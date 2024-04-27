打造高空奢華殿堂！「曼谷奈樂安縵」2024年第三季開幕進駐曼谷市中心熱帶花園
【文・ttn網路編輯】
向來以「打造私密隱居地」為意旨的安縵酒店集團，除了挑選自然環境壯麗迷人的世外桃源構築度假村空間，讓旅客有暫別日常生活之感，近年也拓展城市版圖，選址在城市鬧中取靜之處，繼紐約安縵之後，「曼谷奈樂安縵」預計在2024年第三季開幕，在曼谷城中提供安縵式度假體驗。
繼安縵集團旗下酒店安縵紐約於2022年開業，「曼谷奈樂安縵」(Aman Nai Lert Bangkok）計劃於2024年第三季度開業，坐落於奈樂園（ Nai Lert Park）開闊的熱帶花園，擁有52間套房的安縵酒店，其中包括寬敞的安縵水療中心，以及一間廚師發辦餐廳、鐵板燒餐廳、爵士酒吧和義大利理念的餐廳。共計39套安縵品牌公寓酒店設立於建築的11～36層，在都市高空殿堂內呈現安縵生活方式。
曼谷奈樂安縵由 Denniston 建築設計事務所的首席設計師Jean-Michel Gathy 匠心打造，將品牌代表性的設計美學與泰國傳統元素相結合，並融合當地人文遺產和歷史。在這一總體框架中，設計從奈樂故居（Nai Lert Park Heritage Home）的豐富影響力以及曼谷城市的無形能量中汲取靈感，在奈樂園8英畝的私人綠洲中打造現代都市聖殿。
安縵集團董事長及首席執行官Vlad Doronin表示，即將開業的曼谷奈樂安縵標誌着安縵集團長期戰略願景的又一個里程碑，該願景致力於在全球最美好的都市目的地和清幽度假勝地呈現無與倫比的安縵體驗。奈樂家族是奈樂園的所有者和管理者，在曼谷當地擁有無可比擬的傳奇歷史。此次與他們的合作非常愉快，特别是Naphaporn Lek Bodiratnangkura，在項目實施的過程中發揮了尤爲重要的作用。曼谷奈樂安縵將是我們在全球的第三間城市酒店，也是亞洲地區第 25 間酒店，將成爲該地區通往其他安縵目的地的戰略樞紐。」
曼谷奈樂安縵位於曼谷奈樂園內，將於 2024 年第三季度開業。客房價格、確切開業日期和開放預訂日期將稍後公佈詳情。
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