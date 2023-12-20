2024越南郵輪落地一日遊！專屬包車體驗指南快收

越南是當前最熱門的東南亞旅遊目的地，郵輪旅遊也是你最好的選擇，可是落地後要怎麼在一天內走訪該區最熱門的景點呢？

橘編將從越南郵輪旅遊的角度出發，帶你了解下船落地後的包車一日遊行程，想了解越南包車資訊的你，這篇請務必收藏好囉！

為什麼郵輪旅遊建議搭配一日包車？3大好處不可不知！

曾經搭過郵輪或研究過郵輪旅遊的人都知道，這是一種行程多數時間都在船上體驗各式服務美食，但偶爾也會落地到岸上城市觀光的旅遊形式。

那麼為什麼許多網路文章都建議郵輪旅遊落地後，可以搭配一日包車服務去探索各個城市呢？主要有以下這3大好處：

好處1：不需要團體行動

包車旅遊最大的好處就是自由度高，你不需要跟團前往那些沒什麼吸引力的景點、品嚐不道地的合菜、被迫去購物站消費，最少一個人就能成團，4-5人共乘的話價格更便宜。

好處2：自由安排行程

越南每座城市都有獨特的文化特色，在短短一天裡想要把時間利用最大化，包車就是你最好的夥伴，只要把行程交給司機，他就能載你去任何想去的地方；如果沒有想法的話，也可以請司機推薦私房景點或餐廳，或許能體驗更多在地文化喔！

好處3：省時省力

相較於大眾交通，包車可以省下你很多通勤、查詢地圖、步行的時間，尤其在部分交通較不發達的城鎮裡，光是等公車可能就要半小時起跳，無形間浪費好多時間。

此外，若是帶長輩或孩子出遊，包車對他們來說也是節省體力的方式，讓旅行變得更輕鬆舒適。

郵輪旅遊：精選6城鎮越南包車一日遊路線

越南包車：河內一日遊

河內一日遊有兩種版本的路線，一是直接參加下龍灣一日遊行程，第二則是以市區觀光為主。

下龍灣：1994年被列入聯合國世界文化遺產、2011年則獲選為新世界七大奇景之一，一個水域中有將近2,000座小島，不禁讓人感嘆大自然的鬼斧神工。

36古街：河內市區中的古城區，每一條街道都以主要販售商品種類為名，是非常適合買紀念品、品嚐越南道地小吃的地方。

還劍湖：是河內人平時休閒娛樂的重要場所，這裡風景優美，可以從事一些水上活動。

胡志明陵寢：越南革命領導人胡志明先生長眠的地方，每天中午以前開放參觀，但不能聊天、逗留和拍照。

鎮國寺：位於西湖上，是越南最古老的寺廟，聽說只要來過的人都會感覺心情平靜喔！

越南包車：胡志明市一日遊

濱城市場：胡志明市最大的傳統市場，這裡有多達1,600個攤位，販售各式各樣的商品、零食和紀念品，購買之前可以試著殺價看看。

西貢聖母大教堂：胡志明市最大的教堂，充滿法式風情，在這裡可以感受濃厚的殖民風情，也是很好殺底片的地方。

西貢中央郵局：就在聖母大教堂旁，同樣也是法式建築，郵局內有充滿復古風的老式電話亭和紀念品區。

咖啡公寓：文青必訪景點，你很難想像一棟老式公寓裡竟然有數十間咖啡店，有時間的話也可以挑一間喜歡的休息喝杯越式咖啡。

粉紅教堂：近年來很受歡迎的網美打卡點，整座教堂都漆成了粉紅色，少女心爆發！

越南包車：峴港一日遊

巴拿山：峴港知名的避暑勝地，海拔約1,487公尺，最有看點的就是佛手金橋，此外周邊還有許多主題樂園跟度假村，一天都待在這裡也不嫌多！

美山勝地：有越南版「小吳哥窟」之稱，也是文化遺產景點之一，保留了20座寺廟和碑文。

美溪沙灘：有世界6大最美海灘的美名，白色沙灘綿延10公里左右，來這裡放空踏浪都很愜意。

峴港大教堂：位於峴港市區，同樣也是一座粉紅色教堂，可以跟胡志明市的粉紅教堂比較看看喔！

越南包車：會安一日遊

會安古城：會安的旅遊重點就是這一座古城，整座城鎮都是世界文化遺產，有非常多保存良好的建築、寺廟與商店，你也可以在這裡購買紀念品和品嚐越南道地小吃。

日本廊橋：會安古城裡面的知名地標，據說是日本人在17世紀左右建造的木橋，走到橋上還可欣賞整個古城和會安河。

水椰林簸箕船：越南很有特色的活動，可以乘著圓形的簸箕船穿梭在椰子林中，了解當地漁民的生活方式。

越南包車：順化一日遊

順化皇城：有小紫禁城之稱，不過規模只有北京紫禁城的1/7，也是世界文化遺產之一。

啟定皇陵：相傳啟定皇帝受到法國影響，所以這裡的建築融合了法國與越南風情，也有許多一比一的銅像。

海雲關：位於峴港跟順化的交界處，是公路的最高點，可以往下俯瞰漂亮的海岸線。

靈姑灣：國家地理雜誌評為一生必去的50個景點之一，遊客稀少，很適合放空。

越南包車：芽莊一日遊

婆那加佔婆塔：越南當地知名的印度式建築，供奉天依聖母，主要為保護漁民出海平安，所以對芽莊人來說很有意義。

芽莊海灘：推薦可以中午的時候來這裡踏浪，此時是海水最清澈的時候。另外要注意海灘上那些陽傘、沙灘椅都是付費才能使用喔！

珍珠島遊樂園：是芽莊珍珠島上的大型遊樂園，有各種室內跟室外設施，也有全長3,320公尺的纜車可以欣賞風光景色。

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