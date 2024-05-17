騎馬初體驗！南印度瑪哈巴利普蘭一日遊攻略＋坎契普蘭便宜路線指南

經過1.5小時的車程，順利抵達距離清奈以南約60公里外的 瑪哈巴利普蘭 Mahabalipuram，這個靠海小城市，以其獨特的濱海廟宇而聞名於世，不過廟宇與遺跡可以等到明天早上再逛，但大海再累都想衝過去看看😍 索性找到住宿地後，放了行李，直接往海邊散步去！

▲瑪哈巴利普蘭 Mahabalipuram 海邊 圖／卡拉女巫 攝影提供

距離住宿地不到3分鐘，孟加拉灣就在眼前，旁邊還有像台灣夜市遊戲的小攤販，旁邊一位大哥牽著馬要我試試，問了價錢殺了價(300rs)，人生第一次騎馬就在這裡了！感謝那位大哥的引導，也感謝Sandals 沒有把我從牠身上給摔下來😍這真是太好玩了😍😍😍😍

▲ 瑪哈巴利普蘭 Mahabalipuram 海邊騎馬 圖／卡拉女巫 攝影提供

晚飯後，跟民宿老闆聊天，忍不住問了這次選舉投票的事情，可惜抵達的這天，剛好錯過昨天投票的時間😭老闆驕傲的拿出手證明他投了票！在這裡，每個投了票的印度人，手上都會有這個印記，大概會停留1-2星期。老闆說他投給了BJP，她做了很多好事，改善這裡的環境，非常重視大家的教育問題…etc

然後不免俗的他好奇問了台灣的問題，台灣今年的選舉，他還分享了他有多討厭中國😂他說我們國家跟你們國家現在是好朋友，中國有很多問題，不要跟中國走太近，這樣會有很多麻煩😂😂😂真是太可愛的老闆😍😍

▲ Siva Guest House, Kumar 投票證明！ 圖／卡拉女巫 攝影提供

隔天不到清晨6點起床，趁著天未亮涼爽30度，散步到Shore Temple看日出，只需要15分鐘，大約1公里，可惜雲太厚，太陽不肯露面😂沒有看到日出。

海邊的Shore Temple，是建於8世紀的世界文化遺址，原有7座寺廟，現存一座，小建築內供奉著7世紀的毗濕奴神像，大建築為祭祀濕婆的林迦，入口面海。依照海風日夜侵蝕的程度，整體遺跡算是保存的相當良好，座落在海邊，實在美的不太像話！❤️

▲ (左上) Arjuna's Penance 阿周那的苦修雕刻, (右上) Shore Temple, (左下) 黑天奶油球 Krishna's Butter Ball, (右下) 黑天奶油球 Krishna's Butter Ball 圖／卡拉女巫 攝影提供

因為時間還早，氣溫不高，就一路再往下走了2公里，直接殺去看Five Rathas，這是由5座各有特色的寺院組成的建築，分別以《摩訶婆羅多 Mahabharata》的英雄人物 般若五子命名，不過公元 680 年因當時的國王駕崩而未完工，所以沒有成為寺廟，而這也是FGO裡最強狂戰士阿周那的出處😂 不虔誠感恩狂周那一路照拂說不過去，因此誠心的走了2公里，感謝他carry我走到現在的異聞帶😜😜萬分感謝❤️

回到熱鬧的城中心看Arjuna’s Penance 阿周那的苦修雕刻，世界最大浮雕在眼前，各種細節，展示了印度古代藝術家的精湛技藝，真的很難想像它是如何產製而成，非常壯觀！旁邊的黑天奶油球 Krishna's Butter Ball也非常神奇，巨大的岩石在斜坡上卻不會滑落，據說帕拉瓦王朝曾用大象牽引石頭卻完全不動，爬上斜坡從內側看長得像顆石球被刀切過，人類跟狗都可以在巨石下遮蔭。

▲ (左)Five Rathas, Arjuna Ratha, (右上) Five Rathas, (右下) Five Rathas 圖／卡拉女巫 攝影提供

逛完整個遺跡後，開始思考怎麼轉移到下一個城市，Lonely Planet 上只寫有巴士可以從Mamallapuram 直達 坎契普蘭 Kanchipuram，但問了半天大多都是回清奈或者去其他地方，背著行李，經過一番尋找，確定沒有直達車，而且 google maps 上面顯示要4小時，從北邊轉車，繞一大圈，而且最快要等到中午11點多才有車，就在我準備放棄掙扎，開始跟TukTuk殺價1500盧比包車直達的時候！

好心路人跟我說可以先搭巴士到Chengalpattu，那邊有很多巴士可以到Kanchipuram不用擔心！而且到Chengalpattu的巴士很多，現在我眼前這台巴士就可以上車！我直接二話不說跳了上去！嗚嗚，竟然只需要25盧比😂😂😂而且看地圖它離Kanchipuram很近，不繞路1小時可以到 ！人生突然充滿希望！❤️

▲ (左) 前往Chengalpattu 巴士上，準備上車的婦女, (右上) 前往Chengalpattu的巴士, (右下) 擠滿人前往Kanchipuram的巴士 圖／卡拉女巫 攝影提供

到Chengalpattu下車，完全不知道要搭哪班車才能到坎契普蘭 Kanchipuram，最後搞清楚哪些車可以到，但問題是每台車都擠滿了人，需要想辦法把自己塞進去😂研究別人怎麼做之後，找了台勉強還有空隙的巴士，擠了上去，勉強擠到一個座位（嗚嗚 不然站一個多小時會昏迷😂其他人太厲害了👍🏼）而且只需要32盧比！

▲ Chengalpattu 巴士站尋找前往坎契普蘭Kanchipuram的巴士

結果，意外地整趟從瑪哈巴利普蘭 Mahabalipuram到坎契普蘭Kanchipuram，66公里，只花了我2小時和57盧比（大約21台幣）😂😂而且巴士下車地點直接就是在坎契普蘭Kanchipuram住宿地，直接就是巴士站旁邊，真是太神奇了❤️❤️❤️感恩好心路人的大力協助！

● 住宿地點：Siva Guest House

離海灘與各景點都很近，步行可到的距離有諸多美食可以享用，負責接待的Kumar人很好，不吝分享各種經驗，也熱心提供各種協助，值得信賴！而房間乾淨舒適，是不需要有打開睡袋的程度，價格合理！

金額：764rs (NT297) / 1 days，無AC房，附瓶裝水、肥皂

推薦指數：★★★★★│乾淨程度：★★★★★│CP值：★★★★★

▲Siva Guest House 圖／卡拉女巫 攝影提供

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