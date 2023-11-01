「野」太好玩！免簽暢玩馬來西亞 11月3日國際旅展齊來感受亞洲魅力所在

以生態旅遊為推廣主軸，馬來西亞觀光局打造熱帶原始風貎的展館。 圖：馬來西亞觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】響應2020-2030年國家旅遊推廣政策，實踐生態永續的推廣宗旨，致力成為世界首選生態旅遊目的地，馬來西亞觀光局於11月3日至11月6日南港展覽館1館登場的台北國際旅展，打造熱帶原始風貎的主題展館，串連文化表演、舞台互動與好康放送等豐富樂事，邀請民眾感受馬來西亞「野」太好玩的魅力所在。

▲以生態旅遊為推廣主軸，馬來西亞觀光局打造熱帶原始風貎的展館。 圖：馬來西亞觀光局／提供

馬來西亞國境內擁有得天獨厚的豐富生態樣貌，無論熱帶雨林、國家公園、絕美沙灘、島嶼潛點、特有動植物與鳥類以及更多隱形的自然瑰寶等，更是目前少數提供觀光旅遊免簽證的東南亞度假目的地，讓想隨時出發探索的旅客，說走就走。

▲馬來西亞特有種灰胸咬鵑分佈在東馬來西亞的沙巴和砂拉越。 圖：馬來西亞觀光局／提供

旅展限定！現場付訂享三重優惠

馬來西亞觀光局邀請沙巴旅遊局、砂拉越旅遊局、馬來西亞籍航空含馬來西亞國際航空公司、馬來西亞峇迪航空與亞洲航空，以及攜手數家旅行社業者推廣馬來西亞旅遊套裝產品包含：

茂隆旅行社搭星宇檳城4日自由行旅展優惠自$9,900起; 喜鴻旅行社新春限定馬來樂翻天5日旅展優惠自$55,300起；世興旅行社搭乘亞洲航空玩翻沙巴6日無購物含稅價格自22,900起，旅展優惠現折$1,000; 馬來西亞國際航空台北至吉隆坡來回機票未稅價自$6,210起，台北至亞庇未稅自$6,890起；飛龍旅行社六人成行東馬12日全覽自$88,900起，旅展優惠雙人同行第二人折5,000；盈達旅行社推出砂拉越古晉汶萊生態8日遊含稅含汶萊簽證自$39,990起，祭出雙人同行第二人現折$3,000；雙星旅行社推薦山打根、亞庇與仙本那不含機票多款配套行程，雙人成行最高享折扣$8,000；康佳旅行社仙本那市區搭配水上屋配套行程不含機票自$6,000起；芬達旅行社沙巴假期素顏自$25,800起，雙人同行每房優惠$5,000；珍禾旅行社神山攻頂6日遊自$42,500起。

馬來西亞觀光局加碼限量精美贈品，旅展期間四天現場前150名購買套裝行程並預付訂金$2,000者享多功能收納袋；現場前100名購買沙巴行程再享沙巴旅遊局摺疊旅行袋，贈品數量有限，送完即止。

最後一重再享抽獎機會，贏取馬來西亞國際航空、亞洲航空與馬來西亞峇迪航空所贊助馬來西亞來回機票，馬來西亞豪華住宿券由蘭卡威寺木度假飯店、麗昇飯店集團與雲頂高原上的至尊玖霄明閣大酒店提供，以及多樣知名品牌家電等獎項。

▲現場訂購產品即有機會免費入住知名波德申麗昇大紅花渡假村海上泳池別墅。 圖：馬來西亞觀光局／提供

賞文化歌舞沉醉馬來風采、品拉茶香、兒童蠟染彩繪

馬來西亞作為多元種族的集散地，擁有豐富的文化底蘊，體現於美食、音樂舞蹈與生活藝術表現。台北國際旅展開幕首日(3日)中午12點，遠道邀請「馬六甲文化藝術團」Briged Seni Melaka 呈現一系列競豔繽紛的舞蹈，傳遞馬來西亞文化遺產的精彩；更邀請到台北熱門星馬餐廳「Mamak檔」料理主廚 Anand Pusudoray 登台炫技，以精湛炫目的沏茶手法，拉出獨特的濃純香，現場試飲最具人氣的道地飲品拉茶。

首次邀請馬來西亞創作才子陳威全登台，曾與丁噹、楊丞琳、潘瑋柏等多位人氣明星合作，創作《我們都傻》、《我愛他》、《一個人》等膾炙人口的熱門金曲，將以個人藝術魅力，擄獲樂迷的心；精彩節目還有限量開放兒童蠟染繪畫競賽，感受馬來西亞國寶級峇迪蠟染（Batik）傳統工藝。蠟染採用防蠟印花和浸染技術，在布料上呈現圖案的傳統工藝，而馬來西亞蠟染紡織藝品更結合水彩筆繪畫填色增添層次。

▲由馬六甲州政府所成立馬六甲文化藝術團 Briged Seni Melaka 將登台於台北國際旅展開幕式與馬來西亞展館舞台演出。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲台北知名星馬料理餐廳「Mamak檔」主廚 Anand 呈獻精湛拉茶手藝。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲馬來西亞創作才子陳威全將登台展現全能魅力。 圖：沙巴旅遊局／提供

▲峇迪為藝術和文化的結晶，在布匹上設計出精緻圖紋。 圖：shutterstock／來源

2023馬來西亞文化日與美食週 「狂熱美食嘉年華」 沉醉多元馬來西亞魅力

由馬來西亞友誼及貿易中心、馬來西亞觀光局與馬來西亞商業及工業協會聯合推廣「馬來西亞文化日」Hari Budaya Malaysia將於2023年11月26日上午10點至下午4點於台北國立臺灣博物館（南門館）熱鬧登場！為期一日精彩活動集結文化演出、傳統遊戲體驗，馬來西亞學術代表進行圓桌論壇，文化市集攜手30攤以上業者共同推廣馬來西亞道地美食與產品。

馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局自2023年11月28日至12月10日攜手台北君悅酒店「凱菲屋」推廣「馬來西亞美食節」，以每位$1,680至$1,980價格（一成服務費另計）享用午晚餐多款道地經典馬來西亞菜色吃到飽，期望以馬來西亞道地風味的美食魅力抓住台灣旅客的心。歡迎台灣民眾、遊客、商務人士或在台馬來西亞裔共襄盛舉，同時體驗來自馬來西亞舞蹈團表演者們所帶來精采的文化表演盛宴。參與活動之消費者將有機會贏取馬來西亞國際航空與亞洲航空提供的馬來西亞來回機票與君悅酒店豪華住宿券等好禮。

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