菲常夯！巴拉望獲選TripAdvisor 2024年世界熱門旅遊目的地

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼康泰納仕旅遊者雜誌讀者票選榮獲最佳島嶼後，「人間淨土」巴拉望再度獲知名旅遊評論平台 TripAdvisor 公布「2024世界最熱門旅遊目的地」排行第四名，擁有鬼斧神工地質景觀與絕對純淨的自然生態，以令人驚豔的魅力鞏固國際旅遊地位，成為年度備受期待的熱門目的地。

菲律賓皇家航空自3/4起自台北直飛巴拉望，全新航線每五天一班提供便捷新選擇，去程上午11點由桃園機場出發，下午1點50分抵達公主港，回程下午2點55分自公主港起飛，下午5點45分返抵台灣。享有五日充裕玩樂時間，輕鬆探索「最佳島嶼」的精彩。

無論細白沙灘、熱帶珊瑚礁、純淨海域、叢林秘境等豐富景緻應有盡有，見證世界文化遺產地底河流國家公園、烏攻鐘乳石洞探險，或當空中滑索體驗飛翔快感，巴拉望能滿足旅人對「自然原始」與「驚奇獨特」雙嚮的渴望。

世界上最乾淨湖泊

位於北巴拉望科隆（Coron）的凱央根湖（Kayangan Lake）受譽為「鏡湖」，湖泊水域能見度超過四十公尺，水質清澈猶如晶瑩剔透的鑽石，純淨湖泊圍繞著綠林密布的石灰岩礁相映成趣，波光粼粼透出翡翠色調，沐浴和煦陽光徜徉海上綠洲，享受悠然自得的愜意；或沿石階攀登俯瞰壯麗山湖景色，照片如夢似幻的自然美景猶不及親眼見證驚艷。

▲探訪世界最長地底河流。 圖：菲律賓觀光部／提供

地底世界的驚奇之旅

一窺全世界最長的天然海底河流！公主港地下河國家公園全長約8.2公里，目前開放大約4.5公里供遊客乘船遊覽，被聯合國文教組織列為世界遺產，更是「新世界七大奇景之一」。藏於山底內的洞穴屬鐘乳石的喀斯特地形，經過千百萬年的時光淬鍊的鐘乳石呈現鬼斧神工的壯觀，棲息洞穴內的蝙蝠倒掛地密密麻麻休息景象，也蔚為另一種奇觀。

當地政府致力守護自然生態，洞穴內無任何光源照明，僅憑著導遊配戴頭燈進行導覽，讓別有洞天的地底河流更具神秘魅力，成為巴拉望公主港（Puerto Princesa）必訪勝地。

▲科隆有超過二十個潛點有機會看到儒艮。 圖：菲律賓觀光部／提供

水下見證美人魚傳說

菲律賓擁有眾多潛點，珍稀的海洋物種共游與百變豐富的水下景觀成為世界潛客嚮往的夢幻天堂。潛進科隆（Coron），能見證全球珊瑚逾八成以上品種，更有極高機率能與瀕臨絕種的儒艮海下共游，直擊儒艮哺乳浮出水面的模樣，是否真宛如傳說像極了美人魚。儒艮是海洋唯一的草食哺乳類，科隆 Abanaban 海灘附近曾發現過定居的儒艮，擺動著龐大體型覓食水草的呆萌模樣，讓當地人忍不住以在地名命名 Aban「阿笨」，成科隆吸引遊客絡繹不絕的發燒星。

▲阿曼普羅渡假村提供極具獨立隱私的頂級服務曾獲封「東南亞最佳度假村」。 圖：菲律賓觀光部／提供

寧靜之島的五星假期

不少國際大型度假飯店也進駐北巴拉望形成「一島一飯店」的特殊景觀，帕馬利坎島 Pamalican Island 阿曼普羅渡假村Amanpulo Resort 為阿曼豪華酒店集團（Aman）旗下菲律賓唯一度假村，曾榮獲東南亞最佳渡假村殊榮，Amanpulo 具「寧靜島嶼」的涵意，提供到訪旅客不被打擾的五星假期。

阿曼普羅渡假村內房型以當地居民建物 bahay kubo 爲設計原型，內部裝飾材料也取自島上資源，房型享有私人觀景台的豪華屋，或提供私人管家服務的高隱私性別墅，成為蜜月勝地與政商名流放鬆身心的度假首選。

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