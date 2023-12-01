奢旅之選！「不丹」3家新開幕五星飯店 現代與傳統共譜的世外桃源

Zhiwa Ling Heritage Hotel位於風景優美的帕羅河谷，有錐形石牆與手工木雕與彩繪。 圖：PetriePR香港／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】不丹以原始生態自然景觀和多彩人文遺產聞名於世，是台灣部份旅人心嚮往之的靈性勝地，三家五星級酒店的嶄新亮相，將吸引眼光獨到的遊客，這些奢華酒店也重新定義喜馬拉雅王國的款待，為不丹蓬勃發展的奢華旅遊業提供更多的選擇和體驗。

▲Zhiwa Ling Heritage Hotel 高雅細緻的皇家套房。 圖：PetriePR／提供

◉ Zhiwa Ling Heritage Hotel：帕羅河谷（Paro Valley）中優雅寧靜的世外桃源

Zhiwa Ling Heritage Hotel 位於風景優美的帕羅河谷，於2023年完成了翻新。飯店距離不丹唯一的國際機場僅15分鐘車程，優雅的錐形石牆和華麗的手工木雕與彩繪組成傳統的不丹風格建築群。

Zhiwa Ling Heritage Hotel 設有花木扶疏的開闊庭院，45間設施完善的套房，一個室內游泳池，一個水療中心，下榻客人還可眺望通往虎穴寺的岩石峭壁。室外的熱石浴池和禪房坐擁虎穴寺美景，為下榻體驗增添多重趣味。飯店設計傳統又不失現代，舒適宜人，客人可以在戶外空間放鬆身心，在酒吧的壁爐旁悠享愜意，或在優雅的餐廳內品嚐美食。飯店內的佛堂建材來自一座450年歷史的古寺，為飯店注入一份寧靜與靈性。

▲精心設計的帳篷泳池別墅，將不丹深遠的傳統與現代優雅美學相連。 圖：PetriePR／提供

◉ Pemako Punakha：莫曲河畔旁融合不丹傳統與現代優雅的聖地

Pemako Punakha 坐落於普那卡寧靜的莫曲河畔，仰望宏偉的普納卡宗（幸福宮）。酒店佔地 30 英畝（約121,405平方公尺），擁有21棟精心設計的帳篷泳池別墅，將不丹流傳深遠的傳統與現代優雅美學巧妙相連。在 Pemako，客人將踏上一段觸覺與心靈的旅遊。

▲Pemako 的餐飲體驗包括四家頂級餐廳及多個私人野餐場所。 圖：PetriePR／提供

下榻體驗展現不丹熱情好客的精髓。水療中心凝聚不丹古老療癒藝術－索瓦日巴（Sowa Rigpa）的養生智慧。酒店為每位客人配備一位專屬導遊／管家，為客人揭開不丹風情的神秘面紗。在客人的身心蛻變之旅中，受人尊敬的佛教僧侶和常駐學者會啟發自我思考，平衡身心。Pemako的餐飲體驗包括四家頂級餐廳及多個私人野餐場所。其中，主廚餐桌（Chef's Table）將喜馬拉雅的時令風味與當地農民的精選佳餚巧妙地融合在一起，是不可錯過的美食之選。

▲&Beyond Punakha River Lodge 整體環境四周環繞著青翠的稻田和茂密的山林。 圖：PetriePR／提供／提供

◉ &Beyond Punakha River Lodge：不丹式優雅與現代舒適的和諧統一

&Beyond Punakha River Lodge 是這家奢華旅遊集團在非洲和南美洲以外的第一家飯店。酒店坐落在莫曲河畔，其建築風格融合傳統的不丹風格與 &Beyond 品牌的卓越體驗。酒店共有六間奢華帳篷，一間單臥套房和一間雙臥家庭套房，四周環繞著青翠的稻田和茂密的山林。

水療中心位於橘園中，是享受瑜珈課程、按摩和不丹熱石浴的理想場所。酒店的餐飲靈感來自當地，以「從農場到餐桌」為理念，融合了不丹、印度和歐洲風味。日落時分，客人可在祈禱旗飄舞的吊橋上小酌，享受不丹愜意時光。

▲家庭套房內設計高雅細緻，融合不丹風格，處處皆細節。 圖：PetriePR／提供

不丹的奢華酒店業發展蓬勃，目前擁有 Aman、Six Senses、Como、Bhutan Spirit Sanctuary、Gangtey Lodge、Pemako Thimphu, Le Méridien 和 Dusit 等奢華酒店品牌，而三家酒店的全新開業和翻新亮相為不丹之旅增添了又一​​重亮彩。除五星級飯店外，不丹還有九個四星級飯店品牌，以及許多三星級飯店和民宿。

不丹旅遊局局長 Dorji Dhradhul 表示：「對於那些尋求身心呵護和靈性熏陶的旅行者來說，不丹比世界上任何一個地方都更寧靜、神奇、優雅。」期望多元旅宿選擇，提供世界旅人為心靈假期規劃時，有一個美好嚮往。

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