夢幻旅遊新星「越南富國島」！ 全球百大景點「7大必遊體驗、5家寶藏酒店」 精彩活動不斷線

【旅奇傳媒/編輯部報導】越南純凈的「珍珠島」富國島～一個夢幻般的旅遊勝地，以綿長的沙灘、碧綠的大海，獨特的自然和文化奇觀，於2021年被《時代》雜誌評選全球百大景點。現在，富國島正在以嶄新的面貌與世界相見：成為越南文化旅遊的新星。

越南富國島2021年被《時代》雜誌評選全球百大景點。 圖：太陽集團／提供

文化旅遊業的發展在 Covid-19 之前，文化旅遊占全球旅遊業的37%，並以每年增長15%的速度成長。在亞洲，大家熟知的文化旅遊產品，像是：中國「印象麗江」等印象系列沉浸式文化藝術表演，不但打響了自己的品牌，還成功讓將自己國家推向國際。而在東南亞，泰國依靠文化遺產成為東協文化產品出口額第二高的國家，僅次於新加坡。

▲地中海日落小鎮 Sunset Town，是富國島最新最夯的新景點。 圖：太陽集團／提供

近期在越南，文化、體育和旅遊部也批准了打造國家文化旅遊品牌的項目。到 2030年，在約1300億美元的遊客總收入中，文化旅遊的比例將拉高至20%～25%。以文化產業作為旅遊業發展的先鋒，越南許多旅遊目的地的吸引力日益增強。其中，富國島就是一顆冉冉升起的新星！

感受富國島魅力！ 必去珍珠島上 TOP 7 體驗！住宿5大推薦飯店

▲絢爛的「海洋之吻（Kiss of the Sea）」煙火秀，已成東南亞必看的表演之一。 圖：太陽集團／提供

TOP １／海洋之吻、整年無間斷的煙火島嶼

富國島就像一個新的文化藝術中心，一系列的文化活動，尤其是演出，在全島各地不斷推出，熱鬧非凡。

▲地中海日落小鎮是充滿歐式建築風格的夢幻打卡地。 圖：太陽集團／提供

日落小鎮位於富國島南部，是一個充滿活力的文化中心，遊客可以在這裡體驗壯觀的街頭藝術和精彩的現場表演。2024年新推出的「海洋之吻」是在全球最大的海上劇院！來自20個國家的60位藝術家將火、水、雷射光、燈光、音樂和行為藝術完美結合，令人嘆為觀止，已成為東南亞必看的表演之一！

緊隨「海洋之吻」之後的是每晚的藝術煙火表演，璀璨奪目的煙火表演將夜空點綴成五彩繽紛的萬花筒，使富國島成為世界上少有的 365天都有煙火表演的夢幻島嶼！

▲海上探險藝術表演－愛的颶風。 圖：太陽集團／提供

TOP ２／夕陽下來場愛的颶風！海上探險藝術表演

當充滿異國情調的橙色太陽從地平線落下時，水上摩托艇和飛板表演就在親吻橋上演！由 18 名國際運動員同時上陣，結合力與美的表驗令人驚嘆！這已成為富國島最激動人心的體驗之一。「愛的颶風」表演的設計和表演單位由 H2O 公司擔綱（曾參與過《不可能的任務》和《007》等多部著名電影製作！）

▲搭配音樂與舞蹈，讓質樸可愛的木偶表演展現了別樣越南傳統文化。 圖：太陽集團／提供

TOP ３／在越南首座海灘木偶劇院 欣賞傳統文化木偶表演

越南第一齣海灘木偶劇院就在富國島！樸拙可愛的木偶表演人氣持續上升中！8 個獨特的舞蹈表演，結合越南傳統音樂，如「chầu văn」歌和「chèo」歌，帶領國際旅客探索越南文化的流動：發現稻米生產的勞動生活之美，讚揚越南人民的精神信仰文化。

入夜後，日落鎮熱鬧的海濱夜市 Vui-Fest Bazaar 將展現 Loang Xoang 和 Tinh Tuom（擦鞋表演）的魅力，這是一種利用日常物品將馬戲表演和現場音樂融合在一起的街頭戲劇表演。

▲結合馬戲、音樂與街頭戲劇的熱鬧表演－VUI-Fest Bazaar + Street show。 圖：太陽集團／提供

▲親吻橋是一座獨特的互動式雕塑。 圖：太陽集團／提供

TOP ４／富國島小巴黎 來親吻橋 KISS 吧！

於2023 年底全新開放的親吻橋（Kiss Bridge）是由著名的義大利建築師馬可-卡薩蒙蒂（Marco Casamonti）精心打造，一座獨特的互動式雕塑！兩條長達 400 公尺的人行道延伸至海面上，並在中間匯合，中間僅相隔30公分。在日落時分尤其迷人，喚起人們對愛情以及人、自然和宇宙之間聯繫的永恆遐想，也一舉成為亞洲最夯 Instagram 必拍到景點之一！

▲乘坐纜車鳥瞰波光粼粼大海，抵達繽紛的太陽世界自然公園。 圖：太陽集團／提供

TOP ５／老少咸宜！從早玩到晚 太陽世界自然公園

Hon Thom 纜車將乘客從富國島南端的碧海上，運送到離岸不遠的田園詩般的 「菠蘿島」－Hon Thom。纜車全長7899.9公尺，乘坐纜車可鳥瞰波光粼粼的大海、鬱鬱蔥蔥的叢林和一望無際的藍天。遊客抵達 Hon Thom 島後，等待他們的將是一個奇妙的世界：太陽世界自然公園！

▲太陽世界自然公園高人氣的世界最長的木造雲霄飛車－木蛇之怒。 圖：太陽集團／提供

四周環繞著美麗的海灘和椰林，擁有老少咸宜的遊樂設施，最受歡迎的莫過於陸上樂園 Exotica Village 和 Aquatopia 水上公園，尋求刺激的你一定不要錯過世界最長的木造雲霄飛車「木蛇之怒」（The Anger of the Wooden Snake）；想要輕鬆愜意曬曬日光浴，則可以在生態海灘俱樂部（Eco Beach Club）慵懶度過一天！

TOP ６／屢獲殊榮的熱帶海灘

▲富國島被《DestinAsian》雜誌評為亞洲十大最美海灘目的地。 圖：太陽集團／提供

富國島得天獨厚的綿長沙灘，得到了世界上一些最負盛名的媒體認可～《DestinAsian》雜誌將富國島評為亞洲十大「最美海灘目的地」；而《Tatler Asia》和《Condé Nast》將富國島與泰國喀比（Krabi）、印尼峇里島等全球知名海灘勝地相提並論。加拿大著名線上旅行社 Flight Network 甚至將凱姆海灘（Kem Beach）評為 2018年全球最美的50個海灘之一。細緻柔美的白沙、隨風擺動的椰子樹、海天一線的美景，有誰能抵抗這片迷人的海？

TOP ７／眾多寶藏酒店 絕對找得到適合自己的住宿！

富國島擁有全球最負盛名的酒店品牌，無論是情侶、家庭或是一群朋友，都能找到最合適的住宿！以下依照預算，推薦5家寶藏酒店給你！

❖ 戀人首選：拉菲斯塔希爾頓富國酒店 希爾頓古董珍藏酒店

▲拉菲斯塔希爾頓富國酒店。 圖：太陽集團／提供

這家優雅的高檔酒店於2023年12月開業，俯瞰海灘和親吻橋，其設計靈感來自義大利的阿瑪菲海岸。戀人們可以入住地中海風格的客房，欣賞日落美景，在波光粼粼的泳池中享受浪漫時刻。

❖ 適合家庭出游： 富國新世界度假村

這家五星級度假村有375套寬敞的泳池別墅可供選擇，共有七種房型，坐落在風景優美的花園中，設有誘人的室外泳池、擁有16間房間的 SPA 水療中心和豐富多樣的兒童俱樂部，距離凱姆海灘僅幾步之遙，直觀地滿足了家庭的需求。

▲富國新世界度假村。 圖：太陽集團／提供

❖ 適合海灘愛好者：富國翡翠灣豪華公寓（Premier Village Phu Quoc）

這家現代度假村直接坐落在世界百大最美海灘之一的凱姆海灘上，客房、套房、公寓和泳池別墅一應俱全，還有室外泳池、水療中心和豐富的活動，距離柔軟的沙灘僅幾步之遙。

▲富國翡翠灣豪華公寓。 圖：太陽集團／提供

▲雅高管理的富國度假村。 圖：太陽集團／提供

❖ 適合自然愛好者：雅高管理的富國度假村（Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay Managed by Accor）

酒店優雅地坐落在一個僻靜半島的頂端，四周環繞著蔥鬱的森林、潔白的沙灘和一望無際的蔚藍大海，是一個讓遊客回歸自然的獨特度假勝地。您可以住在寬敞的別墅裡，在多層泳池中盡情暢泳，在 Plumeria 水療中心放鬆身心，或者什麼也不做，只在海灘上 chill。

▲富國翡翠灣 JW 萬豪度假酒店及水療中心。 圖：太陽集團／提供

❖ 適合設計愛好者：富國翡翠灣 JW 萬豪度假酒店及水療中心

這家豪華度假酒店由著名建築師兼室內設計師比爾-本斯利（Bill Bensley）精心打造，其前身是一所 19 世紀的法國大學，後來經過一番改造，成為了一個奢華的海濱游樂場。藝術風格的客房、貝殼造型的泳池和一流的設施相得益彰。

❖ 適合經濟型游客： 精選酒店和住宅 預算有限的遊客也不怕！

CP值高、舒適、便利的住宿選擇應有盡有：La Bonheur、De Stefano、Venice Hotel Phu Quoc、Rose Hotel 和 Rova Hotel 等酒店令君選擇。房價每晚約18-40 美元不等，家庭客則有 Sun Grand City Hillside Residences 經濟實惠的公寓！

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