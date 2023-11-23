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泰國冬季慶典即將展開「色彩繽紛之河流」水燈節浪漫登場

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泰國水燈節是冬日的重點活動之一。　圖：shutterstock／來源
泰國水燈節是冬日的重點活動之一。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國歡樂冬季節慶（Thailand Winter Festival）正式開幕，泰國總理 Srettha Thavisin 表示：「泰國聞名的年終慶典，透過各項軟實力將泰國推向全世界。」泰國觀光與運動部部長 Sudawan Wangsuphakitkosol 表示：「泰國政府透過即將到來的冬季致力推動旅遊業，為提高泰國國家經濟，同時積極推廣觀光軟實力，透過泰國節慶與活動吸引各地旅客前往泰國旅遊」。

由泰國觀光局負責公共與民間部門攜手合作，自今年11月起至12月推出5項泰國冬季節慶活動，包括水燈節、驚艷泰國曼谷馬拉松、驚艷泰國簽證優惠、昭披耶河燈光盛會（Vijit Chao Phraya），以及驚豔泰國2024年跨年，簽證優惠也將持續到明年2024年2月中旬。今年的水燈節在11/27登場，也是年底最盛大的節慶活動，以「色彩繽紛之河流」為主題，11/24至11/28都有相關活動舉行，在曼谷 Phadung Krung Kasem 河畔周邊，以色彩繽紛及燈光閃閃的水燈所點亮，清邁、羅逸、北欖、素可泰及達府等地亦皆有舉辦。

水燈節舉行時，是將木船做成蓮花狀，放在水中或溪上漂流，同時將清香的花和香柱、蠟燭或是一枚硬幣放在船中，表示對水神虔誠的敬意，也將前一年所犯的過錯洗滌該乾淨，蓮花燈隨流水飄向遠方，將漆黑的河面鋪成宛如鑲滿鑽石的黑絨布，又似佈滿閃爍星斗的夜空，可說是泰國最浪漫的節日。

▲泰國觀光局日前宣布歡樂冬季節慶正式展開，現場有藝文表演。　圖：泰國觀光局／提供
▲泰國觀光局日前宣布歡樂冬季節慶正式展開，現場有藝文表演。　圖：泰國觀光局／提供

泰國觀光局局長 Thapanee Kiatphaibool 表示：「泰國觀光局每年都特別在曼谷舉辦水燈節慶祝活動，為展示泰國最令人印象深刻的傳統文化之一，在泰國各地區皆有獨特的水燈節慶祝方式，為激勵更多泰國與外國旅客前往泰國各地旅遊，體驗最傳統道地的水燈節。」

除了水燈節之外，以下是今年舉行的另外4項活動：

▲璀璨迷人的昭披耶河燈光盛會。　圖：shutterstock／來源
▲璀璨迷人的昭披耶河燈光盛會。　圖：shutterstock／來源

■「驚豔泰國曼谷馬拉松」將在12/3日舉辦，該活動被田徑協會選為亞洲三大世界級馬拉松之一，在第六屆馬拉松，預計將會有來自世界各地約30,000名跑者參加。

■ TAT與合作夥伴為提供旅客促銷及優惠，推出「驚艷泰國簽證優惠」，開放自2023/12/1～2024/2/15。

■ 將於12月在曼谷舉行「昭披耶河燈光盛會（Vijit Chao Phraya）」，該活動透過昭披耶河兩岸迷人的夜間照明、燈光秀、光雕投影展示及文化表演。

■「驚豔泰國2024跨年」倒數計時活動將在鄭王廟舉行，在元旦夜晚的煙火、燈光秀和文化表演，給大家帶來一個難忘的跨年夜。今年曼谷將在各大地標的百貨公司場域皆舉辦熱鬧的跨年慶典活動，如 ICONSIAM、Siam Paragon、Central World 及Siam Square。此外，曼谷曾被美國CNN評為全球十大跨年最佳景點之一。

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曼谷 觀光 跨年

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