡的早餐是單點式可以無限加點的那一種，精緻又美味，網路上評價很高，最後一定要提的一大優點就是這間飯店可以讓客人幾點住房就隔天幾點退房，比如說我今天是晚上七點才Check-in，然後住一晚的話，就可以隔天晚上七點再退房，保證讓客人住好住滿，是不是非常地貼心呢！？

Payaa Hotel 帕亞酒店

地址：102 35 หมู่ที่ 9 Pattaya 3 Alley, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150 Thailand

電話：+66-65-056-6464

官方網站：https://www.payaahotel.com/en/

飯店的外觀其實看起來並不算特別起眼的那一種，不過地點真的很四通八達，步行到海灘只要4~5分鐘，步行到「Central Marina」這個百貨商場也是差不多的時間（裡面有「Big C」可以大採購），然後如果你覺得「Central Marina」太舊了，那再往北走個7分鐘左右就可以抵達「Terminal 21 Pattaya」，也不算太遠。

雖然飯店外觀看起來有點普通⋯⋯但進入大廳以後會發現裡面的裝潢其實充滿古典美，很有傳統的泰式風情，而且是有質感的那種，不是破破舊舊的感覺。

這間飯店的櫃台人員英文都非常流利而且態度也非常親切，我入住期間至少跟四位櫃台人員講過話，每一位都是如此，所以讓我留下了很良好的印象。

牆上的一些壁畫都非常有質感，而且似乎是有故事劇情的那一種！？

也有販售一些SPA方面的商品（有些跟他們客房內提供給客人的一樣），質感都不錯，我退房時有跟他們買了一雙室內用的拖鞋。

大廳的另一邊其實是一間有對外營業的咖啡廳，叫做「Gather Ground Cafe」（Google評分4.5顆星），然後飯店住客如果訂的是含早餐的方案的話也會在這邊享用，往下看我也會與你們分享相關的圖文。

大廳的一角有一間小房間，那天櫃台人員是安排我們先坐這邊享用迎賓飲料。

有些平價飯店是連迎賓飲料都沒有的，這裡不但有迎賓飲料而且擺盤還超美，根本像來到五星級飯店的感覺～

【特級特大雙人床房 Grand King Room】

我這次在訂房網訂的房型有個很威的中文名字叫「特級特大雙人床房」！那時訂的房價是一晚兩千多，整間房間的空間大約10.5坪，兩個人住起來相當寬敞。

這次住的房間是在3樓。

King Size的雙人床睡起來很舒服，床墊感覺軟硬適中，被子蓋起來也不會有悶熱感。

枕頭的話一人都有兩顆，軟硬度略有差異，然後床頭是兩邊都有插座可以充電、不用搶。

床頭上掛的畫作承襲一樓大廳壁畫的風格，挺有味道的。

房間角落還有這個休憩的空間，像我們第一晚有去「芭達雅飛機夜市」買吃的回來，就是坐在這邊吃。

有興趣的話可以參考我寫的這篇⋯⋯【芭達雅】芭達雅飛機夜市 - 環繞一台飛機而營運的特色夜市，經典小吃應有盡有，價格也很親民喔！

床正對著電視，我記得頻道的選擇還蠻多的，然後因為是智慧型電視，所以還可以跟手機聯動播放YouTube的影片唷！

電視正下方有一個很適合置物的空間，然後左邊的架子上有Mini Bar等物品。

茶包跟咖啡包是飯店自有品牌的，雖然我沒有泡來喝⋯⋯但外包裝設計感覺蠻好看的。

除了剛才那兩瓶常溫的飲用水以外，冰箱還有兩瓶已經冰在裡面，當然～喝不夠的話可以再跟櫃台索取。

保險箱當然也是有提供的。

遙控器、盥洗用品還有Room Service的菜單等都擺在這邊。

再來看到的是很特別的衛浴空間⋯⋯其實我當初會想訂這個房型就是覺得它的空間規劃很與眾不同。（那個布簾當然是可以放下來的）

一般浴缸都會放在衛浴空間的邊邊，但是這一間的浴缸是直接在正中間⋯⋯

浴缸的其中一邊是洗手台和開放式的衣櫃，衣櫃後方還隱藏了一面大鏡子。

另外一邊則是淋浴間，有一般的蓮蓬頭也有大型的花灑。（我自己是很不習慣用那種花灑）

隔壁還有一間廁所，都有門可以關起來，不用擔心⋯⋯

比較大條的浴巾放在洗手台的下方，但是好像沒有另外提供擦臉的毛巾⋯⋯

洗完澡後可以換上浴袍來休息，但我覺得我每次穿起來都很像病人一樣，超醜的。

衣櫃下方有穿起來很抒壓的室內拖鞋和吹風機，因為太喜歡那拖鞋的觸感了，所以我後來有從櫃台買一雙帶回台灣。

房間還有一個獨立的小陽台可以透透風。

下面那一區好像是飯店咖啡廳附設的室外用餐座位。

有些飯店即使有陽台但還是禁止房客在此抽煙，不過這裡的可以喔～不過抽煙的時候要把拉門拉上、不能讓煙味跑進房間內就是了。

晚上逛完夜市以後回來就準備泡個舒服的熱水澡、好好放鬆一下。我記得這邊洗髮精、沐浴乳等都帶著清新的草本精油香氣，不是很化學的那一種，洗起來還蠻療癒的。

隔天早上睡起來以後先帶你們去看一下位於8F的健身房和泳池。

健身房就長這樣，應該算麻雀雖小、五臟俱全吧？不過蠻少真的看到有人出國旅遊還特地在這認真健身的就是了⋯⋯

這裡的泳池是L型的，規模應該算中等吧！？雖然不是那種夢幻的無邊際泳池⋯⋯但是走到最前面還是可以眺望到一點點海景。

泳池這邊有提供專門的浴巾，所以你們不用把房間那條浴巾帶上來喔～

這邊還有一間美美的高樓酒吧～傍晚的時候可以和朋友或情人在這邊點杯調酒然後一起欣賞浪漫的夕陽之類的。

要下水游泳之前可以先在這裡沖洗一下身體。

我們那幾天在芭達雅其實有排了滿滿的行程，所以並沒有花太多時間在泳池這邊泡水，只有稍微待個半小時左右放鬆一下而已。

當天上午太陽還不算太大，稍微泡一下水在躺在躺椅上閉目養神一下挺舒服的。

我覺得泳池不算是Payaa Hotel的強項，不過有泳池總比沒有泳池好，大家如果想擁抱大海的話也可以步行5分鐘就到沙灘，如果想泡泡水又不想腳上沾滿一堆沙子的話就來頂樓這裡吧～

最後要與你們分享的是早餐的部份。

先跟你們說一下，我這次是在這裡住了三天三夜，本來訂的是不含早餐的方案，但是來住的時候看到很多人都留言說這裡的早餐很不錯吃而且還是單點吃到飽的方式，所以其中一個早上我們就一人花了450泰銖來吃。（等於是早餐跟午餐一起解決）

這裡早餐供應的時間非常特別，是從早上的七點供應到下午四點（不管是住宿含的早餐還是像我們一樣另外加價的都一樣），如果你是那種半夜還在外面享受夜生活然後天亮才睡覺睡到下午的人⋯⋯就可以睡飽後起床再悠閒用餐，聽起來是不是很不錯呢？

點餐的時候可以一次就點很多道（沒有限制一次只能點幾道），但當然也可以一次只點一道，吃完以後再繼續加點其他品項啦～這樣食物比較不會因為一次全上桌而冷掉，但我那天是想拍一張餐點上齊、比較豐盛感的照片，所以就一次點了一大桌！（但我們都有吃光光，沒有浪費食物唷～）

飲品的部份茶和咖啡都有，茶的部份菜單上寫說是什麼百年的招牌紅茶，咖啡是中度烘焙的阿拉比卡豆咖啡，後面那兩杯看起來很像一般的平價果汁，但其中一杯是用鳳梨、蘋果、薑、凹唇薑所打成的，另外一杯是用芭樂、柳橙、紅蘿蔔和薄荷打成的，都很有健康概念。

這一碗是我點的粥，可以自選要雞肉或是豬肉口味，然後旁邊那顆是半熟蛋，可以打進粥裡一起享用。

這一份是越式的煎蛋搭配香腸、越式火腿、肉末等多種配料，還蠻香的。

很多人推薦的班奈迪克蛋，雖然賣相沒有一些高級早午餐餐廳的那麼誘人⋯⋯但是口味其實蠻道地的，口感跟風味都跟我以前去一些餐廳吃到的差不多。

水波蛋也是一刺開就有柔滑蛋液的那一種，吃完意猶未盡的話可以馬上請服務人員再上一份唷！

再來這是烤吐司配草莓果醬與奶油，他們的奶油還蠻好吃的，不是很甜膩的那一種。

再來這一份是裹上蛋液去煎的法式吐司，可以搭配蜂蜜一起享用。

這優格是跟法式吐司一起附上的，基本上就是一大碗原味優格搭配香蕉、黑巧克力、燕麥、藜麥等食材，很有健康概念也蠻幫助消化的。

生菜沙拉佐上的應該是巴薩米克紅酒醋，可以一人都來上一份，蠻爽口的。

其他可以點的其實還有美式早餐、煙燻鮭魚、雞肉咖哩飯、藜麥炒飯、港式炒飯等，但我們那天把前面有拍照的那些餐點吃完以後其實就很有飽足感了（有些有點第二輪），所以就沒挑戰全品項制霸了！

以上就是這次的分享，總結就是這樣地點真的很方便，早餐我覺得比一般平價飯店沒特色的早餐好吃很多，然後可以住滿24小時才退房這點也大大加分，不過這裡有個缺點就是附近聲色場所晚上的聲音會比較吵一點，如果你們是睡覺時真的聽到一點點聲音就睡不著的那種人的話⋯⋯請自行斟酌一下要不要訂這間，但我那三晚是完全沒受到那聲音的影響啦～都躺在床上就很快睡死了，所以對我來說沒什麼差。

Payaa Hotel 帕亞酒店

地址：102 35 หมู่ที่ 9 Pattaya 3 Alley, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150 Thailand

電話：+66-65-056-6464

官方網站：https://www.payaahotel.com/en/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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