泰國第一家觀星餐廳！普吉島安納塔拉酒店首推觀星餐、導覽天文知識

電影《La La Land》讓觀星台談戀愛成為風尚，現在泰國普吉島飯店有觀星主題餐廳，不但是觀星熱點，現場還有專人導覽天文知識，除了可品嘗來自泰國各地的特色美食和泰皇名菜之外，還以「天文奇觀」為主題，打造經典調酒。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店（Anantara Layan Phuket Resort） Dara 觀星餐廳，主打以時令時材變化出的燒烤美食與創意調酒，現場還有「天空說書人」介紹天文知識，Dara 觀星餐廳將成為普吉島上的泰國美食打卡點和觀星熱點。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店在建築頂樓打造客製的觀星穹頂。圖片來源｜安納塔拉度假酒店

“Dara”在泰語中意指「星星」，此餐廳目的在推廣泰國傳統美食的同時，也希望能向在安達曼海上以星星為導航的船員們致敬。全新的觀星台是天文愛好者的天堂。微風拂面的觀星台上配備了一個客製的觀星穹頂，在建築頂樓打造出隱密的體驗，讓夜間的宇宙在客人面前展現它神秘的容顏。前往此餐廳的客人，將有機會一邊品嘗以星座為靈感的創意調酒，一邊傾聽「天空說書人」介紹的夜空奧妙，還可以透過普吉島最頂級的望遠鏡設備，一窺夜間的星空秘密。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店Dara餐廳夜晚搖身一變成為時下最夯的觀星餐廳。圖片來源｜安納塔拉度假酒店

白天的Dara餐廳化身為為安納塔拉全明星廚師團隊的廚藝教室，在此將舉辦各式各樣的泰式美食廚藝課程。夜晚的Dara搖身一變成為時下最夯的觀星餐廳，多款令人垂涎的美食將帶領食客踏上味蕾之旅，品嘗來自泰國各角落的特色美食和知名的泰皇名菜。

暹羅宮廷時期流行的小吃－以葉子包裹而成的一口美食面康，在Dara 餐廳也能品嚐得到。圖片來源｜安納塔拉度假酒店

不可錯過的有泰國南部代表菜－普吉島紅燒肉，以大豆、八角和桂皮調味慢燉五花肉而成，肉質鮮美。泰北則是推出以半透明的河蝦搭配自製雞蛋麵條和醃菜的咖哩麵。普吉島龍蝦綠咖喱則是展現泰國中部嗜甜、喜歡微辣的偏好。另外不可錯過的餐廳的招牌菜是以搗碎的嫩菠蘿蜜沙拉搭配紅薯片，清甜爽口，更是開胃！還有，曾在暹羅宮廷時期流行的小吃－以葉子包裹而成的一口美食面康（MIANGKHAM）在這也能品嚐得到。

主廚 Supakarn Lienpanich (簡稱 Hong) 分享家族的私藏食譜，並充分發揮自己對食物發酵技術的熱情，為在地的經典菜色融入驚喜創意，像是魚露炸田蛙及以和牛變化出的泰式烤牛排沙拉（Nam Tok Nuea Ko Kun），喜歡甜食的人一定不能錯過配泰國甲米（Krabi）出產的腰果果仁糖佐上山羊乳酪蜂蜜冰淇淋，感受冰甜滋味在舌尖慢慢融化的美妙過程。

Dara 餐廳內提供的經典調酒將以「天文奇觀」為主題，以當地烈酒為基底，搭配上泰國在地食材。圖片來源｜安納塔拉度假酒店 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳內提供的經典調酒將以「天文奇觀」為主題，以當地烈酒為基底，搭配上泰國在地食材，包含奶香濃郁的椰子、擁有獨特風味的班蘭、氣質優雅的茉莉和大地氣息濃郁的木槿…等，餐廳另供應多款頂級紅、白酒，豐富佐餐時的選擇。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店Dara 觀星餐廳包廂。圖片來源｜安納塔拉度假酒店

Dara 觀星餐廳擁有自己的發酵廚房、桶裝魚露酒窖和綠意盎然的香料園，此充滿生機的生態系統更是讓主廚們將食材發揮的淋漓盡致。Dara 觀星餐廳秉持的最根本的烹飪理念－尊重在地優質食材的天然味道，讓食材大放異彩，大廚Hong 表示：「除了種植香料之外，我們還與有生態意識的本地農場和漁場合作，這不僅讓我們能夠跟上季節的節奏，在一年四季都能讓旅客品嘗到泰國豐饒物產的滋味。」

餐廳的內部採用了傳統的泰國手工藝裝飾， 從北部的木雕到東北部的手工編織籃子，每一處皆是精心挑選的在地工藝品，希望能將泰國的傳統藝術氛圍，傳遞給前來的貴賓，讓在Dara 觀星餐廳用餐的客人，與泰國豐富的文化藝術產生共鳴。Dara 觀星餐廳每天中午至下午 3 點提供烹飪課程，下午 6 點至晚上 10 點提供晚餐，晚上 6 點至午夜提供觀星體驗 (含飲品)。

普吉島拉揚安納塔拉度假酒店官網：https://www.anantara.com/en/layan-phuket

曼谷The Standard酒店 Ojo 露台酒吧。圖片來源｜The Standard酒店

曼谷The Standard酒店

「串吧+好眠」住宿專案 每人4500有找

曼谷The Standard酒店推出全新的「串吧+好眠」住宿專案，提供給所有熱愛派對的顧客，讓“夜貓子們”於享受酒吧狂歡之後，能夠不用煩惱怎麼回家，直接在飯店內得到一夜好眠。

客人將在酒店內的多個時髦餐廳或酒吧中享受調酒盛宴，一次完整體驗曼谷最炫酷的熱門餐飲場所。 客人在The Parlor領取「串吧護照」後，可以自由地玩遍整個酒店。串吧體驗從每日的下午 5點半持續至晚上 10點，房客可以前往每個餐廳兌換該餐廳推出的限定飲品及小點，另外還有加碼的兩款經典飲品供品嚐，微醺時刻將持續不斷。

全新的「串吧+好眠」住房專案每晚8,200++ 泰銖(入住兩人)，優惠包含：任何類型客房的雙人住宿、每日雙人人早餐、每日雙人串吧護照及不限次數使用游泳池、健身房等優惠。

曼谷The Standard酒店官網：https://www.standardhotels.com/bangkok

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301176