菲律賓獲世界旅遊獎肯定！ 蟬聯最佳海灘、最佳潛水目的地 首度獲頒最佳城市

(右)菲律賓總統 Ferdinand R. Marcos, Jr. 與(左)菲律賓觀光部部長 Christina Garcia Frasco 與2023年度世界旅遊獎獎座合影留念。 圖：菲律賓觀光部／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】菲律賓觀光屢獲國際盛讚，2023年度再添世界旅遊獎四道榮光，更成為首屆獲頒「全球旅遊韌性獎」殊榮的國家之一。

菲律賓面對逆境與挑戰所展現的全球領導力、前瞻願景與創新精神獲世界旅遊獎肯定，表彰菲律賓與其他獲獎國家的復甦能力成為產業指標。菲律賓作為全球熱門之選的度假旅遊勝地，榮獲獎項肯定，期許遊客到訪再次感受海島原鄉的獨特魅力。

▲蟬連五年！菲律賓穩坐「世界最佳潛水目的地」寶座。 圖：菲律賓觀光部／提供

千島之國菲律賓以綿延的海岸線與瑰麗的海底資源再度衛冕「世界最佳潛水目的地」與「世界最佳海灘目的地」頭銜。首都馬尼拉更首次獲選「世界最佳城市目的地」。

菲律賓觀光部部長 Christina Frasco 對於菲律賓能屢獲國際殊榮，受全球旅客喜愛表達欣喜與感激。獲選「全球旅遊韌性獎」對於菲律賓強化旅遊發展的貢獻、轉型推動的整合協作並全力落實國家發展願景，給予別具意義的正向肯定。菲律賓透過海灘、潛點與活力城市樣貌與文化遺產等面向，向世界展現自身無與倫比的精彩。

▲菲律賓馬尼拉兼顧現代都會狂放與知性文化底蘊，首度獲世界旅遊獎頒發「世界最佳城市旅遊目的地」。 圖：菲律賓觀光部／提供

▲菲律賓人好客熱情，康泰納仕旅遊者雜誌讀者票選友善城市排名全球第十。 圖：Shutterstock／來源

世界旅遊獎成立至今邁向三十週年，成立宗旨於表揚旅遊、酒店住宿與其他觀光領域卓越表現者，其主席兼創辦人 Graham Cooke 分享個人對菲律賓的熱愛並表示：「菲律賓擁有生態多樣性、實踐環境永續發展、絕美度假村、深海潛點與陽光沙灘等旅遊資源。而我認為菲律賓擁有最重要的資產是人民，這是世界上許多國家所沒有的。菲律賓人民具備的從業熱誠、幸福感、溫暖笑容與熱情好客的特性，讓在地旅遊體驗令人加倍驚豔。」

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