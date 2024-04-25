新加坡搭渡輪不到1小時的海島天堂！「民丹島瑞僖敦酒店」造訪印尼最浪漫的理由
從新加坡乘坐55分鐘的渡輪，即可抵達位在印尼的民丹島，座落在島嶼東南部的民丹島瑞僖敦酒店，是一間五星級度假勝地，與大自然融爲一體，寬敞的別墅讓賓客在寧靜的環境中享受奢華的放鬆時光。
民丹島是印度尼西亞廖內群島（Riau Archipelago）中最大的島嶼，從新加坡乘坐短短55分鐘的渡輪即可抵達，適合與首都進行雙中心度假，是城市和鄉村的完美結合。
民丹島瑞僖敦酒店（The Residence Bintan）位於民丹島（Bintan Island）東南部，是該地區唯一的一間5星級度假勝地。在民丹島瑞僖敦酒店，可完全沉浸在熱帶環境中令人難以忘懷的島嶼度假景色，逃離城市生活的喧囂，體驗徹底的放鬆於大自然中。該度假勝地擁有127間設備齊全的露台和別墅，爲旅客提供寬敞和私密的奢華空間。寬敞的花園露台房間面積爲 107平方米，相當於大多數城市酒店套房的面積；同時民丹島瑞僖敦酒店擁有47 間私人泳池別墅，是民丹島上最大的泳池別墅。
通過以有機、天然療癒產品而聞名的英國水療品牌ila打造的愉悅護理體驗，賓客可以在The Spa盡情享受身心放鬆和煥發活力。結合現代技術、古老的阿育吠陀醫學和印度尼西亞傳統，這裏提供了適合每位賓客的全面水療護理體驗。從The Dining Room的亞洲風味美食，到Rica Rica的正宗印尼菜餚，再到The Pool Bar的怡人雞尾酒和一覽無餘的海景，賓客在入住期間可以品嚐到各種美食。如果想獲得更私密的用餐體驗，可以預訂燒烤晚餐，品嚐當地新鮮捕獲的海鮮和精選肉類，或者安排私人廚師和私人管家在別墅內舉辦私密晚宴。
對於喜歡冒險的人，可以充分體驗戶外活動；此外，民丹島瑞僖敦酒店創建了「地球菜籃」農場（Earth Basket farm），度假村在此種植自己的農產品，其中一些產品更成爲食材，還可付費預訂參觀。
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