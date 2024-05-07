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菲律賓自由行必玩！2024「薄荷島」度假旅遊全攻略

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / ReadyGo
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菲律賓自由行怎能不跳島一下？徐徐微風搭配慵懶的海島風光，細白沙灘與清澈見底的海水相映，讓人能瞬間忘卻各種煩惱！以渡假勝地為名的薄荷島位在菲律賓宿霧島東南面，從潛水、生態觀賞到木筏船午餐，各種在地體驗，展現薄荷島獨一無二的美，其白沙灘更被認為是世界上最美麗海灘之一，吸引許多遊客前來享受陽光和海灘！今天就幫大家整理了薄荷島度假旅遊全攻略，一起來看看，來到島上絕不能錯過的景點與餐廳吧！

菲律賓自由行：薄荷島行前須知

薄荷島簽證注意事項

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目前菲律賓尚未對台灣開放免簽證入境，想前往薄荷島必須先取得菲律賓簽證，簽證可分成電子及紙本兩種，電子相較紙本，申辦便利、流程時間僅需兩天，但入境後只能停留30天，紙本則能停留59天，費用上電子簽證費用為台幣1500元，紙本為1200元，供大家參考。

薄荷島適合旅遊天氣

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薄荷島乾季為11月到4月，降雨較少、適合旅遊，而最佳潛水季節則大約落在1月到5月，除了可以體驗與鯨鯊共游、還能欣賞到壯觀的沙丁魚風暴！由於這段時間為旺季、人潮較多，如想避開人潮，建議選擇5月到10月淡季時間，雖會有些降雨時刻，但薄荷島位熱帶地區，大部分時間仍是晴朗天氣，酒店跟機票價格相對便宜些。

薄荷島貨幣／匯率

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薄荷島主要貨幣為披索（Philippine Peso，簡稱 PHP），幣值可分20披索、50、披索100披索、200披索、500披索及1000披索，硬幣則為5披索與10披索兩種，建議帶些零錢與小金額紙幣在身上，避免發生幣值太大不易找開，除外，目前台灣可兌換披索，但在當地用美金換取披索反而更划算喔！

菲律賓自由行│薄荷島必去行程

【巧克力山】：絕美的世界自然遺產

延綿山巒景色盡在眼前，與天空相映，遠看滿山草地，宛如鋪上一層層抹茶醬汁，巧克力山是由1,268個圓錐形山所形成，整個山群呈現出一片起伏的丘陵地形，遠遠望去，就像是一顆顆巧克力糖果般排列整齊，2006年被聯合國列為「自然文化遺產」，更曾被選為世界10大奇景之一，成為薄荷島必訪景點。

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地址：Loay Interior Road, Carmen, Bohol, 菲律賓

電話：+63 1800 1 888 7777

營業時間：08:00-18:00

【鯨鯊共游】：潛水者一生必去行程

浸泡在療癒的大海之中，與溫柔巨人共游是來到宿霧旅遊的熱門活動之一，從薄荷島熱門住宿區邦勞 （Panglao）去萊拉（Lila）只需要約一個小時的車程，除了有中文版行前教育，還會提供浮潛道具，但建議本身會游泳以及有浮潛經驗，這樣下水更安全、也能拍到美美的照片喔！

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地址：Barangay Hall, Lila, Bohol, 菲律賓

電話：+63 9989 9 259 38

營業時間：06:00-12:00

【眼鏡猴保護區園區】：超可愛的世界最小靈長類

眼鏡猴是種小型的夜行性靈長類動物，由於面臨棲息地破壞及獵捕和非法貿易，導致該物種受到瀕危的威脅，保護園區致力於保護和繁殖菲律賓的眼鏡猴，讓前來的民眾可以觀察眼鏡猴的生活習性，了解它們的食性、行為和生態環境，明白保育工作的重要性。

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地址：Loay Interior Road, Loboc, Bohol, 菲律賓

電話：+63 9276 4 120 63

營業時間：08:00-17:00

【漂流竹筏餐】：不能錯過的在地體驗

漂流竹筏餐是一種獨特的在地體驗，搭乘著竹筏在海上漂流，享受澎湃海鮮和各式菲律賓美食，費用約莫落在850披索（約台幣510元左右），餐點採自助式，整體體驗時間約1個小時半，除了有美味料理、還有在地傳統表演可以觀賞，對於第一次來到薄荷島的人來說，絕對是難忘的體驗。

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【MOSA】：網美最愛的薄荷島餐廳

有著森林系網美餐廳之稱的MOSA，外觀宛如大鳥籠，整體採木質結構、展現在地獨特的竹編工藝風格，搭配昏黃燈線使得光影交錯，隨便拍都有大片感！食材新鮮、料理美味，值得一訪再訪，可惜的是該餐廳不提供預約，需要早點前去排隊才不會等候過久喔！

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地址：Panglao Island Circumferential Rd, Panglao, Bohol

電話：+63 995 069 2557

營業時間：10:00-22:00

延伸閱讀>>日本自由行｜參拜之前一定要知道的事！東京淺草寺交通、必吃攻略

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自由行 菲律賓 薄荷

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