5間泰國華欣Villa推薦！找一間渡假村，享受一段無人打擾的豪華假期

台灣人熱愛泰國旅遊，如果曼谷、芭達雅、普吉島都玩遍了，不如考慮到華欣來感受一下泰國皇室貴族的渡假氛圍，這裡有別於曼谷的都會文化，散發的是純樸悠閒的小鎮風情，不論是藍天沙灘、皇室遺址、懷舊小村、文創夜市，無論是家庭旅遊，或是只想要安靜放空，華欣都是很棒的泰國度假選擇！

距離曼谷約三小時的車程的華欣，不同於芭達雅的熱鬧與喧囂，反到呈現了愜意的度假氛圍，如果你喜歡找一片沙灘安靜地享受日光浴，那麼華欣會是你的首選！建議花個二至三天，選擇具有特色的Villa，好好享受一段無人打擾的私密豪華假期吧！

Rest Detail Hotel

在POOL VILLAGE附設的小陽台和躺椅做日光浴，非常愜意。圖來源｜Rest Detail Hotel

華欣濱海區域的數一數二的著名Villa之一，整體是清爽簡約的白色基調，以不聽、不看、不說為意涵的三隻可愛猴子作為LOGO，由於位於較為寧靜的濱海區域，房間非常熱門，房型也饒富特色，尤其是面海的房間(Rest Horizon)，在陽台有一個私人戶外按摩池，可遠眺美麗風景。還有專屬泳池的房間(Pool Village) ，這裡有獨立的大游泳池給12間房間共用，每房有各自的小陽台和躺椅，非常適合做日光浴或發懶放空，充分享受VIP級的專屬體驗。房內的其他備品也是相當到位，比如夾腳拖、外出用的輕便包、多雨地區必備的大傘，皆一應俱全。而且不管是下午還是晚上，飯店都會提供精緻的小點心和水果，大大提昇讓人對飯店的好感度！

選擇REST HORIZON房型可以在戶外按摩池遠眺海景。圖來源｜Rest Detail Hotel

Rest Detail Hotel

地址｜19/119 Soi Hua Hin 19 Tambol Hua Hin, Amphur Hua Hin Prachuabkhirikhan 77110 Thailand

官網｜http://www.restdetailhotel.com/

V villas Hua Hin

V villas Hua Hin是華欣的頂級Villa。圖來源｜V villas Hua Hin

既然都來到華欣這個皇室避暑勝地，也可以考慮入住頂級的Villa，享受一流的環境和服務。V villas Hua Hin的建築設計由法國J+H Boiffils公司操刀，呈現現代簡約風格，擁有13個獨立Villa，每一間都有私人泳池、私人花園和露天陽台，客廳則有高級環繞音響系統，一邊游泳、一邊聽著優質樂音，真是人生一大享受！每間Villa內部採高低層次的獨特設計，打開門要先下樓梯才會看到私人泳池和房間。並附有專屬的私人管家，還會提供一隻手機，24小時若有問題都可以直接撥電話請管家服務。在房型的選擇上，有2床及3 床兩種規格，適合朋友相揪、家庭旅遊，是多人入住的理想地點。如果房間的私人泳池玩不夠，飯店的泳池也很棒，面海的無邊景色令人難忘，多走幾步路，就能到達沙灘，真正投入大海的懷抱。

飯店的泳池前方就是無敵絕美海景。圖來源｜V villas Hua Hin

V villas Hua Hin

地址｜63-39 Petchkasem Road, Prachuab Kirikhan, Hua Hin District, 77110, Thailand

官網｜https://www.vvillashuahin.com/

Putahracsa Hua Hin Hotel

整個度假村都充滿南洋風情。圖來源｜Putahracsa Hua Hin Hotel

有著「市區中的渡假村」的美譽，簡潔舒適、交通便利是最主要的特色，非常適合希望距離鬧區較近，又想要有度假村氛圍的旅客。距離華欣夜市約十分鐘，且免費提供嘟嘟車（Tuk Tuk），隨時可以送客人到鬧區，只是沒有接送旅客回程，但就算步行回飯店，也不會太有壓力。房型共有兩區，一種是基本房型，另一種就是豪華的Villa區，這一區靠近海邊，不僅有美麗的海景餐廳，每間更有超大的私人游泳池，來這裡放鬆渡假準沒錯！

在豪華Villa區的房間可獨享超大私人泳池。圖來源｜Putahracsa Hua Hin Hotel

Putahracsa Hua Hin Hotel

地址｜63-39 Petchkasem Road Prachuab Kirikhan, Hua Hin Beachfront, Hua Hin / Cha-am

官網｜http://www.putahracsa.com/

Let's Sea Fresco Resort

建築設計是 以120公尺的泳池橫貫兩旁房間，令人印象深刻。圖來源｜Lets Sea Fresco Resort

Let's Sea是許多人第一次到華欣的Villa住宿首選，木頭、藤編搭配紅色系裝潢，開放式的大廳，散發著熱情慵懶的感覺。這裡最大的特色是所有的房間都是獨棟建築，左右棟中間貫穿120公尺的清澈泳池。這裡的房型只有兩種，一種是位於一樓的Studio Pier Pool Access，可以直通泳池；另一種是位於二樓的Moon Deck Duplex Suite，擁有一個專屬的小空中花園，請服務人員鋪上墊子、點上蠟燭，就可以在這裡度過一個浪漫的星空夜晚囉！

Moon Deck Duplex Suite。圖來源｜Lets Sea Fresco Resort

Lets Sea Fresco Resort

地址｜63-39 Petchkasem Road Prachuab Kirikhan, Hua Hin Beachfront, Hua Hin / Cha-am

官網｜https://www.letussea.com/

Dhevan Dara Resort & Spa

Dhevan Dara Resort & Spa距離市中心較遠，也有更多空間營造渡假村的綠意空間。圖來源｜Dhevan Dara Resort & Spa

如果想要享受更安靜的住宿環境，不如選擇Dhevan Dara Resort & Spa，遠離市中心的喧鬧，像是一個種植滿滿的熱帶植物和花草的大型渡假村，展露南洋原始風情。而且幾乎所有的房型都有私人游泳池及私人花園，滿足旅人注重私密性的需求。居家般的寬敞的客廳和廚房也令人印象深刻，喜歡動手做菜的人可以運用當地食材一展身手。

Dhevan Dara Resort & Spa房型眾多，圖為Two Bedroom Pool Villa。圖來源｜Dhevan Dara Resort & Spa

Dhevan Dara Resort & Spa

地址｜Khao Hin Lek Fai, Hua Hin, 77110 Thailand

官網｜https://www.dhevan-dara.com/huahin/

欣傳媒 林郅 https://www.xinmedia.com/article/300096