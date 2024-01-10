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全球最美！ 菲律賓「克拉克國際機場」獲凡爾賽建築獎榮耀

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以阿拉亞特山（Mt. Arayat）斜坡外型勾勒出建築設計靈感，航廈空間大量使用大理石建材增添現代摩登感。　圖：Shutterstock／來源
以阿拉亞特山（Mt. Arayat）斜坡外型勾勒出建築設計靈感，航廈空間大量使用大理石建材增添現代摩登感。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】機場代表國家門面，更是旅人對目的地的第一印象。菲律賓克拉克國際機場獲享負盛名的法國凡爾賽建築獎（The Prix Versailles）評選爲2023年全球最美機場之一。繼2021年躋身全球前六名之後，更成為東南亞唯二獲選國家。

這項榮譽肯定菲律賓精湛建築美學之外，更加鞏固國際設計地位，除此之外更展現菲律賓重視提升基礎建設，致力為全球旅客打造卓越的旅遊體驗。凡爾賽建築獎為聯合國教科文組織頒發的世界建築設計競賽，始於2015年，成立初衷以表揚卓越傑出的商業設計，其獎項評選標準考量設計美感，更融入環境、社會文化影響，推動全球智慧永續發展等創作概念。

▲皮納圖博火山遺世獨立的世界級美景。　圖：Shutterstock／來源
▲皮納圖博火山遺世獨立的世界級美景。　圖：Shutterstock／來源

「菲」向東方小美國 瘋玩海陸空

克拉克位於呂宋島中部，目前長榮航空與星宇航空皆有提供直飛航班，航程約兩小時即抵達「東方小美國」，亦或可選擇在此轉乘國內航班飛往長灘島、公主港、巴拉望、大堡、宿霧、伊洛伊洛、巴科洛德等熱門旅遊目的地。克拉克為經貿發展特區，治安良好、自然風景優美，高度發展環境吸引飯店度假村林立，無論商務或觀光旅遊都極具發展潛力。

▲碼頭搭乘遊艇出海觀賞夕陽是造訪蘇比克灣推薦行程。　圖：菲律賓觀光部／提供
▲碼頭搭乘遊艇出海觀賞夕陽是造訪蘇比克灣推薦行程。　圖：菲律賓觀光部／提供

曾有美國空軍基地進駐，克拉克街廓和建築深受美式風格影響，更附設許多飛行相關景點，搭乘輕航機享受至高飛行快感；此外，克拉克鄰近世界級美景皮納圖博火山（Pinatubo），曾歷經近年最大規模、最具毀滅性的火山爆發，遺留下美不勝收的火口湖景緻，成為許多旅人嚮往探訪的遺世獨立之境。

體驗蘇比克灣日落遊艇巡航，登艇欣賞三面環山的壯麗灣區風景，靜待天際線從豔陽晴空轉場浪漫晚霞，搭配自行攜帶小點酒水，亦或選擇船上享用晚餐，保證讓人醉心回味。

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菲律賓 美國 機場

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