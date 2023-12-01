快訊

南北韓中止軍事協議 朝鮮半島的武裝危機重啟？

COP28峰會／防淨零失業潮 峰會聚焦「公正轉型」

【早晨財經速解讀】道指創今年新高 通膨達標升息難？房市風暴再現？歐地產巨頭破產！

奢旅之選！「不丹」3家新開幕五星飯店 現代與傳統共譜的世外桃源

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：PetriePR／提供
圖：PetriePR／提供

Zhiwa Ling Heritage Hotel位於風景優美的帕羅河谷，有錐形石牆與手工木雕與彩繪。 　圖：PetriePR香港／提供
Zhiwa Ling Heritage Hotel位於風景優美的帕羅河谷，有錐形石牆與手工木雕與彩繪。 　圖：PetriePR香港／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】不丹以原始生態自然景觀和多彩人文遺產聞名於世，是台灣部份旅人心嚮往之的靈性勝地，三家五星級酒店的嶄新亮相，將吸引眼光獨到的遊客，這些奢華酒店也重新定義喜馬拉雅王國的款待，為不丹蓬勃發展的奢華旅遊業提供更多的選擇和體驗。

▲Zhiwa Ling Heritage Hotel 高雅細緻的皇家套房。　圖：PetriePR／提供
▲Zhiwa Ling Heritage Hotel 高雅細緻的皇家套房。　圖：PetriePR／提供

◉ Zhiwa Ling Heritage Hotel：帕羅河谷（Paro Valley）中優雅寧靜的世外桃源

Zhiwa Ling Heritage Hotel 位於風景優美的帕羅河谷，於2023年完成了翻新。飯店距離不丹唯一的國際機場僅15分鐘車程，優雅的錐形石牆和華麗的手工木雕與彩繪組成傳統的不丹風格建築群。

Zhiwa Ling Heritage Hotel 設有花木扶疏的開闊庭院，45間設施完善的套房，一個室內游泳池，一個水療中心，下榻客人還可眺望通往虎穴寺的岩石峭壁。室外的熱石浴池和禪房坐擁虎穴寺美景，為下榻體驗增添多重趣味。飯店設計傳統又不失現代，舒適宜人，客人可以在戶外空間放鬆身心，在酒吧的壁爐旁悠享愜意，或在優雅的餐廳內品嚐美食。飯店內的佛堂建材來自一座450年歷史的古寺，為飯店注入一份寧靜與靈性。

▲精心設計的帳篷泳池別墅，將不丹深遠的傳統與現代優雅美學相連。　圖：PetriePR／提供
▲精心設計的帳篷泳池別墅，將不丹深遠的傳統與現代優雅美學相連。　圖：PetriePR／提供

◉ Pemako Punakha：莫曲河畔旁融合不丹傳統與現代優雅的聖地

Pemako Punakha 坐落於普那卡寧靜的莫曲河畔，仰望宏偉的普納卡宗（幸福宮）。酒店佔地 30 英畝（約121,405平方公尺），擁有21棟精心設計的帳篷泳池別墅，將不丹流傳深遠的傳統與現代優雅美學巧妙相連。在 Pemako，客人將踏上一段觸覺與心靈的旅遊。

▲Pemako 的餐飲體驗包括四家頂級餐廳及多個私人野餐場所。　圖：PetriePR／提供
▲Pemako 的餐飲體驗包括四家頂級餐廳及多個私人野餐場所。　圖：PetriePR／提供

下榻體驗展現不丹熱情好客的精髓。水療中心凝聚不丹古老療癒藝術－索瓦日巴（Sowa Rigpa）的養生智慧。酒店為每位客人配備一位專屬導遊／管家，為客人揭開不丹風情的神秘面紗。在客人的身心蛻變之旅中，受人尊敬的佛教僧侶和常駐學者會啟發自我思考，平衡身心。Pemako的餐飲體驗包括四家頂級餐廳及多個私人野餐場所。其中，主廚餐桌（Chef's Table）將喜馬拉雅的時令風味與當地農民的精選佳餚巧妙地融合在一起，是不可錯過的美食之選。

▲&Beyond Punakha River Lodge 整體環境四周環繞著青翠的稻田和茂密的山林。　圖：PetriePR／提供／提供
▲&Beyond Punakha River Lodge 整體環境四周環繞著青翠的稻田和茂密的山林。　圖：PetriePR／提供／提供

◉ &Beyond Punakha River Lodge：不丹式優雅與現代舒適的和諧統一

&Beyond Punakha River Lodge 是這家奢華旅遊集團在非洲和南美洲以外的第一家飯店。酒店坐落在莫曲河畔，其建築風格融合傳統的不丹風格與 &Beyond 品牌的卓越體驗。酒店共有六間奢華帳篷，一間單臥套房和一間雙臥家庭套房，四周環繞著青翠的稻田和茂密的山林。

水療中心位於橘園中，是享受瑜珈課程、按摩和不丹熱石浴的理想場所。酒店的餐飲靈感來自當地，以「從農場到餐桌」為理念，融合了不丹、印度和歐洲風味。日落時分，客人可在祈禱旗飄舞的吊橋上小酌，享受不丹愜意時光。

▲家庭套房內設計高雅細緻，融合不丹風格，處處皆細節。　圖：PetriePR／提供
▲家庭套房內設計高雅細緻，融合不丹風格，處處皆細節。　圖：PetriePR／提供

不丹的奢華酒店業發展蓬勃，目前擁有 Aman、Six Senses、Como、Bhutan Spirit Sanctuary、Gangtey Lodge、Pemako Thimphu, Le Méridien 和 Dusit 等奢華酒店品牌，而三家酒店的全新開業和翻新亮相為不丹之旅增添了又一​​重亮彩。除五星級飯店外，不丹還有九個四星級飯店品牌，以及許多三星級飯店和民宿。

不丹旅遊局局長 Dorji Dhradhul 表示：「對於那些尋求身心呵護和靈性熏陶的旅行者來說，不丹比世界上任何一個地方都更寧靜、神奇、優雅。」期望多元旅宿選擇，提供世界旅人為心靈假期規劃時，有一個美好嚮往。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒店 酒吧 歐洲

延伸閱讀

太驚喜！PINK FUN限定成員竟是他

影／單親媽露營燒炭取暖亡 前夫謝營主救回2女兒

陽明山上的豪華露營「趣兒Chill：藍鵲菲菲」！五星級配備、帳篷內就有個人衛浴，台北出發30分鐘就能抵達

露營燒炭取暖2女不知母過世 事發營地未取得土地使用許可

相關新聞

奢旅之選！「不丹」3家新開幕五星飯店 現代與傳統共譜的世外桃源

【旅奇傳媒/編輯部報導】不丹以原始生態自然景觀和多彩人文遺產聞名於世，是台灣部份旅人心嚮往之的靈性勝地，三家五星級酒店的嶄新亮相，將吸引眼光獨到的遊客，這些奢華酒店也重新定義喜馬拉雅王國的款待，為不丹

去曼谷不能錯過！船麵一條街「Baan Kuay Tiew Ruathong」湯頭濃郁超好吃 交通、價格、心得快收

udn走跳美食／YUKI 來曼谷必吃船麵，當個船麵富翁，你們體驗過嗎？來泰國一定不能錯過到勝利紀念碑站-船麵一條街，實行大胃王秘密訓練！這次我們吃的是超人氣船麵推薦 Baan Kuay Tiew

泰國「工作假期」各城市、島嶼條件太讚了！兼顧工作和渡假的幸福時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國是工作假期的極佳目的地，可以享受工作與生活的平衡，且多個城市都很方便。對於重遊客來說，泰國因其負擔得起的生活成本、各種工作空間和設施、高質量的互聯網連接、友好的當地人、美味

5間泰國華欣Villa推薦！找一間渡假村，享受一段無人打擾的豪華假期

台灣人熱愛泰國旅遊，如果曼谷、芭達雅、普吉島都玩遍了，不如考慮到華欣來感受一下泰國皇室貴族的渡假氛圍，這裡有別於曼谷的都會文化，散發的是純樸悠閒的小鎮風情，不論是藍天沙灘、皇室遺址、懷舊小村、文創夜市

一人429泰銖！ 狂嗑泰國蝦「芭達雅海鮮燒烤吃到飽」熱食.烤肉.炸雞.飲料統統無限吃

udn走跳美食／YUKI 芭達雅必吃美食有什麼？泰國芭達雅海鮮泰國蝦燒烤吃到飽推薦一定要來這家 Jomtien Talay Pao Pattaya，真的非常值得來！激推芭達雅必吃 Jomtien

雨季、旺季是幾月？泰國「最佳旅遊季節」避開國定假日讓你遊玩更順利

隨著泰國開放免簽，相信這個原本就是許多台灣民眾東南亞旅遊首選的國家會更加熱門，那麼泰國為熱帶性氣候，全年三季分為熱季、雨季與涼季，要挑哪個季節去最合適呢？以及泰國全國有哪些日子是國定假期與重要節慶？讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。