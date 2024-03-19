探訪幸福國度變簡單！ 「不丹」簡化簽證、調降可持續發展費

【文・ttn網路編輯】

幸福國度不丹以其旖麗的風景和獨特的文化體驗而聞名，過去不少旅客因為旅遊程序較為繁雜而卻步，如今隨著簽證流程簡化，可持續發展費（SDF）從200美元降至100美元，航班增加等調整，讓旅客可以更方便造訪，來不丹感受高山圍繞的絕景與迷人的人文魅力不再是難事。

線上申請系統讓簽證流程簡化

各國遊客探訪不丹皆需要辦理簽證，在線簽證申請系統推出後使這一流程更為高效。 一般情況下，提交簽證申請後，會在5個工作日內處理完成，使旅行計劃更加輕鬆。 台灣旅客旅遊不丹，必須在抵達前獲得簽證，並於申請簽證時需要支付可持續發展費（SDF）和40美元的簽證費，單次簽證的有效期最長為90天，申請者可以個人在線上進行申請，或通過旅行社或酒店的協助辦理簽證。

個人自助申請旅行簽證非常便捷，只要上傳有效護照的電子副本，近期護照電子照片一張，抵達和離開日期，付款資訊以及旅行期間的有效旅行保險，線上填寫表格並即可。

可持續發展費用降低50% 至每人每晚100美元

2023年9月，不丹宣佈將可持續發展費用降低50%，有效期至2027年8/31，並為兒童提供優惠。最新價格為成人每人每晚100美元; 6歲至未滿12歲的兒童每晚減免50美元。未滿6歲的兒童無需支付可持續發展費。調整後的費用結構再度展示了不丹作為一個具有環保意識和熱情歡迎遊客的目的地的吸引力。

可持續發展費（SDF）作為提交簽證申請過程的一部分，既是遊客為支援不丹發展而支付的日常費用，也標誌著遊客為不丹王國的保護和進步做出的積極貢獻。不丹王國政府以透明和負責任的方式使用可持續發展費。 該資金被用於醫療、教育、環境、文化和經濟等多個領域，為不丹公民創造長期可持續發展的機會。作為一個碳中和國家，不丹利用可持續發展資金來維護其卓越的森林覆蓋率和碳中和成果，確保為遊客帶來靜谧的體驗。

航空增班 安排旅遊更便捷

不丹的兩家航空公司，不丹皇家航空公司（Drukair）和不丹航空公司（Bhutan Airlines）已經擴充了航班的選擇範圍，開通了連接印度、新加坡、泰國、尼泊爾和孟加拉國至不丹帕羅國際機場的直飛及中轉航班，增加了前往不丹王國的便利性。

旅客可以根據興趣和偏好來精心計劃不丹之旅。 無論是熱衷於徒步旅行、喜歡避開旅遊旺季，還是根據具體的遊覽地點和對傳統節日慶典的興趣，均可以在不丹感受最佳旅行體驗。每年3月中旬至5月，正值喜馬拉雅山脈東部的杜鵑花開放，氣候回暖，天空晴朗，這段時期是探訪不丹的不錯時機，可以欣賞到壯麗的自然景色。此外夏季是觀賞高山野花的理想時節，也是高海拔植物如珍稀的藍罌粟盛開的季節，整個國家都呈現出綠意盎然的風貌。

10月氣候宜人，晴空萬里，還有活力四射的民族節日和優越的徒步旅行條件。 11月和12月是在富吉卡山谷（Phobjikha Valley）觀察黑頸鶴的黃金時間點。 黑頸鶴會在山谷中一直生活到3月。11月至次年2月遊客相對較少，山谷氣候宜人，帶給人寧靜的感受，建議穿著保暖衣物。即使冬季有降雪可能，但主要旅遊的山谷區降雪量也相對較小，尤其是冬日晴空萬里更使其成為最受攝影師歡迎的旅遊季節。

關於不丹最新旅遊資訊，請參考不丹旅遊局網站或各大旅行社。

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