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出國首選泰國！「5日清邁機加酒」再送網卡與機場接送不用2萬2快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KKday提供
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出國就選泰國了！根據觀光署統計，2023年台灣赴泰旅遊人次高達77萬，泰國成為首選目的地之一。KKday更透露，今年1-3月中的泰國行程、體驗、票券商品流量較去年同期成長2倍，並推出潑水節限定行程，讓旅客深度體驗泰國文化，即日起至3/31更有專屬一日遊行程9折優惠活動，還有五日清邁機加酒贈網卡與機場接送，更只要每人21,200元！

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KKday大手筆推出清邁5日機加酒自由行，提供古城區飯店、網卡、機場接送等福利，每人21,200元起，並推薦泰國出入境快速通關、友善包車等服務，讓旅客盡情探索泰國文化。此外，潑水節限定一日遊還包含參觀泰國知名遺跡，讓遊客全方位體驗泰國潑水文化。

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還有推出多樣「潑水節」限定活動，如嘟嘟車行程、潑水音樂節等，讓旅客在參與潑水大戰的同時，品味道地泰國美食及享受電音派對。若姐妹出遊想要安心玩可選女性友善的私人包車服務，客製化安排前往大城府、芭堤雅、華欣等地一日遊，售價3,235元起。想吃美食又怕沒位子，KKday推出當地知名餐廳「曼谷 Khao Ekkamai」、「曼谷 Khao Wireless Road」、「曼谷藍象餐廳」，可先預訂現場免排隊，還有「暹羅凱賓斯基酒店 Sra Bua by Kiin-Kiin」，體驗當地米其林一星的美味，一定要試試看，趕快揪團了啦！

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